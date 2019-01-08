Как правильно переехать на землю? Олег Бажин и Алексей Орлов.
Как правильно переехать на землю?
Олег Бажин и Алексей Орлов.
Нам часто задают вопросы:
С чего начать переезд на землю?
Как жить на земле?
В этой передаче мы постараемся дать простые практические ответы на эти вопросы с одной из сторон.
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!Внимание!
“Народное Славянское радио” оказывает ТОЛЬКО информационную поддержку коллективу единомышленников задумавших создать самодостаточные поселения в основе которых заложены общинные принципы и устои свойственные всем славяно-русам с учётом современных реалий и возможностей.
“Народное Славянское радио” не является учредителем или устроителем этих общин и кооперативов. Мы честно доносим суть того что задумано, как это и должно народному средству массовой информации.
В проекте “Жизнь на земле” будут прорабатываться 2 направления:
1 – Кооператив с управляющей компанией.
2 – Кооператив (община) с полным самоуправлением.
В каждом из направлений есть свои плюсы для современного человека. И каждый может выбрать для себя наиболее подходящий образ жизни на земле исходя из своих представлений, возможностей и готовности к самоорганизации.
С уважением Редакция “Народного Славянского радио”.
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Источник: www.youtube.com