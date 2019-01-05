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Три противоречия и три источника гибели царской России

15:50. 5 января 2019 Просмотров - 164 Нет комментариев Опубликовал:

Андрей Фурсов о смене энергий в стране

В студии МПГУ в гостях у Евгения Спицына историк Андрей Фурсов рассказывает о собственном видении революции 1917 года. Почему изучение советской истории надо начинать с событий Смуты? Какая важная вещь исчезает из поля зрения историков?

Почему все наши смуты и революции – это всегда элементы европейских или мировых кризисов? Почему теоретики не могут объяснить советский феномен? Как Россия пыталась интегрироваться в капиталистическую систему? Почему для неё это невозможно? Могла ли Российская империя потерять суверенитет?

Какие противоречия должна была решить революция? Что удалось большевикам, но не удалось имперской России? Как, решив одну проблему и создав одну систему, большевики заложили в неё противоречия, которые выстрелили в 70-ые годы?

Русская история знала бунты, революции, перевороты, гражданские войны, государственные преобразования и распады. Что кроется за этими событиями? Что всегда лежит лежит в основе революции или смуты — ​народное недовольство своим положением или желание сместить власть? Ответы дадут:

Смута. Русская битва за престол, Григорьев Дмитрий Андреевич

Книги Евгения Спицына

Книги Андрея Фурсова

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МПГУ

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