Покоритель ледяных торосов

Источник: iz.ru

Как сирота и отпрыск опального рода совершил великие открытия в русской Сибири.



Один из самых известных исследователей Сибири Фердинанд Врангель родился 9 января 1797 года. Будучи круглым сиротой и вдобавок отпрыском опального дворянского рода, он сумел стать одним из виднейших путешественников-первооткрывателей своего времени, вице-адмиралом и главой Морского ведомства. Подробности — в материале портала iz.ru.

Первые шаги

Будучи дворянином, Фердинанд Врангель являлся наследником не только обедневшего, но еще и опального рода. Его дед, приближенный ко двору при императоре Петре III, с приходом к власти Екатерины II вынужден был бежать за границу. Отец будущего вице-адмирала, Петр Врангель, оставшись в России вместе с женой, после его бегства лишился всех имений и средств к существованию.

Фердинанд Врангель родился 9 января 1797 года. Спустя 10 лет после рождения мальчика скончалась его мать, ещё через год — отец. Фердинанд попал на воспитание к родственникам, которые через несколько лет и определили его в Морской кадетский корпус вместе с собственным сыном.

Окончил его Врангель в 1815 году, оказавшись первым в выпуске, а с 1816 года он был принят на борт фрегата «Автроил» в Ревеле. Но воды Финского залива, по которым ходил «Автроил», Врангелю показались тесны. Узнав, что в Петербурге Василий Головнин собирает команду для кругосветного путешествия, молодой мичман взял отпуск, сказавшись больным, и бежал из Ревеля в Петербург, где бросился к Головнину, умоляя его взять на борт хоть унтер-офицером, хоть простым матросом.

На «Камчатке» вокруг света

Головнин — к тому времени дважды побывавший в плену, английском и японском, и сам стажировавшийся некогда в Британии под началом Нельсона, — не отказал. Вообще эта его экспедиция на «Камчатке» открыла сразу несколько имен будущих покорителей Арктики.

Вместе с Врангелем в состав экипажа вошли ровесники мичмана — Федор Литке (будущий президент Академии наук) и Федор Матюшкин (будущий адмирал и сенатор).

Врангель в полной мере использовал выпавший ему шанс. Плавание «Камчатки» заняло почти два года. Шлюп пересек Тихий океан, зашел в русские порты Северной Америки, побывал на Гавайских и Марианских островах, пересек Индийский океан, после чего вернулся в Кронштадт. Всё это время Врангель не только осваивал службу — используя библиотеку капитана, он изучал теоретическую географию, астрономию, судовождение, историю покорения Арктики. Именно здесь молодой мореплаватель начал превращаться в ученого, имя которого через несколько лет стало известным на весь мир.

В Сибирь

В 1819 году, почти сразу после возвращения экспедиции, Василий Головнин привлек Врангеля к новому проекту — теперь уже не совсем морскому. 24-летнему моряку предстояло возглавить один из двух отрядов по исследованию северных берегов Восточной Сибири.

Активное освоение этого региона, стремительное развитие всевозможных промыслов, быстро растущие интересы купцов и промышленников требовали соответствующего обеспечения. Между тем вся информация об этих местах, в том числе и картографическая, ограничивалась материалами Великой Северной экспедиции, предпринятой ещё в первой половине XVIII века.

Нужно было не только составить подробное описание сибирских берегов, но и проверить существование двух полумифических земель, разговоры о которых ходили с конца XVIII столетия, — «Земли Санникова» и «Земли Андреева». Врангель отвечал за поиски «Земли Андреева», да и вообще за изучение всей сибирской территории в районе Колымы.

В ледяных торосах

На Крайний Север Врангель отправился в 1820-м и провел там четыре года. Опыт предыдущих исследователей севера показал, что с кораблей подробно исследовать состояние местных берегов практически невозможно — и Врангель, мичман, выпускник Морского корпуса, вынужден был обратиться к пешим переходам, путешествиям на собачьих упряжках и на оленях.

К 1824 году, когда экспедиция завершила свою работу, путешественники совершили четыре ледовых перехода, пройдя по торосам около 250 верст. И это не считая исследовательской работы в районе Нижнеколымска, базовой точки экспедиции.

Сперва Врангель, как и было поручено, искал землю, которая могла находиться к северо-востоку от Медвежьих островов. Однако убедившись, что в той стороне ничего не просматривается, решился нарушить инструкцию. Аборигены упорно твердили о том, что в другой стороне, к северу от Чукотки, расположен другой остров.

Врангель, а также вошедший в его команду однокашник Пушкина Матюшков и штурман Прокопий Козьмин, плававшие вместе с ним и с Головниным на «Камчатке», отправились в ту сторону. Ни острова, ни даже его очертаний они так и не нашли.

Однако один из участников перехода как-то увидел далеко, на горизонте, поднимавшиеся силуэты гор — впрочем, слишком зыбкие для того, чтобы их можно было изучить. Врангель объяснил это поднимавшимся над торосами туманом. Но координаты видения на карту честно занес.

«Горы видятся с мыса Якона в летнее время», — отметил он на карте экспедиции. Когда они повернули назад, Врангеля отделяло от острова, названного позднее его именем, около 50 км.

Ни сам Врангель, ни начальник второго отряда лейтенант Петр Анжу во время этого путешествия не открыли ни одного нового острова. Зато Врангель стал первым, кто рассказал о существовании так называемых ледяных островов и дал в своих отчетах их точное описание.

Вместе с Анжу они организовали первые постоянные метеорологические наблюдения в месте базирования, Нижнеколымске, сумев создать там, в условиях неосвоенной северной земли, небольшую метеостанцию.

Кроме того, Врангель составил одну из самых детальных карт побережья Северного Ледовитого океана от Колымы до расположенного на Чукотке мыса Северного (сегодня — мыс Шмидта). Но главное — Врангель, вооруженный передовыми по тем временам научными инструментами и знаниями, почерпнутыми в капитанской библиотеке на борту «Камчатки», составил подробное описание местного климата и полярных льдов. Так стало достоверно известно, что вдали от берега море не только не сковано вечным льдом, но даже не схвачено сплошным ледяным покровом. А это открывало новые возможности для судоходного освоения северных вод.

Губернатор-исследователь

В 1825 году, почти сразу после своего возвращения в Петербург, Врангель, уже в качестве капитана, отправился в новое кругосветное плавание — 25-е в истории отечественного флота. Его транспорт «Кроткий» находился в открытом море почти два года и вернулся в Кронштадт в 1827 году. А сразу за возвращением последовало назначение Врангеля в Русскую Америку.

Губернатор Аляски, он и в этой должности не отказался от своих научных изысканий, занявшись исследованиями североамериканского побережья на всем протяжении от Берингова пролива до Калифорнии. В 1837 году Врангеля с почетом приняли в Лондонское Королевское географическое общество.

И лишь в 1841 году, вернувшись в Россию, чтобы возглавить Российско-Американскую компанию, ведавшую торговлей на Аляске, он наконец издал подробное описание своей сибирской экспедиции. Его «Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю» на долгие годы стало одной из настольных книг всех исследователей Арктики.

А в 1845 году он стал одним из инициаторов создания уже Русского географического общества, в котором возглавил Отделение общей географии. В конце 1840-х Фердинанд Врангель вышел в отставку, намереваясь полностью посвятить себя науке. Но уже в 1854-м вернулся на службу — началась Крымская война, и в Морском ведомстве как никогда нужны были опытные моряки. В 1855 году Фердинанд Врангель, моряк, исследователь, вице-адмирал, родившийся в некогда опальной семье, был назначен морским министром Российской империи.

В 1857 году он покинул этот пост из-за болезни, а в начале 1860-х и вовсе уехал из Петербурга. Последние годы своей жизни Врангель прожил в своем поместье в одной из эстляндских деревень, где занимался в основном метеорологическими исследованиями.

Он скончался в 1870 году в возрасте 73 лет.

За три года до этого, в 1863-м, американский китобой Томас Лонг стал первым человеком, который осмотрел остров, расположенный на месте, отмеченном Фердинандом Врангелем на своей сибирской карте. Хотя первыми о существовании острова в 1843 году сообщил экипаж английского судна «Геральд», Лонг назвал эту землю островом Врангеля.

«Я назвал эту землю именем Врангеля потому, что желал принести должную дань уважения человеку, который ещё 45 лет тому назад доказал, что полярное море открыто», — написал тогда Лонг.

Автор: Евгения Приемская

Источник: nstarikov.ru