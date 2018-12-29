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Почему «Авангард» так важен для России и страшен для США (ФОТО, ВИДЕО)

07:00. 29 декабря 2018 Просмотров - 337 2 коммент. Опубликовал:
Почему «Авангард» так важен для России и страшен для США (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Военный обозреватель КП.ру Виктор Баранец — о новом российском супероружии, которое успешно прошло испытания.

Я хорошо помню ядовитый сарказм некоторых американских политиков и военных сразу после того, как Владимир Путин 1 марта показал в своем Послании «мультики» (как поспешно заявили за океаном) — целый выводок новейших и уникальных российских вооружений. Были тогда вот такие реплики: «Путин блефует!», «Такого оружия у Москвы нет», «Кремль стращает нас сказками».

Ну, вот, теперь все убедились — гиперзвуковой планирующий боевой блок «Авангард» есть, он летает и снайперски бьет в цель, прыгнув почти за 10 тысяч километров. А ведь может преодолеть расстояние и вдвое-втрое больше. Потому и называется межконтинентальным.

Представляю, что чувствовали во время пуска «Авангарда» спецы космической разведки США, которые наверняка следили за нашей «крылатой молнией». Американские конкуренты до сих пор не продвинулись дальше создания опытных образцов подобных систем. Их проект Falcon способен двигаться по обычной траектории (а это облегчает его поражение), а по скорости он отстает от нашего «Авангарда» в 4 (!) раза.

«Авангард» — это революция в военном деле. С чем можно сравнить появление такого аппарата? С первым полетом реактивного самолета. С изобретением пулемета или автомата, пришедших на смену винтовкам. С запуском первого спутника. Он способен разгоняться до 20 махов, то есть лететь в 20 раз быстрее звука, что делает это оружие практически неуязвимым для существующих и даже пока «находящихся в чернильнице» противоракетных систем.

Причем летит не по классической траектории, а по «сумасшедшей», меняя высоту и курс. В мире пока нет такого компьютера, который мог бы рассчитать его «маршрут» от взлета до точки удара. Этот маневрирующий с бешеной скоростью боевой блок способен прытко обходить районы ПРО и уворачиваться от ракет-перехватчиков.


Президент лично дал команду на запуск «Авангарда»

Он идет к цели как метеорит, как огненный шар. Температура на его поверхности достигает 1600–2000 градусов по Цельсию. Но даже при этом крылатый блок надежно управляется.

Похоже, что представление «Авангарда» Путину было приурочено к «угрозам» США выйти из ракетных договоров. Ну, так оно получилось. Мы же говорили, что ответ найдем легко. Да он у нас уже есть…

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Виктор Баранец

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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2 коммент.»

  • 8367 5589
    Владимир 29 декабря 2018 в 12:37 Ссылка Пометить
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    Интересно,чем таким страшна США ракета в единственном экземпляре,производство которой так и не будет развернуто.

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  • 514 -66
    xazzar berlazzar 29 декабря 2018 в 13:09 Ссылка Пометить
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    ну и что за видео? какой-то сигарообразный предмет полетел куда-то. на кого это рассчитано? где поражение учебной цели?

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