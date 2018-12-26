Сводки от ополчения Новороссии 26 декабря 2018

На Донбассе в районе проведения карательной операции во вторник, 25 декабря, был уничтожен украинский оккупант Евгений Тоненьков с позывным «Сталкер».

Об этом сообщило украинское общественное объединение «Майдан ГФ Мыколаевская Народная Самооборона».

Отмечается, что 28-летний наводчик 109-го отдельного горно-штурмового батальона 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ скончался от пулевого ранения в голову.

Уточняется, что Тоненьков жил в селе Старый Роздил во Львовской области, на фронте пробыл около 4 лет.

Также говорится, что его жена вместе с ним несла службу.

В то же время в вечерней сводке так называемого штаба ООС нет информации о гибели карателя.

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