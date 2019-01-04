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Сводки от ополчения Новороссии 04 января 2019

17:01. 4 января 2019 Просмотров - 140 Нет комментариев Опубликовал:

СБУ хвастается задержанием «пулемётчика Армии ДНР» (ВИДЕО)

СБУ хвастается задержанием «пулемётчика Армии ДНР» (ВИДЕО) | Русская весна

4 января в СБУ похвастались задержанием на линии разграничения «пулемётчика Армии ДНР». 

Как утверждают украинские контрразведчики, уроженец Горловки в сентябре 2014 года присоединился к «незаконным вооруженным формированиям», был пулемётчиком Народной милиции ДНР и участвовал в боевых действиях против киевских оккупантов.

«В феврале 2015 руководители группировки назначили злоумышленника оператором противотанковой управляемой ракеты ПТУР. Обучение по огневой подготовке участников незаконных вооруженных формирований осуществляли кадровые военные РФ.

В 2018 году злоумышленника вернули на должность пулемётчика одного из подразделений террористов», — утверждают в СБУ.

В отношении горловчанина возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины («создание террористической группы или участие в ней»), мужчине грозит от 8 до 15 лет тюрьмы.

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Генерал ВСУ рассказал, как отдал приказ танкам захватить Мариуполь (ФОТО)

Генерал ВСУ рассказал, как отдал приказ танкам захватить Мариуполь (ФОТО) | Русская весна

Генерал ВСУ Андрей Грищенко рассказал, как в 2014 году местные жители якобы отравили клофелином его бойцов и забрали в Мариуполь.

Об этом Грищенко рассказал в интервью украинскому изданию «Новинарне».

«Мало кто знает об этом. 2 мая на одном из блокпостов бригады вблизи населенного пункта Ялта отравили клофелином полностью отделения — семь человек. Местные “подкармливали” бойцов, приносили борщ. Насыпали клофелина в еду и забрали пять срочников и двоих контрактников в Мариуполь на “антимайдан”, — рассказал он.

Грищенко говорит, что тогда сам поехал в Мариуполь в УВД, но там ни с кем уже невозможно было решить такой вопрос.

«Никто не шел на контакт, никто не хотел освобождать людей. И со зла я дал команду — танковые батальоны пошли со всех сторон к Мариуполю. Остановились у знака въезда в город и выставили стволы. Сразу же таксисты, которые работали осведомителями у сепаров, доложили куда надо», — рассказывает Грищенко.

Он говорит, что тогда ему почти сразу назначили встречу.

«Я пошел на переговоры, снайперы меня прикрывали. Говорю: верните людей. Они: уберите танки из города. Дал команду танкистам: 2 км обратно. За 20 минут бойцов привезли», — вспоминает генерал.

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Генерал ВСУ рассказал, как отдал приказ танкам захватить Мариуполь (ФОТО) | Русская весна

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