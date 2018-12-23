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Ладование Земли. Светлана Симаходская и Ирина Гапоненко. Часть 2

09:04. 23 декабря 2018 Просмотров - 69 Нет комментариев Опубликовал:

Что такое Ладование? Это исцеление!

Авторы-сказительницы – Светлана Симаходская и Ирина Гапоненко
Часть 1 – https://youtu.be/87rzMgmMf7U

Исцеление – цельность, целостность. В наше время очень важно быть целым, как энергетически, так и физически, иначе просто нет сил жить. Это касается и нашей планеты Земля. Ведь невозможно только брать, нужно когда-то начинать отдавать, чтобы дети и внуки наши жили в прекрасном мире на цветущей планете, а не в замусоренной свалке. А чтобы что-то давать, нужно самому быть здоровым: телом, сознанием и поступками. Ладование Земли охватывает все сферы жизни от Ладного союза двух любящих сердец до предназначения каждого и движения его по своему собственному счастливому пути в этой жизни на Земле.
Ладование – обширное понятие, которое включает в себя все сферы жизни пробудившегося человека.
Также будут затронуты такие понятия, как:
Хороводный марафон – Ладование земли, идея создания и ключевые моменты проведения.
Как стать осознанным, как проснуться. Ведь говорить и делать – это не одно и то же.
Ладование земли – это призыв к осознанным действиям каждого по изменению себя, пробуждению глубиной памяти и выходу на путь своего предназначения.

Нужно править и адаптировать.

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Источник: www.youtube.com

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