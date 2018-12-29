Сводки от ополчения Новороссии 29 декабря 2018
- 10:10 Новая попытка ВСУ продвинуться в “серой зоне” привела к потерям.
- 05:30 «Он за Русь ходил сражаться»: с убитым в тюрьме российским воином ЛНР простятся в Северодвинске (ФОТО, ВИДЕО).
- 01:38 На Донбассе вступило в силу «рождественское» перемирие.
- Вчера 23:37 Украинские боевики в разы более жестоки, чем военнослужащие в чеченской войне – Гриценко.
- Вчера 23:27 Боец НМ ДНР «Железный» рассказал о том, почему украинские военные ведут беспорядочную стрельбу.
- Вчера 21:55 “Ангел” и НМ ДНР дарят подарки детям на передовой.
- Вчера 21:43 ВАЖНО: Читатели «Русской Весны» спасают жизни бойцам ДНР (ФОТО, ВИДЕО).
Новая попытка ВСУ продвинуться в “серой зоне” привела к потерям
Украинские силовики вечером в пятницу предприняли попытку занять нейтральную зону на юге Донецкой области на Мариупольском направлении, но попытка не удалась, заявил заместитель начальника управления народной милиции самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.
Согласно заявлению Басурина, в пятницу ближе к вечеру, военнослужащие 128 горно-штурмовой бригады ВСУ выдвинулись в “серую зону” с намерением захватить новые позиции и тем самым продвинуться вперед на Мариупольском направлении. В направлении позиций Народной милиции ДНР двигалось две группы, каждая по 12-14 человек. Пытаясь скрытно приблизиться, украинские силовики вышли на минное поле, ранее установленное военнослужащими ВСУ, после чего, в результате взрывов мин, предварительно, потеряли убитыми двух человек и раненными – трех. Более точную информацию о потерях ВСУ разведка ДНР предоставит с наступлением светлого времени суток.
По данным, полученным от бойцов НМ ДНР, после прозвучавших взрывов, основные силы ВСУ, участвовавшие в вылазке, отошли на свои позиции.
Напомним, что с 00 часов 29 декабря 2018 года на территории Донбасса начинает действовать новогоднее и рождественское перемирие.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
«Он за Русь ходил сражаться»: с убитым в тюрьме российским воином ЛНР простятся в Северодвинске (ФОТО, ВИДЕО)
Завтра в городе Северодвинске, Архангельской области, состоится церемония прощания с убитым в львовской тюрьме добровольцем Валерием Ивановым.
Об этом «Русской Весне» сообщили в пресс-службе Союза Добровольцев Донбасса.
Представители Союза добровольцев Донбасса, член Правления, руководитель медико-социального Комитета СДД Ольга Кулыгина и руководитель информационного отдела СДД Мария Коледа, занимавшиеся сопровождением тела зверски убитого в львовской колонии добровольца Валерия Иванова, в пятницу передали гроб с телом убитого его родным в городе Северодвинске в Архангельской области.
Сегодня, в 12–00, состоится прощание с Валерием в морге (ул. Георгия Седова, 20).
В 12–30 автобус с телом убитого выезжает в сторону Северодвинского городского кладбища («старое), по адресу: Узловой проезд, 11.
Валерий Иванов будет похоронен со всеми воинскими почестями. На мероприятии будет присутствовать делегация из ЛНР. Отметим, что защитник мирного населения Валерий Иванов был посмертно представлен к награде Луганской Народной Республики.
***
ДОБРОВОЛЕЦ
Памяти бойца народной милиции ЛНР, российского добровольца Валерия Иванова, убитого в украинской тюрьме 9.12.2018 г.
Он погиб на Украине —
Скромный русский паренёк,
Уточню — не на чужбине,
Коль кому-то невдомёк.
Там лежат края России,
Там исток Руси Святой —
Эти истины простые
Ведал росич молодой.
Понимал, в соседской хате
Вышло горе от ума:
Не поможешь, в результате
В дом к тебе придёт чума.
Мы едины верой, кровью,
Но явилась тьма чертей
Не исправишь их любовью,
Понапрасну звать врачей.
В бой шагнул по доброй воле,
Сотворив Христу мольбу,
За украинскую долю,
За российскую судьбу.
Понимал честнее многих —
Где да как, да что почём:
Бил карателей убогих
Безвозмездно поделом.
Край высоких терриконов
Он отважно защищал
От нацистских батальонов,
Свой стяжая идеал.
Разве был он террористом? —
В террористах укровласть:
На пути кривом, тернистом
От неё идёт напасть.
На идею есть идея,
Правды медленней слова:
Забугорная затея —
Над могилами трава.
Он пришёл сюда, коль надо,
Коль другие не пошли,
И попал из пекла ада
На два метра вглубь земли.
С неизменною улыбкой
В память врезался друзьям:
«Это не было ошибкой»,
— Прочитали по губам.
Да! За Русь ходил сражаться,
Не за длинные рубли.
Так склоните стяги, братцы,
Троекратно в небо: «Пли!»
Из новороссийского эссе заслуженного деятеля искусств Республики Крым Владимира Кошелева
Пресс-служба Союза Добровольцев Донбасса
Читайте также: «Тебя ждут дома»: как СБУ загоняет ополченцев в западню (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
На Донбассе вступило в силу «рождественское» перемирие
Режим прекращения огня в преддверии новогодних и рождественских праздников вступил в силу в Донбассе.
Соответствующая договоренность была согласована участниками минской подгруппы по вопросам безопасности, а затем утверждена Контактной группой.
«С 01:01 в преддверии новогодних и рождественских праздников вступило в силу новое перемирие, которое было согласовано Контактной группой 27 декабря 2018 года. На данную минуту на линии фронта наблюдается тишина, подразделения Народной милиции неукоснительно соблюдают режим прекращения огня», — заявили ДАН в Управлении НМ ДНР.
Подразделения Народной милиции Республики и офицеры Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня ведут усиленный мониторинг ситуации на линии разграничения сторон.
Читайте также: Срочное заявление командования ДНР о кровавой попытке прорыва ВСУ
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинские боевики в разы более жестоки, чем военнослужащие в чеченской войне – Гриценко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Боец НМ ДНР «Железный» рассказал о том, почему украинские военные ведут беспорядочную стрельбу
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
“Ангел” и НМ ДНР дарят подарки детям на передовой
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВАЖНО: Читатели «Русской Весны» спасают жизни бойцам ДНР (ФОТО, ВИДЕО)
Уважаемые читатели, редакция РВ и бойцы ДНР на передовой благодарят всех, кто смог оказать материальную помощь, а также потратил своё время на распространение информации о нашем новогоднем сборе помощи и подарков для Донбасса.
На вечер пятницы, 28 декабря, на карту нашей коллеги — Анастасии Михайловской (Сбербанк Москва 4276380159317093) свои пожертвования на общую сумму около миллиона рублей отправили уже около 400 неравнодушных читателей «Русской Весны» разного возраста и достатка.
Часть денег пошла на закупку новогодних подарков, лекарств и необходимых вещей для нуждающихся жителей ДНР и ЛНР (подробный отчёт об этом мы готовим и скоро опубликуем).
Сегодня мы начинаем отчитываться перед читателями о средствах, потраченных на помощь бойцам, так как значительная часть была направлена на очень нужные подарки защитникам Народных Республик, несущим службу на переднем крае фронта.
Как мы сообщали, здесь бойцы постоянно ведут фортификационные работы и регулярно подвергаются обстрелам, отражая атаки врага. На передовой остро ощущается недостаток необходимых вещей, которые могут спасти жизни и здоровье солдат.
По причине боевой активности у них очень быстро выходят из строя саперные лопаты (гнутся и ломаются о промерзшую почву), форма и многое другое. Перед закупкой наши друзья побывали в отрядах и выяснили, в чем они остро нуждаются (см. видео ниже).
В итоге для подразделений, обороняющих Донецк, Горловку и Докучаевск, были закуплены зимние маскхалаты и белые шапки-балаклавы, спальники, туристические коврики — кариматы, тёплые перчатки, разгрузки и обувь.
На южное направление в Сосновку и Докучаевск доставлены остро необходимые 2 генератора, 2 бензопилы, масла, запасные цепи и также обмундирование (полный отчёт мы также опубликуем в ближайшее время).
Защитники Республики передают огромное спасибо читателям «Русской Весны» за оказанную помощь! Соответствующие видео и фото мы скоро опубликуем.
Мы еще продолжаем сбор и закупки необходимого. Кто может помочь деньгами, присылайте на московскую карту Сбербанка 4276380159317093 (Анастасия). Ничего не пишите в теме, могут заблокировать карту.
Повторим, что мы отчитаемся о каждом рубле, полученном от вас, опубликовав каждую полученную сумму, затем чеки с купленными вещами и фотоотчёты при передаче людям.
Свои вопросы, идеи и пожелания лучше задавать в специальной теме на форуме, который мы специально создали, в том числе для таких мероприятий, так как подобные вещи удобнее обсуждать там, а не в комментариях, но мы будем стараться отвечать и в комментариях под новостью.
Спасибо всем добрым людям. Храни вас Бог.
Читайте также: Зеленский рассказал, что сделает с Донбассом, если станет президентом Украины (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su