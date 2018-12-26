Сводки от ополчения Новороссии 26 декабря 2018
- 16:22 “ЛОВГА” планирует заселить солдат ВСУ в отчужденные за долги дома – Марочко.
- 15:02 Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе поселка Желобок.
- 12:57 Новогодние подарки воспитанникам Луганского дома ребенка.
- 11:55 Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе посёлка Желобок.
- 01:10 На Донбассе уничтожен «Сталкер» из ВСУ (ФОТО).
“ЛОВГА” планирует заселить солдат ВСУ в отчужденные за долги дома – Марочко
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Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе поселка Желобок
Поселок Желобок – одна из самых горячих точек в Луганской Народной Республики. За время войны вооруженные силы Украины практически сравняли с землей этот населенный пункт. Ситуация остаётся напряженной и по сей день.
Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе поселка Желобок:
Еще по линии фронта:
Американские флаги реют на передовой в Ясиноватой:
Донбасс сейчас в окопах: ВСУ изменили манеру боя. Александр Сладков:
В целом обстановка остается стабильно напряженной. Количество обстрелов увеличилось по все линии фронта.
Последние сводки по Донбассу:
1. Донбасс. Оперативная лента военных событий 26.12.2018 http://cigr.net/glavnoe/27976-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-26122018.html
2. Донбасс. Оперативная лента военных событий 25.12.2018 http://cigr.net/glavnoe/27971-donbass-operativnaya-lenta-voennyh-sobytiy-25122018.html
По делам военно-гуманитарным: сейчас собираем средства на ПНВ и новые БПЛА для подразделений народной милиции Донбасса, такие, как отвозили в 2018 https://centercigr.livejournal.com/152115.html. Для тех, кто хочет помочь бойцам подразделений армий ДНР и ЛНР в борьбе с укрокарателями: Карта Сбербанка 4276380053782368 или Яндекс-кошелек 410012273300268.
Военно-гуманитарный центр помощи подразделениям ВС ЛНР и ДНР
Заглавный пост о военно-гуманитарной работе https://centercigr.livejournal.com/153337.html
Группа военно-гуманитарной помощи в ВК https://vk.com/militarydonbass и в твиттере https://twitter.com/militarydonbass
Телеграм по Донбассу: https://t.me/WarDonbass
По вопросам помощи обращаться к Владимиру Орлову тел. +79037001243 (есть вотсап), почта OrlovLDNR@yandex.ru
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Новогодние подарки воспитанникам Луганского дома ребенка
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Ситуация на линии боевого соприкосновения в районе посёлка Желобок
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На Донбассе уничтожен «Сталкер» из ВСУ (ФОТО)
На Донбассе в районе проведения карательной операции во вторник, 25 декабря, был уничтожен украинский оккупант Евгений Тоненьков с позывным «Сталкер».
Об этом сообщило украинское общественное объединение «Майдан ГФ Мыколаевская Народная Самооборона».
Отмечается, что 28-летний наводчик 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ скончался от пулевого ранения в голову.
Уточняется, что Тоненьков жил в селе Старый Роздил во Львовской области, на фронте пробыл около 4 лет.
Также говорится, что его жена вместе с ним несла службу.
В то же время в вечерней сводке так называемого штаба ООС нет информации о гибели карателя.
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