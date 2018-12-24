Главная » Невероятное в мире, Творчество

Зимушка на Оймяконушке

10:05. 24 декабря 2018 Просмотров - 808 5 коммент. Опубликовал:


Для тех, кто ежится на улице под холодным зимним ветром и жалуется на плохую погоду, стоит посмотреть на фотографии из якутского села Оймякон. Самая низкая температура в -67.7°C была зарегистрирована там в 1933 году, а так, обычно в январе стоит ожидать более “щадящие” морозы в -50°C.

Новозеландский фотограф Амос Чаппл (Amos Chapple) решил провести два дня в поездке из Якутска, который считается самым холодным крупным городом на Земле, до Оймякона и запечатлить, как проходит обычная жизнь жителей этих краев.


“На мне были обычные штаны, когда я вышел на улицу. Там было – 47 °C, и я помню, как холод почти физически сжал мои ноги. Более того, чего я уж совсем не ожидал, моя слюна во рту превратилась в лед и иголками примерзла к моим губам,” – рассказывает Амос Чаппл свои первые впечатления о Якутии. Даже камера фотографа не была способна справиться с погодой и периодически объективы примерзали и отказывались приближать изображение или фокусироваться.

Дорога Костей – единственная дорога в Оймякон.





Замерзают не только живые существа, но и дома.

У местных животных исключительно густая шерсть.

Большинство туалетов находятся на улице из-за невозможности прокладывать канализацию в замерзшем грунте.

Местный фермер держит корову в обогреваемом хлеве.

Коровы в Оймяконе.

Коровы в Якутии зимой гуляют на улице.


В Оймяконе стоит единственный магазин, обеспечивающий жителей необходимыми вещами и продуктами.

Заглушать машину, стоящую на улице, нельзя, иначе она не сможет завестись до весны.


Котельная, работающая на угле, поддерживает тепло в домах села.



Источник: nashaplaneta.su

Метки: мир вокруг нас
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

5 коммент.»

  • 10791 9185
    Ирбис 24 декабря 2018 в 10:25 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Едем, едем мы тайгой
    И неудержимо
    Лес таёжный, лес густой
    Пролетает мимо.
    За спиной летит снежок,
    Мчатся нарты с кручи.
    Борзый конь – хорошо,
    И ишак – хорошо,
    И верблюд – хорошо,
    А олени лучше!

    За медведем, где-то близ,
    Волк несётся юркий.
    Презирая рыжих лис,
    Бродят чернобурки.
    За спиной летит снежок,
    Мчатся нарты с кручи.
    Юркий волк – хорошо,
    Чернобурки – хорошо
    И медведь – хорошо,
    А олени лучше!

    Жаль, что занят я, друзья,
    А не то без лени
    К вам бы в гости ездил я
    Только на оленях.
    За спиной летит снежок,
    Мчатся нарты с кручи.
    И трамвай – хорошо,
    И троллейбус- хорошо,
    И метро – хорошо,
    А олени лучше!

    Ни толкучки, ни возни,
    Скажем для примера,
    Ни борьбы за место нет
    И ни милиционера.
    За спиной летит снежок,
    Мчатся нарты с кручи.
    Паровоз – хорошо,
    Пароход – хорошо,
    Самолёт – ничего,
    А олени лучше!

    Ответить
  • 491 451
    Хан_Уман 24 декабря 2018 в 11:13 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Фотографии а другой планеты.
    Хотя и у нас – 35 не редкость.

    Ответить
  • 4242 3871
    strelez 24 декабря 2018 в 14:15 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    В с.Томтор стоит стела с обозначением самой низкой зафиксированной здесь температурой -71,2 градуса. Такой низкой у двух других претендентов – Верхоянска и самого Оймякона не было.
    Фото производились, видимо, при достаточно высоких температурах, т.к. коровы там и зимой бродят частенько под открытым небом, но в бюстгалтерах, т.е утеплением на вымени. Чего на фото не видно.
    Лошади тоже интересные – низкорослые, покрыты длинной густой шерстью; на свободном выпасе, разрывают снежные сугробы в поисках мёрзлой растительности.
    Местный аэропорт “Оймякон” – 40 км от Оймякона и 2 км от Томтора.
    В Томторе раньше была гостиница (наверно и сейчас), очень тёплая, вода в душе практически кипит.
    По зимникам можно доехать до Колымской трассы, а там и до Магадана. В обратную сторону, по зимникам же, до Якутска.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>