Зимушка на Оймяконушке

Для тех, кто ежится на улице под холодным зимним ветром и жалуется на плохую погоду, стоит посмотреть на фотографии из якутского села Оймякон. Самая низкая температура в -67.7°C была зарегистрирована там в 1933 году, а так, обычно в январе стоит ожидать более “щадящие” морозы в -50°C.



Новозеландский фотограф Амос Чаппл (Amos Chapple) решил провести два дня в поездке из Якутска, который считается самым холодным крупным городом на Земле, до Оймякона и запечатлить, как проходит обычная жизнь жителей этих краев.



“На мне были обычные штаны, когда я вышел на улицу. Там было – 47 °C, и я помню, как холод почти физически сжал мои ноги. Более того, чего я уж совсем не ожидал, моя слюна во рту превратилась в лед и иголками примерзла к моим губам,” – рассказывает Амос Чаппл свои первые впечатления о Якутии. Даже камера фотографа не была способна справиться с погодой и периодически объективы примерзали и отказывались приближать изображение или фокусироваться.



Дорога Костей – единственная дорога в Оймякон.





Замерзают не только живые существа, но и дома.



У местных животных исключительно густая шерсть.



Большинство туалетов находятся на улице из-за невозможности прокладывать канализацию в замерзшем грунте.



Местный фермер держит корову в обогреваемом хлеве.



Коровы в Оймяконе.



Коровы в Якутии зимой гуляют на улице.





В Оймяконе стоит единственный магазин, обеспечивающий жителей необходимыми вещами и продуктами.



Заглушать машину, стоящую на улице, нельзя, иначе она не сможет завестись до весны.





Котельная, работающая на угле, поддерживает тепло в домах села.



Источник: nashaplaneta.su