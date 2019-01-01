Собака Маккристал

Агент Дональд продолжает поддерживать накал разоблачений высокопоставленной американской военщины. На сей раз досталось бывшему командующему войсками США в Афганистане, а также командующему силами специальных операций Стэнли Маккристалу.Из открытой переписки Трампа с генералом Стэнли Маккристалом.В свое время, Обама погнал Маккристала (который в Пентагоне считается видным военным теоретиком и квалифицированным практиком) за то, что тот критиковал подходы Обамы к войне в Афганистане. Тогда вся демократическая пресса смешала Маккристола с грязью.Сейчас же, он стал удобен и те издания, которые 7-8 лет назад его топили, противопоставляют бывшего главкома сил спецназначения "чудовищу в Белом Доме".В камментах у Трампа традиционный трэш и угар по поводу того, что человек не служивший в армии последовательно издевается и оскорбляет высокопоставленных военных с опытом, называя их генералами в кавычках и приравнивая их к собакам.Как шутят в комментариях, во всем этом есть один несомненный плюс – Трамп хотя бы знает, кто такой Макристал, уволившийся МакГерк не удостоился даже этого.

Источник: colonelcassad.livejournal.com