Сводки от ополчения Новороссии 03 января 2019

Президент Украины Петр Порошенко при поддержке западных кураторов готовит повторное введение режима военного положения в стране. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

«Порошенко по указанию своих кураторов готовит очередную провокацию для повторного ввода военного положения с целью отсрочки выборов и повышения рейтинга за счет отражения вымышленной “российской агрессии”», — сказал он.

«Так называемые западные партнеры Украины в 2019 году продолжат спонсировать братоубийственную войну на Донбассе. Директор Евразийского центра „Атлантического совета“ (Atlantic Council) и экс-посол США в Украине Джон Хербст сделал заявление о готовности Вашингтона уже в ближайшее время предоставить Украине очередную партию оружия», — отметил Марочко.

Как сообщала «Русская Весна», формальным поводом для введения военного положения в ноябре 2018 года стала провокация украинских военных кораблей в Креченском проливе и ответ Российской Федерации на эту провокацию. Указом Порошенко, поддержанным Верховной Радой, режим военного положения был введён в 10 областях Украины, включая оккупированные районы ДНР и ЛНР.

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