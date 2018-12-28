Новости Украины и Новороссии 28 декабря 2018
- 09:15 Донецкий юмор: «Ну и шуточки у вас!» (ФОТО).
- 09:03 Украинцам будут менять сознание через рекламу: ролики Минпропаганды уже отсняты (ВИДЕО).
- 06:30 Стена: Россия отгородилась от Украины на севере Крыма.
- 05:30 Зрадища: Российский банк взыскал с «Украинских железных дорог» огромную сумму.
- 05:00 «5-я колонна российских католикофилов хочет даровать автокефалию УПЦ», — заявление Движения Сорок Сороков.
- 04:24 И извинился Фейкин в третий раз, и улыбнулся Толя….
- Вчера 23:58 Эксперт: МВФ загоняет Украину в долговую яму.
- Вчера 22:34 Все задержанные моряки ВМС Украины назвали себя военнопленными.
- Вчера 22:05 Российские эксперты обсудили возможность признания республик Донбасса.
Донецкий юмор: «Ну и шуточки у вас!» (ФОТО)
Чувство юмора у Донбасса всегда было специфическое — острые на язык дончане шутят не в бровь, а в глаз. Частенько шуточки где-то на границе между скепсисом и цинизмом. С хорррошим таким креном в черный юмор.
Об этом в материале «КП,ру».
Но всегда интеллигентно, даже если с нецензурной лексикой. Сейчас, понятно, в местный юмор вплелась и суровая действительность жизни в городе, зависшем в серой зоне, и война, и просто нормальная человеческая жизнь, которая не смотря и не взирая — есть и идет. А уныние — смертный грех и в Донецке об этом помнят.
За год насобиралось тут у меня всякого веселого на злобу дня от местных шутников, делюсь.
Вот, например, самое распространенный вопрос в Донбассе звучит так — «Какого Хуга?».
Вопрос пошел в народ и является синонимом распространенного по всей России созвучного с неприличным словом. (Хуг Александр, если кто не в курсе, до недавнего времени глава мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе).
И дело тут не только в созвучности фамилии. Оригинал вопроса (с неприличным словом) вертелся в голове каждого дончанина после прочтения отчета миссии, выезжавшей на место обстрела и опять никаких нарушений не заметившей. В конце концов слово было заменено каким-то остряком фамилией и все стало на свои места.
Употребляется как риторический вопрос, когда понятно, что ничего не изменить.
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Или вот объявление, которые насобирались на столбах, витринах и в подъездах города. Вот, например, режим работы. Хорошо, когда ты сам себе предприниматель. Главное честно предупредить об этом потенциальных покупателей — дескать, не обессудьте, если в семь нет. Сплю. К девяти точно буду.
Такой вот режим работы — честный
Фото: ОЛЬГА ЖУКОВА
Или вот объявление о продаже гаража. Казалось бы — чего уж прозаичнее? Но нет. И тут можно удивить, если подойти творчески. Я, девочка, и то еле сдержалась, чтоб не купить.
Незаменимая в хозяйстве вещь — гараж!
А это особенно прекрасно. Ну, сломалась машинка, руками конечно можно, но почему не вспомнить натуральный обмен? Жили же как-то люди, меняли шкуры на глиняные плошки и ничего.
Почему бы не махнуть стирку на маникюр? Пока оно там стирается, мы вам красоту наведем. И главное — откликнулись люди-то. Предложение — взаимовыгодное.
Натуральный обмен, как мы видим, вполне себе имеет место быть и в наши дни
Фото: ОЛЬГА ЖУКОВА
Война не повод не идти в ногу со временем. Вот, пожалуйста. Где-то в Макеевке. Почему это у всех есть «новичок», а у нас нет? Ну ладно Скрипали одни на всех, но как делать «новичка» можно и в интернете глянуть.
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В общем, в борьбе с ворами лампочек главное что? Правильно — запугать противника. Вот пусть стоят и думают — раздобыли ли писавшие это предупреждение рецепт новичка, или нет? Решат не связываться, и не тронут лампочку.
«А вдруг и правда «новичок»? подумает преступник и ничего у нас воровать не станет.
А это мое любимое. Вот все бы так думали — молодежь кому за сорок. Что цифры? Цифры врут! В душе мне шесть, я по-прежнему засовываю конфетные фантики за диван, но уже никто не заподозрит меня в низменном.
Вот хоть кто-то это понял. Слова «суставная гимнастика», конечно, немного портят восторги от «молодежь за сорок», но хоть так.
Я бы пошла дальше и написала — набор в детскую группу для тех, кому за 40
Фото: ОЛЬГА ЖУКОВА
Известные пословицы и поговорки так же претерпели изменения в донецких реалиях, и теперь звучат как:
Пока Минск на горе свиснет.
В огороде бузина, а в Донбассе перемирие.
Мал ЯБП (Ясиноватский блок-пост), да дорог
Сколько украинских партнеров Минском не корми, а они всё на Светлодарскую дугу смотрят.
Отольются Волкеру зайцевские слезы (поселок Зайцево каждый день под обстрелом, но хайли лайкли сами себя).
Популярные в сети стишки-перашки — их тоже есть в Донецке:
Мне милый на восьмое марта купил гранатовый браслет
и каждый встречный танк в испуге нас объезжает стороной.
Или вот:
В трамвай заходят восемнадцать вооруженных человек
на запотевших окнах пальцем кондуктор пишет «афигеть».
Дарим идею для следующего «Перевозчика».
На злобу дня и картинка. Широко анонсированное на 14 декабря наступление украинской армии, было перенесено на 24 декабря, но и 24 не началось. Это, кстати, очередная, давно перевалившее за сотню, невыполненная угроза наступления. А наступления здесь ждут. В это трудно поверить человеку со стороны, и совершенно в порядке вещей
Никому верить нельзя.
Ну и новогодние передовые забавы. Или новогодние забавы на передовой. В общем, угадай страну по фото.
Угадай страну по фото.
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Ольга Гордо
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Украинцам будут менять сознание через рекламу: ролики Минпропаганды уже отсняты (ВИДЕО)
Министерство информационной политики Украины, так называемый Минстэць, отсняло три ролика социальной рекламы, в которых украинцам наконец объяснять, что такое Европа и европейские ценности.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
Рекламные ролики, по словам министерства пропаганды, направлены на изменение «сознания людей в широком обществе».
«Наши ролики бытовым языком показывают гражданам, что такое Европа и европейские ценности. Мы можем путешествовать по Европе, работать или учиться там, но Украина европейская начинается с каждого из нас, причем, в абсолютно бытовых вещах — как мы заботимся об окружающей среде, убираем за собой, ведем себя на дороге и т. д», — утверждает первый заместитель министра пропаганды Эмине Джапарова.
К съёмкам привлекли известных на Украине исполнителей и музыкантов, транслировать рекламу будут на общенациональных и региональных телеканалах, в кинотеатрах перед показами и в Интернете в качестве той самой надоедливой рекламы перед просмотром видео.
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Стена: Россия отгородилась от Украины на севере Крыма
На севере Крымского полуострова на границе с материковой Украиной завершено строительство заграждения протяжённостью около 60 км.
Об этом сообщает пресс-служба крымского пограничного управления ФСБ РФ.
«Завершилось плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка», — говорится в сообщении ведомства.
Стоимость «стены» составила более 200 млн рублей. По состоянию на декабрь 2018 строительство и отладка аппаратуры полностью завершены. Комплекс охранной сигнализации введен в эксплуатацию.
Рубеж инженерных сооружений состоит из нескольких типов заграждения и размещенных на нем нескольких сотнях датчиков различного типа действия, как скрытых, так и открытых.
«Стена» оборудована системами телевизионного видеонаблюдения, включающими тепловизионную аппаратуру для обеспечения более эффективного контроля за местностью в темное время суток и в условиях плохой видимости.
«Аналогичные системы охраны государственной границы успешно применяются на северных и дальневосточных рубежах нашей Родины, а также в районах с наиболее острой обстановкой, обусловленной высоким риском совершения правонарушений на государственной границе», — сказали в погрануправлении ФСБ.
Украинские СМИ уже запестрели заголовками вроде «Оккупанты в Крыму отгородились от Украины забором».
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Зрадища: Российский банк взыскал с «Украинских железных дорог» огромную сумму
«Проминвестбанк», принадлежащий российскому Внешэкономбанку, главой наблюдательного совета которого является премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, добился в Хозяйственном суде Киева решения, согласно которому «Укрзализныця» должна уплатить 12,85 млн долларов задолженности по кредитному договору и около 54 млн грн пени и процентов по кредиту, который был предоставлен «Украинским железным дорогам» еще во времена правления Виктора Януковича в 2011 году.
Об этом говорится в судебном решении, опубликованном на сайте государственной исполнительной службы.
Уточнятся, что исковые требования «Проминвестбанка» обоснованы ненадлежащим исполнением «Укрзализныцей» обязательств по кредитному договору об открытии кредитной линии от 29 декабря 2011 г.
«Согласно условиям договора, банк обязался предоставить „Укрзализныце” кредит путем открытия возобновляемой кредитной линии в сумме, которая не может превышать 12,5 млн долларов. При этом предусмотрено, что проценты за пользование кредитом начисляются банком на сумму фактического ежедневного остатка задолженности по полученным средствам и уплачиваются, исходя из установленной банком процентной ставки в размере 11% годовых», — говорится в сообщении.
По данным суда, окончательный возврат всех полученных в рамках кредитной линии сумм кредита должен был состояться 22 декабря 2014 года.
В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по погашению кредита и уплаты процентов по кредитному договору у «Укрзализныци» по состоянию на 7 ноября 2017 года возникла перед банком задолженность по кредиту в размере 12 500 000 долларов, а также задолженность по процентам. Кроме того, суд отказал в удовлетворении встречного иска акционерного общества «Украинская железная дорога» к «Проминвестбанку» о признании обязательства прекращённым.
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«5-я колонна российских католикофилов хочет даровать автокефалию УПЦ», — заявление Движения Сорок Сороков
Заявление Движения Сорок Сороков по автокефалии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
28 декабря состоится Синод Русской Православной Церкви, на котором может быть поднят вопрос о предоставлении автокефалии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата.
5-я колонна католикофилов или, как их ещё называют, адепты либерал-православия внутри Русской Православной Церкви, устроили в информационном пространстве психическую вакханалию, целью которой является воздействовать этим прессингом на Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и других иерархов нашей Церкви, чтобы продавить на завтрашнем Синоде решение о даровании автокефалии Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Кого они хотят обмануть? Тех, кто не разбирается в букве, но очень чувствует Дух?
Господа предатели Православия, вы давно проявили свою русофобскую сущность и желание разрушить Русский мир, основой которого всегда было и есть Православие. Ваше высокопарное, велиречивое «розовое христианство», как его назвал епископ Душанбинский и Таджикистанский Питирим одобрит и однополые браки, и обновленчество, и второбрачие священства, и пойдут на поклон к папе Римскому.
Но вы не были на Патриаршей службе в Кремле 2 сентября 2018 года в Успенском соборе Московского Кремля на праздновании Собора Московских святых, а мы были. И на этой службе Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поставил точку в этом вопросе и наступил на хвост той либеральной гидре, которая притаилась в Русской Православной Церкви и ждала своего шанса, чтобы ужалить:
«Поэтому, вспоминая всех святых, в земле Московской просиявших, особую благодарность мы должны вознести нашим почившим первоиерархам, сохранившим единство Святой Руси и Русской Православной Церкви. Сегодня, когда идут разговоры о том, что нужно снова оторвать православную Украину от Русской Церкви, ничего нового не происходит. Это уже было в те времена, о которых мы только что говорили. Но ведь ничего не получилось, — и не потому, что некие политические силы так предопределили, а потому что духовное единство Святой Руси разорвать невозможно.
А если когда-то это произойдет — сохрани Бог! — то неизвестно, что произойдет вообще с Православной Церковью. Потому что духовное единство Святой Руси удерживает многих от поклонения злу, и мы должны всеми силами беречь это единство, укреплять его, памятуя о святителе Ионе и многих других святых угодниках Божиих, просиявших, в том числе, и в земле Московской, которые своими молитвами и трудами сохраняли единство Святой Руси, являющееся доныне великим достоянием, определяющим духовный путь ее развития. Их молитвами да хранит Господь Церковь Православную и землю нашу. Аминь».
Координационный совет Движения Сорок Сороков
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И извинился Фейкин в третий раз, и улыбнулся Толя…
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Эксперт: МВФ загоняет Украину в долговую яму
Внешний долг Украины должен был сокращаться, но за время сотрудничества с Международным валютным фондом он вырос на 13 миллиардов долларов, заявил экономический эксперт Виктор Скаршевский.
«Мы же, украинские граждане, налогоплательщики, будем отдавать кредит МВФ и с процентами. За всю историю сотрудничества с МВФ Украина лишь только процентов выплатила 3 миллиарда долларов и сейчас еще миллиард долларов набежал. Внешний долг Украины должен был сократиться. Но за это время долг только вырос на 13 миллиардов долларов», — заявил Скаршевский в эфире украинского телеканала Newsone.
В конце 2014 года власти Украины договорились о выделении Украине 17,5 миллиардов долларов. Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривала выделение стране 17,5 миллиарда долларов. Однако уже к окончанию программы финансирования стало понятно, что страна не сможет справиться с долговой нагрузкой без продолжения работы с фондом.
Совет управляющих МВФ 18 декабря принял решение о выделении Украине дополнительной льготной кредитной линии на 3,9 миллиарда долларов в рамках 14-месячной программы финансовой поддержки кредитования SBA. В МВФ уточнили, что первые 1,4 миллиарда будут доступны немедленно, остальные — в рамках полугодовых обзоров исполнения программы.
Для того чтобы соответствовать требованиям программы, парламент Украины ранее принял государственный бюджет на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%.
Ранее премьер Украины Владимир Гройсман сообщил, что Киев должен погасить 33 миллиарда долларов госдолга в ближайшие пять лет. По его словам, обслуживание госдолга ежегодно обходится Украине в 5% от ВВП.
В августе украинское правительство утвердило стратегию управления госдолгом, цель которой снизить уровень долга к ВВП до 49% к концу 2020 года. В минфине Украины отметили, что на погашение и обслуживание внешнего и внутреннего долгов в бюджете Украины на 2019 год предусмотрено 417 миллиардов гривен (почти 15 миллиардов долларов) или почти треть бюджета.
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Все задержанные моряки ВМС Украины назвали себя военнопленными
Все украинские моряки, которые были задержаны в районе Керченского пролива, заявили следствию, что являются военнопленными.
Об этом сообщил адвокат Николай Полозов на своей странице в соцсети.
«По состоянию на 27 декабря все 24 военнопленных украинских моряка заявили следствию, что являются военнопленными. Оставшиеся два раненых моряка Андрей Эйдер и Андрей Артеменко заявили об этом сегодня», — написал он.
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Российские эксперты обсудили возможность признания республик Донбасса
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