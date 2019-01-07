ГОСКАПИТАЛИЗМ – ОБУХОМ ПО ГОЛОВЕ
00:52. 7 января 2019 Просмотров - 137 Один комментарий Опубликовал: Владимир
Что такое госкапитализм и почему это запретная тема современной России. Государства Россия не существует! Признаки и свойства госкапитализма. Почему Россию ждёт неизбежный крах. "Поле дураков" мировой экономики в
ожидании "Буратин". Сергей Губанов в программе "Политэкономика для всех".
Источник: youtu.be
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…Привет,ствую Вас…
Н-да…Информация(ФАКТУРА по России)просто КРИЧАЩАЯ!
Молодец Сергей Губанов – Всё изложил предельно ЯСНО!
Другое дело,что вот ИМЕННО Такие,как Он – и НЕ устраивают
теперешнИХ…НЫНЕшнИХ…Т.Н.”правителей” России…
* Тех,кто и ЯВЛЯЮТСЯ СТАВЛЕННИКАМИ компрадорскИХ…СВОР!
* в НЫНЕшнем Политическом руководстве РФ – КЛАН ЧУЖ`ИХ…
—>P.Vova – государственник или…ЧЛЕН компрадорскИХ…?
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_Анализ С.Губарева(в январе,как Он планирует – из видео),
пополнится КОЕ-ЧЕМ…После,где-то СЕРЕДИНЫ января…что Будет
ему в Помощь по оглашению Реалий(с учётом КОЕ-ЧЕГО…).
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1.Россия – Прекрасная страна – на “ОКОЛРМЛЕНИЕ” ЧУЖ`ИМ -
Врагам России ОТДАНА!В очищении=Освобождении от нИХ…
Нуждается страна(РФ)!Россия или Освободить(Очистит)ся
от ВнутреннИХ ПАРАЗИТОВ=РАЗРУШИТЕЛЕЙ,iLi – будет РАЗДЕЛЕНА…
2.Враг №-1 России – это НЫНЕшняя “власть=МАСТЬ” России!
3.ДАЖЕ Vova Putin – ПОТЕРЯЛ рейтинг Уважения…у населения!
4.ВЕСЬ олигархат(особенно ВСЕ “друзья” Vovы…)- ЭТО…
ВРЕДИТЕЛИ=НАЁМНИКИ=ДИВЕРСАНТЫ на…службе у ЧУЖ`ИХ…по
РАЗРУШЕНИЮ = РАЗГРАБЛЕНИЮ России ИЗНУТРИ!!![ПВВ - "не" Знает]
5.Почва ДЛЯ Социальных БУНТОВ(по ВСЕЙ РФ)- Успешно формируется…
И в этом ВИНОВНА – Центральная “власть” России…Путин ДО 2024
в спокОЙнОЙ обстановке(в стране…) – НЕ “дотянет”…
* Чему СПОСОБСТВУЕТ его “верное” окружение(+ Dimon i прочie…)!
[ВОЗМОЖНО,что БУДУТ провокации,что "омоется" кровью НЕВИННЫХ...]
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В Центральные города России – ХЛЫНУТ потоки оЗЛОбленных…
которым СОЗДАЮТСЯ НЕВОЗМОЖНЫЕ условия жизни на перефериях…
[странно,что у вас "ЭТОГО" не видят...ВСЁ идёт к тому...]
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->Богатейшая страна Мира Россия – превращается в…оЗЛОблённую,
обнищавшую(при Таких Ресурсах!)- взБУНТующую Зону Хаоса…
[iменно "ЭТОго" и ДОБИВАЮТСЯ КОЕ-КАКИЕ - правящие ЧЛЕНЫ в РФ]
[ВСЕ,кто успеют "СВАЛИТЬ" из РФ...ВСЕХ ВСЕГО - Смогут Лишить!]
[Запад СВОЕГО НЕ упустит...(молодец)-ВСЕХ "ОП@@@ИТ"...]
[Только Сохранение РФ - Даст РАЗНЫМ...с кое-чем остаться...]
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~~~ Российские Реалии! ~~~
_Россия – Богатейшая в Мире страна!
Но фактически – НИЩАЯ она!
Зато во власти – ПАРАЗИТов Тьма!
ПАРАЗИТом ПАРАЗИТ управляет,ся,
но “ЭТО” в России – ПОВСЕМЕСТНО -
Т.Н.”властью=МАСТЬЮ” называется!
_Врагом России №-1 – является власть!
Эта ПАРАЗИТiческая,КОРРУПЦИОННАЯ,
АНТИ-российская “М А С Т Ь”!
Между нИМИ и Россиею – проПАСТЬ!
_Кремлёвские ГНОМЫ = КАРЛИКИ,
Которые в Кремле сiдят,вот ОНИ то -
Главные ПАРАЗИТЫ – ОНИ РФ ВРЕДЯТ!
* ПОРА Россию – от НЫНЕшнИХ -
Срочно Освобождать!ПОРА Россию -
от НЫНЕшней “власти=МАСТИ” -
ОЧИЩАТЬ!Пора Россию от нИХ Спасать!
_Трибунал = Приговор = Зона!
Только Трибуналом Народным – ИМИ -
Заслуженным – Освободится страна!
* ПРАВЯЩИМ ГНОЕМ – страна ПОЛНА!
*правящИМИ ГНИДАМИ – РФ больна!
_ТРАУРные “мероприятия” в России -
Вскоре СТАНУТ[Увы!]- основными…
Россия ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО – уничтожается ИМИ!
этИМИ – ПАРАЗИТами правящИМИ…
В страну КЛАДБИЩЕЙ и КРЕСТОВ – Россия превращается…
Россия ИЗНУТРИ – НЫНЕшней “властью” РАЗРУШАЕТСЯ!
_Власть в России – НУЖНО Менять!НынешнИХ – ГНАТЬ!
Россия – Вставай и нынешнИХ – Свергай!
Вставай – Русский Народ!
НЫНЕшнИХ ПАРАЗИТов Свергай!
Себя и Великую Pусь – Освобождай!!![42-85]
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Ничего ни к кому личного,так -
мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(В С Е М…)настроения! – Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 06-01-19.
P.S. ВСЕ,кто не согласны(е),Пожалуйста – постарайтесь
—> быть Аргументированными в “своИХ” речАХ…