Новости Украины и Новороссии 28 декабря 2018

Чувство юмора у Донбасса всегда было специфическое — острые на язык дончане шутят не в бровь, а в глаз. Частенько шуточки где-то на границе между скепсисом и цинизмом. С хорррошим таким креном в черный юмор.

Об этом в материале «КП,ру».

Но всегда интеллигентно, даже если с нецензурной лексикой. Сейчас, понятно, в местный юмор вплелась и суровая действительность жизни в городе, зависшем в серой зоне, и война, и просто нормальная человеческая жизнь, которая не смотря и не взирая — есть и идет. А уныние — смертный грех и в Донецке об этом помнят.

За год насобиралось тут у меня всякого веселого на злобу дня от местных шутников, делюсь.

Вот, например, самое распространенный вопрос в Донбассе звучит так — «Какого Хуга?».

Вопрос пошел в народ и является синонимом распространенного по всей России созвучного с неприличным словом. (Хуг Александр, если кто не в курсе, до недавнего времени глава мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе).

И дело тут не только в созвучности фамилии. Оригинал вопроса (с неприличным словом) вертелся в голове каждого дончанина после прочтения отчета миссии, выезжавшей на место обстрела и опять никаких нарушений не заметившей. В конце концов слово было заменено каким-то остряком фамилией и все стало на свои места.

Употребляется как риторический вопрос, когда понятно, что ничего не изменить.

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Или вот объявление, которые насобирались на столбах, витринах и в подъездах города. Вот, например, режим работы. Хорошо, когда ты сам себе предприниматель. Главное честно предупредить об этом потенциальных покупателей — дескать, не обессудьте, если в семь нет. Сплю. К девяти точно буду.

Такой вот режим работы — честный

Фото: ОЛЬГА ЖУКОВА

Или вот объявление о продаже гаража. Казалось бы — чего уж прозаичнее? Но нет. И тут можно удивить, если подойти творчески. Я, девочка, и то еле сдержалась, чтоб не купить.

Незаменимая в хозяйстве вещь — гараж!

А это особенно прекрасно. Ну, сломалась машинка, руками конечно можно, но почему не вспомнить натуральный обмен? Жили же как-то люди, меняли шкуры на глиняные плошки и ничего.

Почему бы не махнуть стирку на маникюр? Пока оно там стирается, мы вам красоту наведем. И главное — откликнулись люди-то. Предложение — взаимовыгодное.

Натуральный обмен, как мы видим, вполне себе имеет место быть и в наши дни

Фото: ОЛЬГА ЖУКОВА

Война не повод не идти в ногу со временем. Вот, пожалуйста. Где-то в Макеевке. Почему это у всех есть «новичок», а у нас нет? Ну ладно Скрипали одни на всех, но как делать «новичка» можно и в интернете глянуть.

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В общем, в борьбе с ворами лампочек главное что? Правильно — запугать противника. Вот пусть стоят и думают — раздобыли ли писавшие это предупреждение рецепт новичка, или нет? Решат не связываться, и не тронут лампочку.

«А вдруг и правда «новичок»? подумает преступник и ничего у нас воровать не станет.

А это мое любимое. Вот все бы так думали — молодежь кому за сорок. Что цифры? Цифры врут! В душе мне шесть, я по-прежнему засовываю конфетные фантики за диван, но уже никто не заподозрит меня в низменном.

Вот хоть кто-то это понял. Слова «суставная гимнастика», конечно, немного портят восторги от «молодежь за сорок», но хоть так.

Я бы пошла дальше и написала — набор в детскую группу для тех, кому за 40

Фото: ОЛЬГА ЖУКОВА

Известные пословицы и поговорки так же претерпели изменения в донецких реалиях, и теперь звучат как:

Пока Минск на горе свиснет.

В огороде бузина, а в Донбассе перемирие.

Мал ЯБП (Ясиноватский блок-пост), да дорог

Сколько украинских партнеров Минском не корми, а они всё на Светлодарскую дугу смотрят.

Отольются Волкеру зайцевские слезы (поселок Зайцево каждый день под обстрелом, но хайли лайкли сами себя).

Популярные в сети стишки-перашки — их тоже есть в Донецке:

Мне милый на восьмое марта купил гранатовый браслет

и каждый встречный танк в испуге нас объезжает стороной.

Или вот:

В трамвай заходят восемнадцать вооруженных человек

на запотевших окнах пальцем кондуктор пишет «афигеть».

Дарим идею для следующего «Перевозчика».

На злобу дня и картинка. Широко анонсированное на 14 декабря наступление украинской армии, было перенесено на 24 декабря, но и 24 не началось. Это, кстати, очередная, давно перевалившее за сотню, невыполненная угроза наступления. А наступления здесь ждут. В это трудно поверить человеку со стороны, и совершенно в порядке вещей

Никому верить нельзя.

Ну и новогодние передовые забавы. Или новогодние забавы на передовой. В общем, угадай страну по фото.

Угадай страну по фото.

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Ольга Гордо