ЦБ «зачистил» рынок форекс

Банк России одновременно отозвал лицензии всех крупнейших форекс-брокеров в стране.

Аннулированы лицензии «Альпари», Forex Club, TeleTrade и ряда других компаний, также отозвано множество квалификационных аттестатов.

По данным регулятора, ООО «Форекс Клуб» не исполняло предписания и нормативы, нарушало требования внутреннего учета и представляло в ЦБ недостоверную отчетность. Кроме того, ООО «Телетрейд Групп» снабжало ЦБ недостоверной отчетностью, публиковало недостоверную информацию на своем сайте, нарушало нормативы расчета собственных средств и не исполняло предписания. ООО «Альпари Форекс» допускало аналогичные нарушения. Также лицензий лишились ООО «Трастфорекс» и ООО «Фикс Трейд».

Действие лицензий прекращается с 27 января 2019 г. Для форекс-компаний подобное решение стало полной неожиданностью.

В ЦБ насчитали у пяти форекс-брокеров 2 тыс. клиентов, а обязательства компаний перед ними составляют 35 млн рублей, но глава департамента противодействия недобросовестным практикам Банка России Валерий Лях сказал, что большая часть клиентов оформлялись на иностранных форекс-дилеров, а средства выводились в офшоры.

«Самый большой грех на рынке — это неуважение к регулятору», — сказал Лях.

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