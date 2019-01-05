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Сводки от ополчения Новороссии 05 января 2019

09:10. 5 января 2019 Просмотров - 391 Нет комментариев Опубликовал:

Сладков: Донбасс. Линия фронта. Мои собственные ощущения

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Карта обстрелов 05 января 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки

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«В ДНР армия России?!» В центре Донецка пленный ВСУшник поговорил со спасённым из лап СБУ одесситом (ВИДЕО)

«В ДНР армия России?!» В центре Донецка пленный ВСУшник поговорил со спасённым из лап СБУ одесситом (ВИДЕО) | Русская весна

Интересный диалог получился у пленённого на Донбассе военного ВСУ с Западной Украины и одесского антимайдановца, побывавшего в подвалах СБУ и нацбатов. Отметим, что украинец был взят в плен на днях, а его собеседник стал участником обмена в 2014 году. 

В центре столицы ДНР Александр Воскобойников, автор канала «Одесское общественное телевидение», рассказал о своём печальном опыте пребывания в украинском плену и пообщался с пленным украинским военнослужащим Александром Качинским, задав ему ряд вопросов.

Видео обнародовал руководитель пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов (позывной «Гудвин»). 

Мужчины поговорили под камеру на бульваре Пушкина в Ворошиловском районе Донецка.

Одессит вспомнил свои злоключения в украинском плену, «забыть невозможно» — сказал он, перечислив все банды, которые перевозили его из одних застенков в другие. После срыва обмена Воскобойникова отдали фашистам: 

«Кинули „Правому сектору”* в подвал в Изюме под Харьковом. Там я отсидел 7 или 8 дней; тоже незабываемые впечатления —  „большая развлекательная программа”. После этого меня обратно отвезли в СБУ Харькова», — поделился воспоминаниями он.

В итоге, 28 октября 2014 г. антимайдановца обменяли в н. п. Счастье под Луганском. Александр отметил, что у ВСУшника Качинского, как и у него самого — украинский паспорт.

«Меня меняли на человека с украинским паспортом, и его будут менять на человека с украинским паспортом. Вопрос: с кем воюете? С Россией?!», — с улыбкой спросил Воскобойников у солдата вооружённых сил Украины. «Не знаю», смеясь ответил тот.

На вопрос, видел ли незваный гость с Западной Украины террористов в ДНР, Качинский улыбнулся и отрицательно качая головой ответил: «Ни одного не видел».

Он также признал, что российскую армию увидеть на Донбассе тоже так и не смог.

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* Запрещенная в РФ экстремистская организация.

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Воскобойников о своём опыте пребывания в плену с украинским военнопленным

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«Фашисты не пройдут!» Бойцы ДНР с линии фронта поздравляют и благодарят читателей «Русской Весны» за помощь (ВИДЕО)

«Фашисты не пройдут!» Бойцы ДНР с линии фронта поздравляют и благодарят читателей «Русской Весны» за помощь (ВИДЕО) | Русская весна

Бойцы разведроты армии ДНР с линии фронта под Горловкой поздравляют с Новым годом и наступающим Рождеством и благодарят читателей «Русской Весны» за оказанную помощь.

Бойцы ДНР на передовой поздравляют с праздниками и благодарят всех, кто смог оказать материальную помощь, а также потратил своё время на распространение информации о нашем новогоднем сборе помощи и подарков для Донбасса.

Защитники Республики передают низкий поклон всей России, которая не забывает своих братьев на Донбассе и много лет оказывает им большую помощь.

Также разведчики обещают не пропустить фашистов.

Напомним, что с конца декабря на карту нашей коллеги — Анастасии Михайловской (Сбербанк Москва 4276380159317093) свои пожертвования на сумму более 1 300 000 рублей отправили около 500 неравнодушных читателей «Русской Весны» разного возраста и достатка.

Часть денег пошла на закупку новогодних подарков, лекарств и необходимых вещей для нуждающихся жителей ДНР и ЛНР.

А значительная часть была направлена на очень нужные вещи для защитников Народных Республик, несущих службу на переднем крае фронта.
Как мы сообщали, здесь бойцы постоянно ведут фортификационные работы, окапываются и регулярно подвергаются обстрелам, отражая атаки врага.

На передовой остро ощущается недостаток необходимых вещей, которые могут спасти жизни и здоровье солдат.

По причине боевой активности у них очень быстро выходят из строя саперные лопаты (гнутся и ломаются о промерзшую почву), форма и многое другое. Перед закупкой наши друзья побывали в отрядах и выяснили, в чем они остро нуждаются (см. видео ниже).

В итоге для подразделений, обороняющих Донецк, Горловку и Докучаевск, были закуплены зимние маскхалаты и белые шапки-балаклавы, спальники, туристические коврики — кариматы, тёплые перчатки, разгрузки и обувь.

Читайте подробнее: ВАЖНО: Читатели «Русской Весны» спасают жизни бойцам ДНР (+ВИДЕО, ФОТО)

На южное направление в Сосновку и Докучаевск доставлены остро необходимые 2 генератора, 2 бензопилы, масла, запасные цепи и также обмундирование (полный отчёт мы также опубликуем в ближайшее время).

Мы пока ещё продолжаем сбор и закупки необходимого. Кто может помочь деньгами, присылайте на московскую карту Сбербанка 4276380159317093 (Анастасия). Ничего не пишите в теме, могут заблокировать карту.

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«Несём потери»: боевик ВСУ дал прогноз, что ждёт Донбасс в 2019 году (ВИДЕО)

«Несём потери»: боевик ВСУ дал прогноз, что ждёт Донбасс в 2019 году (ВИДЕО) | Русская весна

В 2019 году судьба войны на Донбассе будет зависеть от результатов выборов на Украине,  при этом в ВСУ не исключают обострения уже в ближайшие дни.

Об этом заявил в эфире украинского СМИ боевик «АТО» 10-й ОГШБр Глеб Бабич, комментируя ситуацию на Донбассе.

На вопрос, возможен ли мир на Донбассе в 2019 году, Бабич ответил:

«Это дело не только Украины, это дело международного сообщества — придерживаться своих планов относительно помощи нам и влиянию на Российскую Федерацию. Это будет очень сильно зависеть от выборов в этом году. И самый главный вопрос — что подразумевать под словами „закончить войну”. Как, на каких условиях, что будет потом?»

Также боевик посетовал на случившиеся на новый год потери в рядах «АТО»: «Новый год и подобные праздники армия всегда проводит в состоянии повышенной боеготовности, поскольку вполне возможны провокации… Несмотря на то, что в эти дни было тише, чем всегда, мы имеем потери».

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Боец ДНР: зря нацисты пришли воевать с Донбассом

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