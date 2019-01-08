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Сводки от ополчения Новороссии 08 января 2019

13:51. 8 января 2019 Просмотров - 282 Нет комментариев Опубликовал:

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«Я не хочу мира. Я хочу войти в Севастополь, Донецк и Луганск», — украинский «судья-снайпер»

«Я не хочу мира. Я хочу войти в Севастополь, Донецк и Луганск», — украинский «судья-снайпер» | Русская весна

Известный украинский «судья-снайпер» Александр Мамалуй призвал голосовать за Порошенко, поскольку, как и он, хочет «войти в Севастополь, Донецк и Луганск».

«Я не жду от будущего Президента, чтобы он мне что-то дал. Что мне надо — я или взял, или возьму. Более того, вполне допускаю, что остальные кандидаты вполне себе приличные люди. Мира хотят. Мирные, значит, люди-то.

Но есть нюанс: они хотят мира. А Порошенко хочет Победы. И всё: мне этого достаточно, и я больше ничего знать не хочу», — написал он на своей странице в соцсети.

«Какой такой ценой — мир? Любой? Не знаю, как кто — а я на любую не готов. Вы, панове новоиспеченные кандидаты, обещаете нам мир — без Крыма? Без Донецка? Без Луганска?

Спасибо, я такой мир в гробу видал. Мне без надобности. Нам ВСЯ эта страна нужна — она вся нам Родина, — добавил воинственный чиновник. — А вам, видимо, нет».

«Я не хочу мира. Я хочу, чтобы Родина была свободна. Я хочу войти в Севастополь. В Донецк. В Луганск. И Порошенко хочет того же», — резюмировал Мамалуй, не скрывая планов украинского руководства относительно утраченных территорий.

Справка «Русской Весны»

Александр Мамалуй до конфликта на Донбассе занимал должность судьи Хозяйственного суда Харьковской области. В 2014 — 2015 гг. участвовал в «АТО» в качестве снайпера. В 2017 году указом Порошенко назначен судьёй Верховного суда Украины.

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