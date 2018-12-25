Австрийский кукиш турецкому Султану

Но что поделать, былое, на радость нам, изобилует такими вот весёлыми историями, и поэтому всё, что сегодня нам остаётся – это лишь весело улыбаться хулиганским выходкам предков!

Наш рассказ – исторический факт середины 17 века, о котором вы не прочитаете в учебниках истории! Рассказ о столь смелом поведении цивилизованных австрийцев, сравнить который можно разве что с недавними безумными санкциями, наущенными «банкирскими домами» в отношении русского мира. Напоминает он скорее выходку хулигана, нацарапавшего на заборе неприличное слово, но никак не поступок государственного мужа могущественной монархии Европы.





А с учётом венчающего шпиль собора «имперского орла» – на целых 137 метров! При ширине в 62 метра длина собора составляет – 198 метров!



Возле главного входа расположена кафедра св. Иоанна Капистрана, c которой он в 1454 году призывал к крестовому походу на турок.



Распятие «с зубной болью», называемое так из-за выражения на лике Спасителя, орга́н-великан с четырьмя рядами клавишей, ста двадцатью пятью регистрами и десятью тысячами органных труб…

Одно уже перечисление параметров готического архитектурного шедевра австрийских католиков способно вызвать восхищение! Однако этот величественный собор, оказывается, не всегда был католическим, и не всегда австрийским.



Мало того, даже разговаривали в Австрии не всегда на том «австрийском языке», которым разговаривают сегодня.[3] По крайней мере, до 16 века. Но как же такое может быть? Неужели старую Австрию еще 500 лет назад заселяли не австрийцы? Но тогда кто? Что говорят историки?

Конечно, трудно, будучи в здравом уме, утверждать, что на австрийской земле всегда и непременно жили только австрийцы. Историки определяют эпоху австрийцев, по крайней мере, 13 веком, т. е. началом правления Габсбургов.



Однако известна и другая, более правдоподобная версия. Австрийские земли еще каких-то 400 лет назад были заселены народами-пришельцами с Востока, впервые освоившими эти земли в 13-14 вв. Не секрет, что отождествление АУСТРРИКИ (т. е. Австрии) с РУСЬЮ отражено, например, в средневековых скандинавских трактатах.[4]

Область современной Австрии в 14-16 веках входила в состав так называемой «Монгольской» Империи.[5] Именно так на Западе называли русское царство, имеющее на содержании военную Орду (военные казацкие отряды), целью которой было освоение малозаселенных земель тогдашней Европы, и подчинение их Ярославско-Московскому трону.[6]



После грандиозного раскола русской Империи в результате Московской Смуты начала 17 века след её завоеваний остался, в том числе, и на территории одного из её западноевропейских осколков в виде названия современного государства – Австрии.[7] Ничего удивительного в этом нет.



Из современной (исправленной) истории хорошо известно, что русско-татарские топонимы (географические названия) в обилии были разбросаны не только по всему Старому Свету, но и в Азии, и на Американском континенте.

При изучении истории европейских народов стоит всегда учитывать этот наиважнейший аспект. И сейчас не важно, как именно назывались народы, заселявшие Восточную и Западную части Европы.



Какое бы имя им ни давали историки (готы, фраки, славяне, скифы, вандалы…), все они, так или иначе, двигались с Востока, в основном из равнинной Руси и Восточной Византии (совр. Турция) на Запад.



А своё современное название австрийцы получили, вероятно, не ранее второй половины 16 века.

Считается, что Вена никогда не принадлежала туркам. Османы, не смотря на все свои усилия, якобы так и не смогли покорить её ни в 1529 году (осада столицы султаном Сулейманом Великолепным), ни в 1683 году, когда турки появились под стенами города.



Другими словами, традиционная история уверяет, будто Вена никогда не была подвластна и не принадлежала османам, всегда являлась оплотом чисто западноевропейской династии Габсбургов.[9]

Однако есть достаточно оснований засомневаться в подобном утверждении.



Ведь даже своё название − «Восточное царство» − Вена получила как земля, которой (с точки зрения остальных западноевропейцев), правили наместники восточного царя Орды. То есть русского Царя.

На шпиле собора Святого Стефана сегодня можно увидеть «имперского орла», увенчанного большим христианским крестом.



Однако даже ещё в 17 веке шпиль этого собора венчал… «османский полумесяц» с вписанной в него восьмиконечной звездой! Что хорошо видно на средневековом рисунке города Вены.

Точно такой же «полумесяц» на шпиле собора виден на многих старых изображениях и картах Вены. Но почему был снят и куда исчез «османский полумесяц»?

История снятия «полумесяца» и замена его на «имперского орла с крестом» западноевропейским историкам хорошо известна. Этому событию посвящена экспозиция в Историческом музее Вены. Известны даже имена мастеров, осуществивших такую операцию.[12]

Пикантность ситуации состоит в том, что вскоре после снятия со шпиля «мусульманского полумесяца» (в 1686 г.) на нём появилось… изображение фиги, которое получило свое фирменное прозвище «кукиш Сулейману».



Другими словами, не удержались австрийцы от злорадства в адрес ненавистного им «турецкого султана».[13]

На рисунке видно, что на «полумесяце» ещё нет фиги. Она в виде «кукиша Сулейману» появится чуть позже.



Удивительно то, что это важное в истории Вены событие никогда не отражается в путеводителях и описаниях собора.

Эпохальная замена важнейшего религиозного символа на главном католическом соборе почему-то обходится молчанием. Хотя, понять венцев можно.



С одной стороны, отказать себе в удовольствии напроказничать они не могли, слишком сильно́ было искушение ткнуть носом в салат «ненавистных османов».



Но и рассказывать об этом на каждом углу было небезопасно. Ведь сам факт того, что на главном христианском соборе когда-то красовался «османский полумесяц», способен не только перевернуть все сложившиеся христианские устои, но и раскрыть историческую тайну о том, что турки, на самом деле… не завоёвывали Вену ни в 16, ни в 17 вв., а попросту жили в ней.

Восьмиконечная звезда, встречающаяся сегодня на многих культовых христианских сооружениях – это одна из форм креста.[15]



Подобное изображение креста в форме звезды можно видеть, например, в архитектуре и убранстве многих русских, а иногда и европейских церквей.

В то же время на средневековом изображении осады Вены османами-атаманами в 1529 году на османских знамёнах есть не только такой же «полумесяц со звездой», но и обычные христианские кресты.



Это не удивительно, учитывая, что в составе Орды, завоёвывающей Австрию, были не только турки, но и русские казаки.



Да и вообще к первой половине 16 века мусульманство ещё только-только начинало свое обособление от христианства. Однако историки предпочитают не замечать подобных «мелочей».[17]

По сути, нынешний «османский полумесяц со звездой» – это и есть известный сегодня «полумесяц с христианским крестом» на куполах русских храмов.



Русская и османо-атаманская символика 16 века: «крест с полумесяцем» и «звезда-крест с полумесяцем» – выражают одну и ту же христианскую идею. Поэтому наличие этого символа на шпиле Святого Стефана подчёркивает сразу два, на первый взгляд, противоречивых аспекта: собор является христианским и, в то же время, указывает на подчинение австрийской Вены османскому Стамбулу.

Западные историки предпочитают не комментировать историю с «полумесяцем» на соборе Святого Стефана. Иначе пришлось бы признать, что османы-атаманы владели Веной вплоть до XVI века, и что известная история двух осад Вены турками-османами была выдумана или полностью искажена.

Согласно новой истории никакой чужеземной осады Вены не было. А были в этих османо-атаманских землях внутренние усобицы и разборки.[19]



После же отпадения в первой половине 17 века Вены от «Монгольской» Империи позднейшие Габсбурги заявили, будто она никогда не была под властью османов, что сама была центром и метрополией великого Восточного царства – Остеррейха.



Отсюда тянется и ещё одна блистательная выдумка историков о так называемой Священной Римской империи.[20]

По этой причине в 1686 году и был, наконец, снят «полумесяц» со шпиля собора Святого Стефана. Произошло это не сразу, а после того, как «русским» Романовым удалось рассорить Россию с Турцией и когда стало ясно, что при поддержке Европы уже можно не бояться гнева турецкого султана.

Кроме того, две другие башни собора Святого Стефана снабжены круговыми балконами – в точности как у османских минаретов.[21]



Ранее башни готического собора могли служить минаретами-звонницами.

На звонницах, как известно, устанавливались колокола, призывающие своим звоном верующих к литургии. В то же время муэдзины, выкрикивающие молитву с минаретов, по сути, делали то же самое – призывали верующих исполнить свой религиозный долг.

В архитектурной символике венского собора смешаны черты и христианского храма, и мусульманской мечети, что, согласно новой истории, лишний раз подтверждает мысль, что в эпоху 15-16 вв. мусульманство ещё не полностью отделилось от единого христианства.

Освободившись же, наконец, в 17 веке от русско-турецкой Орды окончательно, австрийцы не только сбросили на радостях «османский полумесяц» со шпиля собора, водрузив на его место «имперского орла».



Сбросив ненавистный им мусульманский символ, они, подобно распоясавшимся хулиганам, выгравировали на его глади кукиш и снабдили его не менее дерзкой надписью:

«Наес Solymanne Memoriatua. A. 1529». То есть: «В память Сулейману – кукиш, 1529».

Именно в таком виде «мусульманский полумесяц» и выставлен сегодня в венском Историческом музее.

Могли ли кукиш[24] и эта «смелая» надпись появиться в 1529 году? Нет, не могли. На старой гравюре середины 17 века изображён момент снятия «полумесяца» со шпиля собора.



Но «полумесяц» на ней совершенно чистый, без надписей, без изображения кукиша. Таким же чистым показан «полумесяц» и на другой старой гравюре, выставленной в музее рядом с предыдущей.



А вот на третьей гравюре с изображением готового для водружения на шпиль «имперского орла» уже нарисован «полумесяц»… с тем самым кукишем и той самой «очень смелой» надписью в адрес турецкого султана.[25]

Интересно посмотреть, как слово «кукиш» (прописанное смелыми австрийцами «на турецком заборе») и его синонимы (фига, кука, шиш, дуля) отразились в западноевропейских языках.



Как мы и ожидали, такие заимствования действительно существуют. Притом они очевидны только для нас, простых смертных, но отнюдь не для филологов, исследующих историю русского слова.



Как принято в отечественной лингвистике, подобные «небезопасные» русско-иностранные заимствования попросту не попадают в специальные справочники. Например, известный этимологический словарь Макса Фасмера скромно сообщает:

I ку́киш

•I., к ку́ка II. II ку́киш

•II., также кукуш-кара́нды, ку́киш-кара́ндыш, ку́ккиш-кара́нгыш "ягоды шиповника", олонецк. (Кулик.). Из вепс. kuki̮in-karandi̮š, kuke̮in-kraŋg "шиповник" или олонецк. kukoin-karangaine – то же.

Фига

фига I фи́га I "инжир, смоква", укр. хви́га. Вероятно, через польск. figа из ср.-в.-н. vîge, д.-в.-н. fîgа от лат. fīcus. II фи́га II "кукиш, шиш", отсюда лтш. рigа, spiga. Тождественно фига I, ср. ит. fаr lа ficа, франц. faire lа figue, греч. συκοφάντης "клеветник, лживый обвинитель", буквально "показывающий смокву, фигу". III фи́га III "сыщик, шпион", фигарис. Ввиду знач. греч. ΣΥΚΟΦάΝΤΗΣ "доносчик, клеветник" можно бы было объяснить тоже из фи́га II.

Трудно понять столь грубые пробелы в этимологии. Мы уже много раз писали об этом, и повторим ещё раз.



Русские академические словари «готовы писать что угодно», лишь бы невзначай не проговориться, что русские диалектно-исторические корневые основы (которых – великое множество) и есть то основание, послужившее появлению всех западных диалектов и созданию так называемых современных западноевропейских языков.



Причём, как «древних», так и современных. В этом мы убеждаемся в очередной раз на примере слова ФИГА – синонима к упомянутому выше КУКИШ, которым во второй половине 17 с известным успехом воспользовались упомянутые австрийцы, наградив им весьма ослабленного к тому времени турецкого султана.

Согласно Владимиру Далю: «ФИГА… кукиш. Поднести фигу (дулю, шиш, кукиш)… Фигаться пск. казать друг другу кукиш, перебраниваться»

От русс. ФИГА пошло, например, английское FICO, FIG – кукиш, фига, FINGER – палец (на руке), а так же словообразования в таких языках, как:

французское FIGUE – кукиш, фига;

итальянское FICHE – кукиш, фига;

немецкое FEIGE – кукиш;

испанское HIGA – кукиш, фига;

финское KUVA – фига (от русс. КУКА, с заменой К-V)

греческое σφίγγω (СФИГГО) – пожать руку; и во мн. др. языках.

В то же время, русс. ДУЛЯ по-фински – MODUULI, а по-каталански – MÒDUL. Еще немного, и из нашей ДУЛИ, гладишь, получится какой-нибудь высокоточный МОДУЛЬ!

По-баскски это – PIKU (т. е. ПИКУ от русс. ФИГА, замена согласных Ф-P). В том же финском русское КУКИШ, это, оказывается – VIIKUNA (основа VIIKuna=ВИК=ФИК, от ФИГА).

Неужели наши предки вынуждены были заимствовать у иностранцев эти их вычурные слова, чтобы получить в итоге ДУЛЮ-ШИШ-КУКИШ?



Интересно, кому же из них в голову могло прийти не рожать самим нужные для жизни слова, а обращаться к «иностранным словарям», чтобы произвести на свет несколько тысяч новых слов, которых до этого якобы вовсе не было в обширном русском диалекте?



Что же это за предки у нас такие бестолковые были, что им постоянно приходилось заимствовать слова у иностранцев, не имея практически ничего своего?



А ведь именно так, по сути, и заявляет отечественная академическая филология – корневых исконно русских основ в русском языке – нет. Разве что какие-нибудь междометия или звукоподражания, охи, ахи, чихи и пропукивания. А всё остальное лексическое разнообразие – мол, изначально сугубо иностранное!

Трудно понять лингвистов, не способных вот так же просто и откровенно истолковать даже простую русскую ФИГУ с КУКИШЕМ.



Как, впрочем, и несколько тысяч других, ещё «не изведанных» ими сугубо русских слов, заимствованных у русских предков нашими историческими партнёрами.[26]

Что же профессиональным любителям языка мешает это сделать? Ведь фило+логия – это «любовь к слову», или это не любовь?[27]



Фёдор Избушкин Ведущий редактор рубрики «Записки о языке»

[1] Османская империя (Оттоманская империя, Оттоманская Порта или просто Порта) − государство, созданное в 1299 году тюркскими племенами Османа I в северо-западной Анатолии.



После падения Константинополя в 1453 году Османское государство стало именоваться империей.



Падение Константинополя явилось важнейшим событием в развитии турецкой государственности, Османская империя окончательно закрепилась в Европе. В XVI−XVII веках Османская империя достигла наивысшей точки своего влияния в период правления Сулеймана Великолепного, простираясь от южных границ Священной Римской империи − окраин Вены, Королевства Венгрия и Речи Посполитой на севере, до Йемена и Эритреи на юге, от Алжира на западе, до Каспийского моря на востоке.



Под её владычеством находилась бо́льшая часть Юго-Восточной Европы, Западная Азия и Северная Африка. Правление османской династии длилось 623 года − до 1922 года, когда османская монархия (халифат) была упразднена, уступив место новому названию − Турецкой Республике. [2] Речь идет о Габсбургах, укравших это имя из русской истории и приписавших себе династическую преемственность с 1282 года! [3] Австрийский язык – национальный вариант немецкого языка, отражающий языковые особенности речи австрийцев, нормированный австрийским словарём в 1951 году. [4] Мельникова Е.А. «Древне-скандинавские географические сочинения». − Москва, Наука, 1986, с. 87, 89 [5] Термин «Монгольская империя» в западноевропейском значении – «Русская империя». [6] Вплоть до 16 века Русь и Византия (Османия) составляли единую Империю с двумя административными и духовными центрами – в Ярославле и Царьграде (Стамбул), армия которых в НХ условно названа Ордой и Османией-Атаманией. [7] В этой связи отметим, что АВСТРИЯ по-немецки называется OSTER-REICH, что переводится как ВОСТОЧНОЕ ГОСУДАРСТВО. [8] Рис. Собор Св. Стефана в Вене с «обрезанным» шпилем. (Рудольф Риттер фон Альт. Вид на собор св. Стефана. 1832. Холст. Австрия. Вена. Галерея австрийского искусства в Бельведере – прим. ред.) [9] К этому времени Османская империя добилась больших успехов в политической и военной организации государства, и в Западной Европе её часто сравнивали с Римской империей.



К примеру, итальянский учёный Франческо Сансовино писал: «Если бы мы тщательно исследовали их происхождение и подробно изучили их внутригосударственные отношения и внешние связи, мы могли бы сказать, что римские воинская дисциплина, выполнение приказаний и победы равны турецким…



Во время военных кампаний [турки] способны есть очень мало, они непоколебимы, когда сталкиваются с трудными задачами, подчиняются своим командирам абсолютно и упорно воюют до победы…



В мирное время они организуют разногласия и беспорядки между подданными ради восстановления абсолютной справедливости, что при этом выгодно самим им…» [10] Рис. Османский (мусульманский) полумесяц на шпиле венского христианского собора. (Собор Св. Стефана, фрагмент карты Никласа Малдеманна. Вена с высоты птичьего полета во время первой турецкой осады в 1529 году. Цветная гравюра, 1530, Венский музей – прим. ред.) [11] Рис. Зафиксированный момент снятия полумесяца со звездой. [12] Замену османского полумесяца на орла с крестом в 1685–1686 гг. осуществил мастер Николай Решитко с сыновьями Яковом и Лукой, о чем рассказывают три старые гравюры, выставленные в музее. Здесь же, на стене, можно видеть и сам металлический полумесяц со звездой, по-видимому, позолоченный. [13] На самом деле, «армия турецкого султана» и «русская орда», в течение 300 лет действуя заодно, контролировали указанные территории Австрии, жили и правили там. [14] Рис. «Кукиш турецкому султану» от венских австрийцев на мусульманской святыне – османском полумесяце. [15] Разновидностей христианского креста было много – от четырёх- до шестнадцатиконечного. Некоторые его формы приняли вид звёзд – четырёх-, пяти-, шести-, семи- и восьмиконечных и даже коловратов (свастик). [16] Рис. Христиане и мусульмане когда-то были единоверцами. [17] О сравнительно недавнем выделении мусульманства из восточного христианства мы уже писали в предыдущих работах. [18] Рис. Христианский полумесяц, после раскола Империи ставший знаменитым мусульманским символом [19] Не меньшую подмену историки совершили и в отношении войны с Пугачёвым, назвав ее инициатора необразованным бунтарём, скрыв тем самым огромный масштаб гражданского противостояния в России конца 18 века. [20] Справочник сообщает: Священная Римская империя (с 1512 года − Священная Римская империя германской нации) – межгосударственное образование, существовавшее с 962 по 1806 годы и объединявшее многие территории Европы.



В разное время в состав империи входили: Германия, Италия, Нидерланды, Чехия, некоторые регионы Франции. Основана в 962 году восточно-франкским королём Оттоном I Великим и рассматривалась как прямое продолжение античной Римской империи и франкской империи Карла Великого. [21] На самом деле венцы продолжали ставить минареты в ансамбле с христианскими храмами вплоть до середины 18 века.



Например, именно в это время в Вене был возведён огромный собор Карла VI (собор Святого Карла), снабжённый двумя ярко выраженными колоннами-минаретами высотой по 47 метров, на вершине которых хорошо видны балконы, на которые выходят двери из толщи колонны – в точности как у мусульманских минаретов.



Известно, что муэдзины поднимаются по лестнице внутри минарета, выходят на балкон и громким криком призывают верующих на молитву. Позже минареты в христианских храмах с успехом были «заменены» на колокольни, сохранив при этом свои внешние очертания. [22] Рис. Башни-минареты венского собора [23] Рис. Кукиш, он же – шиш, кука, фига, дуля. [24] Кукиш – кулак с большим пальцем, просунутым между указательным и средним в знак презрения, издёвки. [25] Как сообщают сами историки (Дж. Фоли «Энциклопедия символов и знаков» (М., 1996), задолго до возникновения ислама полумесяц со звездой считался старым символ Царь-Града, ассоциирующийся с Византией (совр. Стамбул).



Через тысячу лет после императора Константина основатель турецкой мусульманской империи султан Осман одобрил полумесяц в качестве символа своей веры.



Когда в 1453 году войска Мухаммеда II захватили Константинополь, полумесяц приобрёл два значения: как символ Турецкой империи (города Царь-Града – Константинополя) и как символ исламской веры.



Современная же форма звезды именно с пятью концами появилась в 1844 году, в которой сообщается также, что ранее 1844 года концов у звезды было больше, сколько именно – не сказано.



Вероятно, их было восемь – столько же, сколько и у православного христианского креста. Именно такую османо-атаманскую звезду с мусульманским полумесяцем можно было видеть на венском соборе вплоть до второй половины XVII века. [26] Термин «наши партнёры» благодаря политическим заявлениям президента Путина получил известное новое наполнение, выражающееся в «ненадежности и не дружелюбности западной цивилизации» по отношению к восточному миру. [27] Считается, что слово ФИЛОЛОГИЯ это др.-греч. ΦΙΛΟΛΟΓΊΑ, т. е. «любовь к слову». Вероятно, отечественного филолога не сдвинет с насиженного места даже такое заявление, что корни этого слова на самом деле не являются ни греческими, ни латинскими, ни вообще какими-либо иностранными.