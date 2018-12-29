Сводки от ополчения Новороссии 29 декабря 2018

Завтра в городе Северодвинске, Архангельской области, состоится церемония прощания с убитым в львовской тюрьме добровольцем Валерием Ивановым.

Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Союза Добровольцев Донбасса.

Представители Союза добровольцев Донбасса, член Правления, руководитель медико-социального Комитета СДД Ольга Кулыгина и руководитель информационного отдела СДД Мария Коледа, занимавшиеся сопровождением тела зверски убитого в львовской колонии добровольца Валерия Иванова, в пятницу передали гроб с телом убитого его родным в городе Северодвинске в Архангельской области.

Сегодня, в 12–00, состоится прощание с Валерием в морге (ул. Георгия Седова, 20).

В 12–30 автобус с телом убитого выезжает в сторону Северодвинского городского кладбища («старое), по адресу: Узловой проезд, 11.

Валерий Иванов будет похоронен со всеми воинскими почестями. На мероприятии будет присутствовать делегация из ЛНР. Отметим, что защитник мирного населения Валерий Иванов был посмертно представлен к награде Луганской Народной Республики.

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ДОБРОВОЛЕЦ

Памяти бойца народной милиции ЛНР, российского добровольца Валерия Иванова, убитого в украинской тюрьме 9.12.2018 г.

Он погиб на Украине —

Скромный русский паренёк,

Уточню — не на чужбине,

Коль кому-то невдомёк.

Там лежат края России,

Там исток Руси Святой —

Эти истины простые

Ведал росич молодой.

Понимал, в соседской хате

Вышло горе от ума:

Не поможешь, в результате

В дом к тебе придёт чума.

Мы едины верой, кровью,

Но явилась тьма чертей

Не исправишь их любовью,

Понапрасну звать врачей.

В бой шагнул по доброй воле,

Сотворив Христу мольбу,

За украинскую долю,

За российскую судьбу.

Понимал честнее многих —

Где да как, да что почём:

Бил карателей убогих

Безвозмездно поделом.

Край высоких терриконов

Он отважно защищал

От нацистских батальонов,

Свой стяжая идеал.

Разве был он террористом? —

В террористах укровласть:

На пути кривом, тернистом

От неё идёт напасть.

На идею есть идея,

Правды медленней слова:

Забугорная затея —

Над могилами трава.

Он пришёл сюда, коль надо,

Коль другие не пошли,

И попал из пекла ада

На два метра вглубь земли.

С неизменною улыбкой

В память врезался друзьям:

«Это не было ошибкой»,

— Прочитали по губам.

Да! За Русь ходил сражаться,

Не за длинные рубли.

Так склоните стяги, братцы,

Троекратно в небо: «Пли!»

Из новороссийского эссе заслуженного деятеля искусств Республики Крым Владимира Кошелева

Пресс-служба Союза Добровольцев Донбасса

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