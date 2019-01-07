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ГОСКАПИТАЛИЗМ – ОБУХОМ ПО ГОЛОВЕ

00:52. 7 января 2019 Просмотров - 137 Один комментарий Опубликовал:

Что такое госкапитализм и почему это запретная тема современной России. Государства Россия не существует! Признаки и свойства госкапитализма. Почему Россию ждёт неизбежный крах. "Поле дураков" мировой экономики в
ожидании "Буратин". Сергей Губанов в программе "Политэкономика для всех".

Источник: youtu.be

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Один комментарий»

  • 1130 756
    Valeriy Bondarik 7 января 2019 в 4:57 Ссылка Пометить
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    …Привет,ствую Вас…

    Н-да…Информация(ФАКТУРА по России)просто КРИЧАЩАЯ!
    Молодец Сергей Губанов – Всё изложил предельно ЯСНО!
    Другое дело,что вот ИМЕННО Такие,как Он – и НЕ устраивают
    теперешнИХ…НЫНЕшнИХ…Т.Н.”правителей” России…
    * Тех,кто и ЯВЛЯЮТСЯ СТАВЛЕННИКАМИ компрадорскИХ…СВОР!
    * в НЫНЕшнем Политическом руководстве РФ – КЛАН ЧУЖ`ИХ…
    —>P.Vova – государственник или…ЧЛЕН компрадорскИХ…?
    ““““““““““““““““
    _Анализ С.Губарева(в январе,как Он планирует – из видео),
    пополнится КОЕ-ЧЕМ…После,где-то СЕРЕДИНЫ января…что Будет
    ему в Помощь по оглашению Реалий(с учётом КОЕ-ЧЕГО…).
    ““““““
    1.Россия – Прекрасная страна – на “ОКОЛРМЛЕНИЕ” ЧУЖ`ИМ -
    Врагам России ОТДАНА!В очищении=Освобождении от нИХ…
    Нуждается страна(РФ)!Россия или Освободить(Очистит)ся
    от ВнутреннИХ ПАРАЗИТОВ=РАЗРУШИТЕЛЕЙ,iLi – будет РАЗДЕЛЕНА…

    2.Враг №-1 России – это НЫНЕшняя “власть=МАСТЬ” России!

    3.ДАЖЕ Vova Putin – ПОТЕРЯЛ рейтинг Уважения…у населения!

    4.ВЕСЬ олигархат(особенно ВСЕ “друзья” Vovы…)- ЭТО…
    ВРЕДИТЕЛИ=НАЁМНИКИ=ДИВЕРСАНТЫ на…службе у ЧУЖ`ИХ…по
    РАЗРУШЕНИЮ = РАЗГРАБЛЕНИЮ России ИЗНУТРИ!!![ПВВ - "не" Знает]

    5.Почва ДЛЯ Социальных БУНТОВ(по ВСЕЙ РФ)- Успешно формируется…
    И в этом ВИНОВНА – Центральная “власть” России…Путин ДО 2024
    в спокОЙнОЙ обстановке(в стране…) – НЕ “дотянет”…
    * Чему СПОСОБСТВУЕТ его “верное” окружение(+ Dimon i прочie…)!
    [ВОЗМОЖНО,что БУДУТ провокации,что "омоется" кровью НЕВИННЫХ...]
    ““““`
    В Центральные города России – ХЛЫНУТ потоки оЗЛОбленных…
    которым СОЗДАЮТСЯ НЕВОЗМОЖНЫЕ условия жизни на перефериях…
    [странно,что у вас "ЭТОГО" не видят...ВСЁ идёт к тому...]
    “““““““““““““““““`
    ->Богатейшая страна Мира Россия – превращается в…оЗЛОблённую,
    обнищавшую(при Таких Ресурсах!)- взБУНТующую Зону Хаоса…
    [iменно "ЭТОго" и ДОБИВАЮТСЯ КОЕ-КАКИЕ - правящие ЧЛЕНЫ в РФ]
    [ВСЕ,кто успеют "СВАЛИТЬ" из РФ...ВСЕХ ВСЕГО - Смогут Лишить!]
    [Запад СВОЕГО НЕ упустит...(молодец)-ВСЕХ "ОП@@@ИТ"...]
    [Только Сохранение РФ - Даст РАЗНЫМ...с кое-чем остаться...]
    ““““““““““““““““““
    ~~~ Российские Реалии! ~~~

    _Россия – Богатейшая в Мире страна!
    Но фактически – НИЩАЯ она!
    Зато во власти – ПАРАЗИТов Тьма!
    ПАРАЗИТом ПАРАЗИТ управляет,ся,
    но “ЭТО” в России – ПОВСЕМЕСТНО -
    Т.Н.”властью=МАСТЬЮ” называется!

    _Врагом России №-1 – является власть!
    Эта ПАРАЗИТiческая,КОРРУПЦИОННАЯ,
    АНТИ-российская “М А С Т Ь”!
    Между нИМИ и Россиею – проПАСТЬ!

    _Кремлёвские ГНОМЫ = КАРЛИКИ,
    Которые в Кремле сiдят,вот ОНИ то -
    Главные ПАРАЗИТЫ – ОНИ РФ ВРЕДЯТ!
    * ПОРА Россию – от НЫНЕшнИХ -
    Срочно Освобождать!ПОРА Россию -
    от НЫНЕшней “власти=МАСТИ” -
    ОЧИЩАТЬ!Пора Россию от нИХ Спасать!

    _Трибунал = Приговор = Зона!
    Только Трибуналом Народным – ИМИ -
    Заслуженным – Освободится страна!
    * ПРАВЯЩИМ ГНОЕМ – страна ПОЛНА!
    *правящИМИ ГНИДАМИ – РФ больна!

    _ТРАУРные “мероприятия” в России -
    Вскоре СТАНУТ[Увы!]- основными…
    Россия ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО – уничтожается ИМИ!
    этИМИ – ПАРАЗИТами правящИМИ…
    В страну КЛАДБИЩЕЙ и КРЕСТОВ – Россия превращается…
    Россия ИЗНУТРИ – НЫНЕшней “властью” РАЗРУШАЕТСЯ!

    _Власть в России – НУЖНО Менять!НынешнИХ – ГНАТЬ!
    Россия – Вставай и нынешнИХ – Свергай!
    Вставай – Русский Народ!
    НЫНЕшнИХ ПАРАЗИТов Свергай!
    Себя и Великую Pусь – Освобождай!!![42-85]
    ““““““““““““““““
    Ничего ни к кому личного,так -
    мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(В С Е М…)настроения! – Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 06-01-19.

    P.S. ВСЕ,кто не согласны(е),Пожалуйста – постарайтесь
    —> быть Аргументированными в “своИХ” речАХ…

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