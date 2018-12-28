Главное событие 2018 года это ..

В прямом эфире программы «По сути дела» на радио «Комсомольская правда» обсуждались следующие вопросы:

00:01:07 – Главное внутриполитическое событие России за 2018 г;

00:12:50 – Пенсионная реформа это скрытый отказ государства от социальных обязательств;

00:16:18 – Возможности народа высказывать свое мнение;

00:21:23 – О главных событиях в мировой политике за 2018 г.

00:28:11 – Ядерный конфликт между Россией и США невозможен;

00:33:03 – Выстоит ли Российская экономика в 2019 году;

00:37:20 – Понятие «цифровая экономика»;

00:38:56 – Счастье внутри нас.

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Источник: nstarikov.ru