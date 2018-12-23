Бегство капитала из России – новые тенденции

Концептуал СМИ Поразительно, но после введения против РФ экономических санкций российский капитал продолжил бегство за границу

На протяжении всего существования Российской Федерации имела место устойчивая тенденция бегства капитала из страны. Имел место как легальный, так и нелегальный вывод капитала. По моим оценкам, базирующимся на статистике платёжного баланса страны (готовится и публикуется Центральным банком РФ), в течение последнего десятилетия среднегодовые объемы капитала, уходящего из России, составили около 100 млрд. долл. В этих расчётах учитывался чистый отток частного капитала, сальдо инвестиционных доходов (оно всегда было и остается отрицательным), приращение международных резервов РФ (это тоже вывоз капитала, но в специфической форме). За десятилетие получается около триллиона долларов.

Однако есть ещё нелегальный вывод капитала с использованием контрабанды товаров и услуг, а также валюты. По моим оценкам, зарубежные активы, сформировавшиеся в результате различных видов вывода капитала из страны, составляют на сегодняшний день 3-4 трлн. долл. Для сравнения: по оценкам Всемирного банка, ВВП России в 2017 году был равен 1,58 трлн. долл. По тем же оценкам, бюджетные доходы России в 2017 году в валютном эквиваленте составили 254 млрд., расходы – 287 млрд. долл. Получается, что за пределами страны имеются активы российского происхождения, примерно в 15 раз превышающие величину годового бюджета РФ.

Поразительно, но даже после введения против России экономических санкций капитал продолжил своё бегство. Оно даже несколько активизировалось. Видимо, некоторые владельцы капитала в России решили поторопиться перебежать на сторону противника. Между тем гайки экономических санкций закручивались всё туже. Плюс к этому Запад начал закручивать гайки в отношении офшоров, куда бежала значительная часть капитала из РФ. Последняя серия санкций Вашингтона в отношении России пришлась на апрель 2018 года (резкое расширение чёрных списков российских физических и юридических лиц). Плюс к этому в странах Запада активизировалась деятельность по проверке происхождения и «чистоты» притекающих капиталов.

Банк России только что опубликовал свежие данные об экспорте и импорте капитала Россией в форме прямых инвестиций (капиталовложения, дающие инвестору возможность эффективного контроля компании или иной организации, в которую вкладываются капиталы). Имеется картина по состоянию на середину 2018 года. Остановлюсь на экспорте капитала в форме прямых инвестиций (ПИ).

В 2016 году из страны было экспортировано капитала на сумму 22,31 млрд. долл., в 2017 году – 36,76 млрд., а за первое полугодие 2018 года – 18,39 млрд. долл. В период 2016-2017 гг. объём вывезенного капитала вырос в 1,65 раза, а в первом полугодии текущего года в расчёте на год он сохранился на уровне предыдущего. Интересно посмотреть на поквартальную статистику. В I квартале 2018 года вывоз капитала составил 13,39 млрд., а во втором – 4,99 млрд. долл. Снижение в 2,7 раза!

Некоторые эксперты объясняют такое резкое снижение во втором квартале не ужесточением режима в принимающих странах, а тем, что, мол, из России вывозить уже нечего. Правда, имеется и такая версия: активизировался вывоз капитала по нелегальным каналам, посредством контрабанды. Есть также версия, что владельцы капитала развернулись лицом к российской экономике, стали больше инвестировать у себя дома. Однако эта последняя версия не подтверждается данными Росстата.

Посмотрим теперь на статистику накопленных за рубежом ПИ российского происхождения (сформированных активов). Вот данные на отдельные даты (млрд. долл.): 01.01.2016 – 367,6; 01.01.2017 – 418,0; 01.01.2018 – 468,6; 01.04.2018 – 487,6; 01.07.2018 – 462,9. Мы видим, что за период с начала 2016 года до конца первого квартала 2018 года объём накопленных ПИ нарастал (прирост составил 120 млрд. долл., или почти 33%). А вот за второй квартал произошло весьма заметное снижение накопленных ПИ – на 24,7 млрд. долл. В расчёте на год – почти 100 млрд. долл.! Это беспрецедентное событие, поскольку на протяжении многих лет была устойчивая тенденция к наращиванию накопленных ПИ за рубежом.

Картину можно дополнить статистикой Банка России по экспорту капитала в виде портфельных инвестиций (они не обеспечивают эффективного контроля над компанией, дают лишь право на получение доходов). Вот объёмы накопленных портфельных инвестиций за рубежом на те же самые даты (млрд. долл.): 01.01.2016 – 65,3; 01.01.2017 – 68,9; 01.01.2018 – 69,3; 01.04.2018 – 69,4; 01.07.2018 – 64,4. Как видим, наблюдаются такие же тенденции. В период с начала 2016 года по конец первого квартала текущего года накопленные портфельные инвестиции росли, а вот во втором квартале было зафиксировано существенное снижение их объёма – на 5 млрд. долл.

Итого получается, что за II квартал 2018 года объём накопленных за рубежом прямых и портфельных инвестиций из России уменьшился примерно на 30 млрд. долл. Это очень знаменательно. Видимо, далее эта тенденция будет усиливаться. Правда, пока не очень понятно, где российский капитал будет находить себе пристанище. Дома или в каких-то «чёрных» офшорах? Если говорить о втором варианте, то очевидно, что капитал не будет сообщать о себе; следовательно, сведения о нём не будут отражаться ни в статистике Банка России, ни в статистике Росстата. И зафиксированное Банком России снижение за второй квартал накопленных за рубежом инвестиций на сумму 30 млрд. долл. отнюдь не означает, что капиталы в таком объёме вернулись назад в страну. Они могли уйти в густую «тень», вообще исчезнуть из поля зрения Банка России.

На протяжении многих лет «умеренным» и комфортным офшором для российских экспортеров считался Кипр. Он всегда занимал (и до сих пор занимает) первое место среди стран, куда из России вывозится капитал. На середину 2018 года доля Кипра в накопленных зарубежных ПИ была равна почти 40 процентам (точно – 39,3%). Однако во втором квартале произошло первое за очень многие годы снижение объёмов накопленных ПИ на Кипре со 196,34 млрд. до 181,95 млрд. долл. За один квартал объем ПИ уменьшился на 14,39 млрд. долл.

К разряду «цивилизованных» офшоров принято также относить Нидерланды, Швейцарию, Люксембург и некоторые другие европейские страны. Нидерланды занимают второе место по показателю накопленных ПИ из России, а Швейцария – четвёртое (их доли на середину этого года были равны 11,4 и 4,6%). Однако мы видим, что за второй квартал объём накопленных ПИ в Нидерландах сократился с 54,59 до 52,75 млрд. долл., т. е. на 1,84 млрд. долл. В Швейцарии имело место сокращение с 22,65 млрд. до 21,46 млрд. долл., т. е. на 1,21 млрд. долл.

«Тихой заводью» для российских экспортёров капитала в течение многих лет были Британские Виргинские острова (БВО). На середину 2018 года они занимали третье место по показателю накопленных ПИ из России (доля равна 8,7%). Однако новый тренд сильно задел БВО: за второй квартал объём накопленных ПИ из России сократился с 45,62 млрд. до 40,40 млрд. долл., т. е. на 5,22 млрд. долл.

За второй квартал 2018 года лишь по одному офшору был зафиксирован прирост накопленных ПИ из России. Это Багамские острова. За указанный период они выросли с 7,03 млрд. до 7,64 млрд. долл.

Как уже сказано, во II квартале сократились и портфельные инвестиции. На середину текущего года львиная доля накопленных российских портфельных инвестиций за рубежом пришлась на Ирландию (22,81 млрд. долл.) и Люксембург (17,61 млрд. долл.). Соответственно их доли в общем итоге были равны 35,4 и 27,3%. Примечательно, что сокращение в этих юрисдикциях началось значительно раньше. Так, максимальная величина накопленных портфельных инвестиций в Люксембурге была зафиксирована в середине 2016 года – 27,58 млрд. долл. Получается, что за два года произошло сокращение примерно на 10 млрд. долл. В Ирландии максимальное значение пришлось на начало 2018 года – 23,27 млрд. долл. За полгода снижение составило 0,46 млрд. долл. Очень резким стало снижение показателя по США. На 1 октября 2017 года объём портфельных инвестиций в США составлял 10,38 млрд., а на середину 2018 года они упали до 1,49 млрд. долл. Это обусловлено опасениями российских инвесторов, что их портфельные активы в США могут подвергнуться арестам.

Думаю, что обозначившаяся во II квартале 2018 года тенденция сокращения вывоза капитала и даже сворачивания активов российского происхождения в привычных юрисдикциях будет нарастать.

Так, в декабре 2017 года Совет Евросоюза опубликовал «серый» список более чем из 40 юрисдикций, которые не в полной мере соблюдают принципы справедливого и прозрачного налогообложения. В том числе 13 стран и территорий включены за то, что «позволяют офшорным структурам извлекать прибыль без реальной экономической деятельности». Это Ангилья, Багамы, Бахрейн, Бермуды, Британские Виргинские острова, Кайманы, Гернси, Мэн, Джерси, Маршалловы Острова, Теркс и Кайкос, ОАЭ и Вануату. ЕС пригрозил внести эти территории в чёрный список, если они не предъявят дополнительные требования к налоговым резидентам. В ответ правительства этих стран обязались провести реформы до конца 2018 года.

Под давлением ЕС популярные офшорные зоны обязались до конца 2018 года законодательно установить требования «экономического присутствия» (economic substance) для иностранных компаний и инвесторов. Регистрирующиеся в офшорах компании рассматриваются как налоговые резиденты и обязаны открывать офисы, а также нанимать сотрудников на их территориях. Соответствующие законопроекты уже подготовлены в таких юрисдикциях, как Каймановы острова, Бермуды, остров Мэн, Гернси и Джерси. Предполагается, что новый режим будет введен с 1 января 2019 г.

Российские ведомства, отвечающие за законность финансовых операций российских банков, компаний и физических лиц (Минфин, Центробанк, Росфинмониторинг и др.) вынуждены реагировать на действия других стан по пресечению вывоза из России сомнительных капиталов. Так, в апреле 2018 года директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, выступая на Евразийском антикоррупционном форуме, заявил, что российские власти проанализировали утечки из зарубежных офшорных регистраторов (в том числе «панамское досье» и «райское досье») и обнаружили незаконные финансовые операции на миллиарды рублей, к которым причастны тысячи россиян, в том числе большое количество высокопоставленных чиновников.

Тема «панамского досье» сегодня снова стала обсуждаться в СМИ. Речь идёт об утечке документов из офшорного регистратора Mossack Fonseca. После утечки они оказались в распоряжении Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) и в апреле 2016 года были обнародованы. Тогда же было сообщено, что в «панамском досье» фигурируют более четырех тысяч офшорных компаний российского происхождения. Прошло более двух с половиной лет. И вот в начале декабря 2018 года начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев, выступая на конференции «Приоритетные направления антикоррупционной политики в России и мире», сделал ряд интересных сообщений по поводу «панамского досье» и бегства капитала из России. Росфинмониторинг осуществил проверку документов «панамского досье» и нашел 4 197 офшорных компаний, подконтрольных россиянам. Эти компании, по данным Росфинмониторинга, совершили финансовые операции на общую сумму свыше 5 млрд. рублей. Многие из них связаны с «губернаторским, депутатским и министерским корпусом», сообщил Андреев. Многие эксперты уже прокомментировали приведенную выше оценку и назвали её сильно заниженной и даже смехотворно низкой.

По признанию чиновника, Панама – не самый главный среди офшоров, которыми привыкли пользоваться российские бизнесмены и коррумпированные чиновники. Самая популярная юрисдикция для регистрации офшорных компаний среди граждан России – Британские Виргинские Острова, на них приходится более 50% юрлиц. За ними следуют Панама и Багамы, добавил Андреев.

P.S. Следует обратить внимание на то, что статистика Банка России по экспорту капитала из России плохо отслеживает операции российских физических и юридических лиц, связанные с использованием офшорных юрисдикций. Взять, к примеру, ту же самую Панаму. По данным Банка России, на начало 2016 года (т. е. накануне обнародования «панамского досье») объём прямых инвестиций в Панаме составил всего 56 млн. долл., а портфельные инвестиции вообще отсутствовали. Я писал о том, что Банк России ведёт учет так называемых сомнительных операций по экспорту капитала из страны. По данным Центробанка, вывод денежных средств из страны с использованием сомнительных схем составил (млрд. руб.): 2015 г. – 501; 2016 г. – 200; 2017 г. – 93; первая половина 2018 г. – 35. Создается иллюзия того, что в борьбе с нелегальным вывозом капитала достигнуты большие успехи. Однако, по моему мнению, данная статистика не вполне точно отражает ситуацию. Во-первых, экспортёры капитала начинают применять новые технологии вывода капитала, которые Банку России ещё неизвестны. Во-вторых, всё большие масштабы приобретает вывод капитала с помощью контрабанды товаров, услуг и валюты. Такие операции вообще не попадают в поле статистических наблюдений Центробанка.

В погоне за прибылью человечество летит к пропасти. К чему приведут экономические реформы? Чего хотят добиться «хозяева денег»? Каким будет завтрашний день? Сможет ли Россия пережить эпоху мирового капитализма и глобальный кризис и вырастить собственную элиту? Читайте в книге:

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