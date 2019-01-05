Сводки от ополчения Новороссии 05 января 2019

Интересный диалог получился у пленённого на Донбассе военного ВСУ с Западной Украины и одесского антимайдановца, побывавшего в подвалах СБУ и нацбатов. Отметим, что украинец был взят в плен на днях, а его собеседник стал участником обмена в 2014 году.

В центре столицы ДНР Александр Воскобойников, автор канала «Одесское общественное телевидение», рассказал о своём печальном опыте пребывания в украинском плену и пообщался с пленным украинским военнослужащим Александром Качинским, задав ему ряд вопросов.

Видео обнародовал руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов (позывной «Гудвин»).

Мужчины поговорили под камеру на бульваре Пушкина в Ворошиловском районе Донецка.

Одессит вспомнил свои злоключения в украинском плену, «забыть невозможно» — сказал он, перечислив все банды, которые перевозили его из одних застенков в другие. После срыва обмена Воскобойникова отдали фашистам:

«Кинули „Правому сектору”* в подвал в Изюме под Харьковом. Там я отсидел 7 или 8 дней; тоже незабываемые впечатления — „большая развлекательная программа”. После этого меня обратно отвезли в СБУ Харькова», — поделился воспоминаниями он.

В итоге, 28 октября 2014 г. антимайдановца обменяли в н. п. Счастье под Луганском. Александр отметил, что у ВСУшника Качинского, как и у него самого — украинский паспорт.

«Меня меняли на человека с украинским паспортом, и его будут менять на человека с украинским паспортом. Вопрос: с кем воюете? С Россией?!», — с улыбкой спросил Воскобойников у солдата вооружённых сил Украины. «Не знаю», смеясь ответил тот.

На вопрос, видел ли незваный гость с Западной Украины террористов в ДНР, Качинский улыбнулся и отрицательно качая головой ответил: «Ни одного не видел».

Он также признал, что российскую армию увидеть на Донбассе тоже так и не смог.

Читайте также: «Несём потери»: боевик ВСУ дал прогноз, что ждёт Донбасс в 2019 году (ВИДЕО)

* Запрещенная в РФ экстремистская организация.