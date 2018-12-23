Недошивин: Оруэлл не ошибся — американизм стал тоталитарным

Источник: ee.sputniknews.ru

О власти и культуре, о цензуре слова и прессы, о свободе человека в современной антиутопии рассказал в эксклюзивном интервью Sputnik Эстония писатель Вячеслав Недошивин.



ТАЛЛИНН, 19 дек — Sputnik, Светлана Бурцева. Эстония стала первой страной, где 17 декабря прошла зарубежная презентация новой книги известного российского писателя и литературоведа Вячеслава Недошивина «Джордж Оруэлл. Неприступная душа».

Произведения английского писателя в последнее время все больше привлекают внимание общественности, а его предсказания о развитии человеческого общества и государств, написанные более полувека назад, завораживают точностью исполнения в текущем моменте. Изучению жизни и творчества Джорджа Оруэлла Вячеслав Недошивин посвятил большую часть своей жизни.

— На международном форуме по коммуникациям Baltic Weekend в Петербурге Мария Захарова заявила, что сегодня весь мир фактически оказался в антиутопии Оруэлла «1984», чему виной — бесконтрольное распространение фейковой и манипулятивной информации, причем в трансграничном масштабе.

На первый взгляд, это мнение согласуется с предсказаниями Оруэлла об искажении реальности и контроле над прессой. Вячеслав, на ваш взгляд, что еще из предсказаний Джорджа Оруэлла подтверждает слова Марии Захаровой?

— Она права. Разноплановый Оруэлл сегодня присутствует во всем и везде. Он умер в 1950 году, но уже тогда по мельчайшим тенденциям развития общества, причем только своего, английского, определил, что будет происходить. Оруэлл считал, что настанет время, когда истина никого не будет интересовать — бездна разнообразной информации, но она не будет иметь отношения к истине.

Он опасался, что тоталитарные методы со временем станут преобразовываться в новые формы, и американизм как идеология может также стать тоталитарным. И мы это наблюдаем: мир должен следовать за Америкой, которая всем народам насаждает собственные представления, каким должно быть общество: ничего лучше американской демократии в мире нет, следуйте за Америкой, и все будет у вас хорошо.

Но ничего хорошего не получается, потому что люди, нации, традиции, культуры разные. Нет универсальной демократии.

В 2013 году, когда исполнилось 110 лет со дня рождения Оруэлла, британская газета The Guardian задала своим читателям вопрос «Сбылись ли предсказания Оруэлла?». То, что большая часть предсказаний уже сбылась, и именно в Великобритании, ответили 89% британцев.

Бесконечные грани свободы

— Что, для вас лично, помимо свободы выезда за границу, отсутствия дефицита в магазинах, олицетворяет свободу человека?

— Оруэлл утверждал, что свобода обозначает 2×2=4, а не 5, не 8, не 10. Если в обществе это так, то все остальное приложится. Он боялся, что наступит общество, когда 2×2 будет столько, сколько скажут. Это свобода по Оруэллу.

Российский писатель и литературовед Вячеслав Недошивин

Слова члена Верховного суда США Оливера Холмса: «Никакой, даже самый строгий закон, защищающий свободу слова, не сможет защитить человека, который умышленно крикнет „пожар!“ в переполненном театре и вызовет панику» — о том, что в давке могут погибнуть люди.

Я считаю, свобода всегда связана с ответственностью. Ты всегда должен думать, что ты говоришь, что пишешь, в какой ситуации, кому, когда и зачем. Жить в обществе и быть свободным от общества и ответственности перед людьми нельзя. И никуда от этого не деться.

Когда я был в Америке в 1975-м, нас привезли в редакцию журнала Time. Выступала перед нами женщина, редактор журнала, и рассказывала, как у них все хорошо, какая свобода в стране, какие ценности.

А я спросил ее: «Если я напишу статью, которая не согласуется с мнением хозяина журнала, вы её опубликуете?». Я несколько раз задавал этот вопрос, потому что редактор упорно делала вид, что не слышит меня. Я продолжал задавать вопрос, и она, наконец, ответила: «Хорошо. Я отвечаю специально для Славы. Нет. Статью такого рода мы не опубликуем».

Для меня все стало ясно. Есть цензура государства, а есть цензура частного собственника. И ещё неизвестно, что страшнее.

— В своей книге «Власть» Николай Стариков, разбирая феномен власти на живых примерах истории, подводит к выводу, что без тоталитаризма власть не существует в принципе. При этом степень «хорошести» власти можно оценить лишь по тому, насколько она руководствуется морально-нравственными критериями в отношении человека, общества, своей страны.

Как вы считаете, какая формация могла бы обеспечить людям сохранение их национальной и человеческой идентичности, а также нравственных и моральных ценностей?

— На основе своей жизни в Америке протопресвитер Александр Шмеман писал в своих дневниках, что есть только капитализм и социализм. Капитализм невозможен без свободы, которую дает демократия. Но эту же свободу капитализм извращает, потому что в основе его лежит нажива, проникающая во все области жизни.

- Ссылаясь на Шмемана, вы сказали, что капитализм эффективнее. В чем это выражается?

— Частная инициатива, лежащая в основе того же капитализма, — великая вещь. Мы видим это даже по тому, как изменилась Москва за последние 20-30 лет. Я помню, какое возмущение у меня вызывали двери в какой-нибудь русский музей — обшарпанные, с замазанными следами нескольких покрасок. Никому не было дела до внешнего вида этих дверей.

В 1975 году я с делегацией молодых журналистов СССР ездил в Америку, а потом с ответным визитом приехали к нам американцы. Я показывал им Эрмитаж. Руководитель американской группы меня отозвал и сказал: «Слава, вам в вашей стране надо учредить министерство туалетов». Дело в том, что в Эрмитаже туалет на первом этаже, и найти его можно было по запаху, который шел за версту.

А нынче в любой захудалой кафешке все вылизано и блестит — это капитализм. Но с другой стороны, что касается нравственного этажа, и об этом тоже говорит Шмеман, социализм, как предполагаемая будущая формация, вне всякого сомнения, выше. Он исповедует равенство. Он защищает главный принцип — справедливости.

У социализма много преимуществ. Но Карл Маркс писал, что социализм начнется лишь при колоссальном развитии капитализма. Там, где общество достигло максимального богатства, там возможен переход к социализму. Наш социализм в свое время начинался в других условиях — страна была аграрная, с плохо развитой промышленностью.

Есть устойчивое выражение «цель оправдывает средства». Но если средства искорежены, они корежат и цель — выставляется впереди идеал, но по мере достижения идеала меняется сам идеал. У Томмазо Кампанеллы в «Городе Солнца», чтобы улучшить общество, надо было, например, толстых женить на тощих, умных на глупых.

Но это же фашизм. Томас Гексли сказал, что «истина рождается как ересь, умирает как предрассудок». Так вот революционные социалистические идеи начала прошлого века в России были еретическими. А нынче это уже предрассудок.

Заколдованные круги Оруэлла

— Но в Российскую империю еретические революционные идеи были импортированы и с вполне понятной целью — развалить страну. Разве не так?

— Вот один из заколдованных кругов, из которых человечеству не выбраться, о которых писал Оруэлл. Сам народ, наш или любой другой, не поднимется на восстание против власти — нужны вожаки.

Как только таковые появляются, они помогают народу свергнуть власть, занимают её место, а через некоторое время сами становятся такими же, как предыдущие. А иногда бывают даже более жесткими правителями, чем свергнутые.

Второй заколдованный круг: чья нравственность первична? Сначала надо дождаться, пока общество станет нравственным, а за ним изменится и человек, или сначала надо сделать более нравственным человека, а он, в свою очередь, сделает нравственным общество? Нет выхода из этого. Все не так, как нам хотелось бы. Жизнь намного разнообразнее и противоречивее.

Почему существует зло? Потому что есть добро. Почему существует добро? Потому что есть зло. Это закон — единство противоположностей.

— Тогда извечный вопрос: а делать что?

— Совершенствование человека и общества происходит крайне медленно, дольше, чем жизнь одного поколения. При этом, развиваясь, идеалы меняются. До появления в Москве гостиницы «Рэдиссон Блу Славянская» люди плевали в гостиницах на пол. В новой гостинице, где сверкают полы и все чисто, красиво, так себя не ведут. Человека меняют и те же выщербленные двери, и то же «министерство туалетов», и те же полы в «Рэдиссон».

— Но многое зависит и от внутренней культуры человека — кто-то и на грязный пол не бросит фантик, а кому-то и чистый унитаз не служит причиной для аккуратности. Вы считаете, что всегда только среда определяет поведение любого человека?

— Есть тысячи причин, которые причудливо перемешаны. Это заколдованный круг — совершенное общество первичнее или совершенный человек.

— Если бы от вас зависели перемены в стране, на какую сферу вы обратили бы внимание в первую очередь?

— Единственное, на что необходимо обращать внимание, с молодых ногтей, — культура во всех её проявлениях. Я считаю, что культура многолика: культура экономики, политики, литературы, культура в обществе, культура в искусстве, культура в обращении с книгами, в разговоре с учителем, в рабочих отношениях — культура есть абсолютно во всем. Я считаю, что культура — это единственная ниточка, потянув за которую, можно чего-то достичь.

Источник: nstarikov.ru