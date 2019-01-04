Сводки от ополчения Новороссии 04 января 2019
- 17:00 СБУ хвастается задержанием «пулемётчика Армии ДНР» (ВИДЕО).
- 15:15 Двое военных ВСУ погибли в результате разрыва мины в украинском миномете «Молот».
- 10:53 Очевидец рассказал о западных кураторах на Донбассе.
- Вчера 20:17 Генерал ВСУ рассказал, как отдал приказ танкам захватить Мариуполь (ФОТО).
СБУ хвастается задержанием «пулемётчика Армии ДНР» (ВИДЕО)
4 января в СБУ похвастались задержанием на линии разграничения «пулемётчика Армии ДНР».
Как утверждают украинские контрразведчики, уроженец Горловки в сентябре 2014 года присоединился к «незаконным вооруженным формированиям», был пулемётчиком Народной милиции ДНР и участвовал в боевых действиях против киевских оккупантов.
«В феврале 2015 руководители группировки назначили злоумышленника оператором противотанковой управляемой ракеты ПТУР. Обучение по огневой подготовке участников незаконных вооруженных формирований осуществляли кадровые военные РФ.
В 2018 году злоумышленника вернули на должность пулемётчика одного из подразделений террористов», — утверждают в СБУ.
В отношении горловчанина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины («создание террористической группы или участие в ней»), мужчине грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.
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Двое военных ВСУ погибли в результате разрыва мины в украинском миномете «Молот»
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Очевидец рассказал о западных кураторах на Донбассе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Генерал ВСУ рассказал, как отдал приказ танкам захватить Мариуполь (ФОТО)
Генерал ВСУ Андрей Грищенко рассказал, как в 2014 году местные жители якобы отравили клофелином его бойцов и забрали в Мариуполь.
Об этом Грищенко рассказал в интервью украинскому изданию «Новинарне».
«Мало кто знает об этом. 2 мая на одном из блокпостов бригады вблизи населенного пункта Ялта отравили клофелином полностью отделения — семь человек. Местные “подкармливали” бойцов, приносили борщ. Насыпали клофелина в еду и забрали пять срочников и двоих контрактников в Мариуполь на “антимайдан”, — рассказал он.
Грищенко говорит, что тогда сам поехал в Мариуполь в УВД, но там ни с кем уже невозможно было решить такой вопрос.
«Никто не шел на контакт, никто не хотел освобождать людей. И со зла я дал команду — танковые батальоны пошли со всех сторон к Мариуполю. Остановились у знака въезда в город и выставили стволы. Сразу же таксисты, которые работали осведомителями у сепаров, доложили куда надо», — рассказывает Грищенко.
Он говорит, что тогда ему почти сразу назначили встречу.
«Я пошел на переговоры, снайперы меня прикрывали. Говорю: верните людей. Они: уберите танки из города. Дал команду танкистам: 2 км обратно. За 20 минут бойцов привезли», — вспоминает генерал.
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