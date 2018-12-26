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Сводки от ополчения Новороссии 26 декабря 2018

13:51. 26 декабря 2018 Просмотров - 342 Нет комментариев Опубликовал:

“ЛОВГА” планирует заселить солдат ВСУ в отчужденные за долги дома – Марочко

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Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе поселка Желобок

Поселок Желобок – одна из самых горячих точек в Луганской Народной Республики. За время войны вооруженные силы Украины практически сравняли с землей этот населенный пункт. Ситуация остаётся напряженной и по сей день.


Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе поселка Желобок:



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Донбасс сейчас в окопах: ВСУ изменили манеру боя. Александр Сладков:



В целом обстановка остается стабильно напряженной. Количество обстрелов увеличилось по все линии фронта.

Последние сводки по Донбассу:
1. Донбасс. Оперативная лента военных событий 26.12.2018 http://cigr.net/glavnoe/27976-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-26122018.html
2. Донбасс. Оперативная лента военных событий 25.12.2018 http://cigr.net/glavnoe/27971-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-25122018.html

По делам военно-гуманитарным: сейчас собираем средства на ПНВ и новые БПЛА для подразделений народной милиции Донбасса, такие, как отвозили в 2018 https://centercigr.livejournal.com/152115.html. Для тех, кто хочет помочь бойцам подразделений армий ДНР и ЛНР в борьбе с укрокарателями: Карта Сбербанка 4276380053782368 или Яндекс-кошелек 410012273300268.

Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР 
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbass
Телеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass

По вопросам помощи обращаться к Владимиру Орлову тел. +79037001243 (есть вотсап), почта OrlovLDNR@yandex.ru

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Новогодние подарки воспитанникам Луганского дома ребенка

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Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе посёлка Желобок

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

На Донбассе уничтожен «Сталкер» из ВСУ (ФОТО)

На Донбассе уничтожен «Сталкер» из ВСУ (ФОТО) | Русская весна

На Донбассе в районе проведения карательной операции во вторник, 25 декабря, был уничтожен украинский оккупант Евгений Тоненьков с позывным «Сталкер».

Об этом сообщило украинское общественное объединение «Майдан ГФ Мыколаевская Народная Самооборона».

Отмечается, что 28-летний наводчик 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ скончался от пулевого ранения в голову.

Уточняется, что Тоненьков жил в селе Старый Роздил во Львовской области, на фронте пробыл около 4 лет.

Также говорится, что его жена вместе с ним несла службу.

В то же время в вечерней сводке так называемого штаба ООС нет информации о гибели карателя.

Читайте также: Экстренное заявление Армии ДНР о готовящейся провокации Киева (+ВИДЕО)

На Донбассе уничтожен «Сталкер» из ВСУ (ФОТО) | Русская весна
На Донбассе уничтожен «Сталкер» из ВСУ (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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