ГОСКАПИТАЛИЗМ – ОБУХОМ ПО ГОЛОВЕ

Что такое госкапитализм и почему это запретная тема современной России. Государства Россия не существует! Признаки и свойства госкапитализма. Почему Россию ждёт неизбежный крах. "Поле дураков" мировой экономики в

ожидании "Буратин". Сергей Губанов в программе "Политэкономика для всех".

Источник: youtu.be