Зимушка на Оймяконушке
Для тех, кто ежится на улице под холодным зимним ветром и жалуется на плохую погоду, стоит посмотреть на фотографии из якутского села Оймякон. Самая низкая температура в -67.7°C была зарегистрирована там в 1933 году, а так, обычно в январе стоит ожидать более “щадящие” морозы в -50°C.
Новозеландский фотограф Амос Чаппл (Amos Chapple) решил провести два дня в поездке из Якутска, который считается самым холодным крупным городом на Земле, до Оймякона и запечатлить, как проходит обычная жизнь жителей этих краев.
“На мне были обычные штаны, когда я вышел на улицу. Там было – 47 °C, и я помню, как холод почти физически сжал мои ноги. Более того, чего я уж совсем не ожидал, моя слюна во рту превратилась в лед и иголками примерзла к моим губам,” – рассказывает Амос Чаппл свои первые впечатления о Якутии. Даже камера фотографа не была способна справиться с погодой и периодически объективы примерзали и отказывались приближать изображение или фокусироваться.
Дорога Костей – единственная дорога в Оймякон.
Замерзают не только живые существа, но и дома.
У местных животных исключительно густая шерсть.
Большинство туалетов находятся на улице из-за невозможности прокладывать канализацию в замерзшем грунте.
Местный фермер держит корову в обогреваемом хлеве.
Коровы в Оймяконе.
Коровы в Якутии зимой гуляют на улице.
В Оймяконе стоит единственный магазин, обеспечивающий жителей необходимыми вещами и продуктами.
Заглушать машину, стоящую на улице, нельзя, иначе она не сможет завестись до весны.
Котельная, работающая на угле, поддерживает тепло в домах села.
Источник: nashaplaneta.su
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Едем, едем мы тайгой
И неудержимо
Лес таёжный, лес густой
Пролетает мимо.
За спиной летит снежок,
Мчатся нарты с кручи.
Борзый конь – хорошо,
И ишак – хорошо,
И верблюд – хорошо,
А олени лучше!
За медведем, где-то близ,
Волк несётся юркий.
Презирая рыжих лис,
Бродят чернобурки.
За спиной летит снежок,
Мчатся нарты с кручи.
Юркий волк – хорошо,
Чернобурки – хорошо
И медведь – хорошо,
А олени лучше!
Жаль, что занят я, друзья,
А не то без лени
К вам бы в гости ездил я
Только на оленях.
За спиной летит снежок,
Мчатся нарты с кручи.
И трамвай – хорошо,
И троллейбус- хорошо,
И метро – хорошо,
А олени лучше!
Ни толкучки, ни возни,
Скажем для примера,
Ни борьбы за место нет
И ни милиционера.
За спиной летит снежок,
Мчатся нарты с кручи.
Паровоз – хорошо,
Пароход – хорошо,
Самолёт – ничего,
А олени лучше!
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Кола БЕЛЬДЫ)))
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Он самый! ну чисто якутский рэп!
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Фотографии а другой планеты.
Хотя и у нас – 35 не редкость.
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В с.Томтор стоит стела с обозначением самой низкой зафиксированной здесь температурой -71,2 градуса. Такой низкой у двух других претендентов – Верхоянска и самого Оймякона не было.
Фото производились, видимо, при достаточно высоких температурах, т.к. коровы там и зимой бродят частенько под открытым небом, но в бюстгалтерах, т.е утеплением на вымени. Чего на фото не видно.
Лошади тоже интересные – низкорослые, покрыты длинной густой шерстью; на свободном выпасе, разрывают снежные сугробы в поисках мёрзлой растительности.
Местный аэропорт “Оймякон” – 40 км от Оймякона и 2 км от Томтора.
В Томторе раньше была гостиница (наверно и сейчас), очень тёплая, вода в душе практически кипит.
По зимникам можно доехать до Колымской трассы, а там и до Магадана. В обратную сторону, по зимникам же, до Якутска.