Собака Маккристал
19:31. 1 января 2019 Просмотров - 156 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Агент Дональд продолжает поддерживать накал разоблачений высокопоставленной американской военщины. На сей раз досталось бывшему командующему войсками США в Афганистане, а также командующему силами специальных операций Стэнли Маккристалу.
Из открытой переписки Трампа с генералом Стэнли Маккристалом.
- "Трамп фактически отдал Талибану ключевой рычаг в переговорах по Афганистану (имеется ввиду заявление о сокращение контингента). Трамп аморален и он никогда не говорит правду. Его словам нельзя верить".
- «Генерал» Маккристал был уволен Обамой как собака. Последнее назначение было полным провалом. Известен большим, тупым ртом. Любитель Хиллари!
В свое время, Обама погнал Маккристала (который в Пентагоне считается видным военным теоретиком и квалифицированным практиком) за то, что тот критиковал подходы Обамы к войне в Афганистане. Тогда вся демократическая пресса смешала Маккристола с грязью.
Сейчас же, он стал удобен и те издания, которые 7-8 лет назад его топили, противопоставляют бывшего главкома сил спецназначения "чудовищу в Белом Доме".
В камментах у Трампа традиционный трэш и угар по поводу того, что человек не служивший в армии последовательно издевается и оскорбляет высокопоставленных военных с опытом, называя их генералами в кавычках и приравнивая их к собакам.
Как шутят в комментариях, во всем этом есть один несомненный плюс – Трамп хотя бы знает, кто такой Макристал, уволившийся МакГерк не удостоился даже этого.
Источник: colonelcassad.livejournal.com