Сводки от ополчения Новороссии 04 января 2019

Генерал ВСУ Андрей Грищенко рассказал, как в 2014 году местные жители якобы отравили клофелином его бойцов и забрали в Мариуполь.

Об этом Грищенко рассказал в интервью украинскому изданию «Новинарне».

«Мало кто знает об этом. 2 мая на одном из блокпостов бригады вблизи населенного пункта Ялта отравили клофелином полностью отделения — семь человек. Местные “подкармливали” бойцов, приносили борщ. Насыпали клофелина в еду и забрали пять срочников и двоих контрактников в Мариуполь на “антимайдан”, — рассказал он.

Грищенко говорит, что тогда сам поехал в Мариуполь в УВД, но там ни с кем уже невозможно было решить такой вопрос.

«Никто не шел на контакт, никто не хотел освобождать людей. И со зла я дал команду — танковые батальоны пошли со всех сторон к Мариуполю. Остановились у знака въезда в город и выставили стволы. Сразу же таксисты, которые работали осведомителями у сепаров, доложили куда надо», — рассказывает Грищенко.

Он говорит, что тогда ему почти сразу назначили встречу.

«Я пошел на переговоры, снайперы меня прикрывали. Говорю: верните людей. Они: уберите танки из города. Дал команду танкистам: 2 км обратно. За 20 минут бойцов привезли», — вспоминает генерал.

Читайте также: «Это важнее Донбасса!» На Украине грозят жёстким ответом на новый план России в Крыму (ВИДЕО)