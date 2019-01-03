Сводки от ополчения Новороссии 03 января 2019
- 16:18 «Доил коров, забрали в армию»: захваченный украинский диверсант даёт показания (ВИДЕО).
- 16:18 Навязанная Западом реформа ВСУ грозит Украине утратой суверенитета.
- 15:25 Планы ВСУ нарушил пленный боевик, надежды не оправдались – Безсонов.
- 13:13 Порошенко готовит повторное введение военного положения, — Народная милиция ЛНР.
«Доил коров, забрали в армию»: захваченный украинский диверсант даёт показания (ВИДЕО)
Задержанный украинский боевик 128-й ОГШБр ВСУ рассказывает о деталях неудавшейся провокации.
Как сообщала «Русская Весна», 28 декабря две диверсионных спецгруппы, в количестве 12-14 человек каждая, предприняли попытку выхода, однако подорвались на собственных минах. Один из военнослужащих был брошен своими и попал в плен.
Видео предоставлено «Русской Весне» Управлением Народной милиции ДНР.
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Навязанная Западом реформа ВСУ грозит Украине утратой суверенитета
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Планы ВСУ нарушил пленный боевик, надежды не оправдались – Безсонов
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Порошенко готовит повторное введение военного положения, — Народная милиция ЛНР
Президент Украины Петр Порошенко при поддержке западных кураторов готовит повторное введение режима военного положения в стране. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.
«Порошенко по указанию своих кураторов готовит очередную провокацию для повторного ввода военного положения с целью отсрочки выборов и повышения рейтинга за счет отражения вымышленной “российской агрессии”», — сказал он.
«Так называемые западные партнеры Украины в 2019 году продолжат спонсировать братоубийственную войну на Донбассе. Директор Евразийского центра „Атлантического совета“ (Atlantic Council) и экс-посол США в Украине Джон Хербст сделал заявление о готовности Вашингтона уже в ближайшее время предоставить Украине очередную партию оружия», — отметил Марочко.
Как сообщала «Русская Весна», формальным поводом для введения военного положения в ноябре 2018 года стала провокация украинских военных кораблей в Креченском проливе и ответ Российской Федерации на эту провокацию. Указом Порошенко, поддержанным Верховной Радой, режим военного положения был введён в 10 областях Украины, включая оккупированные районы ДНР и ЛНР.
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