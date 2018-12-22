Сводки от ополчения Новороссии 22 декабря 2018

Известный военкор Семён Пегов в начале уходящей недели поделился своими предположениями о наступлении ВСУ, обсуждаемом по обе стороны линии фронта.

На протяжении последних десяти дней киевские власти всячески дают понять, что готовят масштабное наступление в Донбассе на мариупольском направлении. Напомню, что, по разведданным, туда стянуто порядка 12 тыс. солдат и более сорока единиц реактивных систем залпового огня «Град», а в расположение 56-й мотопехотной бригады ВСУ продолжают прибывать танки.

Все эти перемещения и скопления техники, очевидно, предназначенной для атаки, не слишком скрываются украинскими военными от посторонних глаз. По крайней мере их подтверждают и источники в самом Мариуполе, и разведка ДНР. Да и фотографии с десятками танков, засветившихся в процессе передислокации, уже наводнили интернет.

То есть готовящееся наступление по факту не является ни для кого тайной, и командование ВСУ не может этого не понимать.

Тем не менее, командующий «операцией объединённых сил» («ООС») в Донбассе украинский генерал-лейтенант Сергей Наев, пусть и не под камерами киевских СМИ, но вполне открыто посетил Мариуполь вместе с военными советниками НАТО, чтобы проверить боеготовность войск. В каком-то смысле данные мероприятия были организованы демонстративно: ведь после того, как разведка ДНР раскрыла план о готовящейся провокации с химатакой, Наев не мог не отдавать себе отчёт, что информаторы донбасских сепаратистов работают действительно эффективно и его поездка вместе с коллегами из НАТО на передовую не останется незамеченной.

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В общем, если убрать всю лирику, очевидно абсолютно для всех, что действия ВСУ на мариупольском направлении тщательным образом отслеживаются донецкими силовиками, однако при этом украинское командование как будто специально подогревает интерес именно к этому участку фронта. Я бы не стал недооценивать подготовку украинских командиров вообще и Наева в частности.

На мой взгляд, то, что сейчас происходит под Мариуполем, делается для отвода глаз, а настоящие провокации и атаки готовятся на других направлениях.

Я неоднократно слышал от донбасских военных, что с приходом Наева и с переформатированием «АТО» в «ООС» воевать против ВСУ стало сложнее. Спрашивается — почему? Ответ лежит на поверхности.

Сергей Наев, как это ни странно, проходил своё офицерское обучение в Москве. Образование нынешний руководитель «ООС» получил в легендарном МВОКУ — Московском высшем общевойсковом командном училище, в одном из самых престижных военных вузов страны, на минуточку. И база, и подготовка там действительно на высочайшем уровне.

Учитывая, что какое-то время (с 1992-го по 1993 год) Наев даже успел послужить в распоряжении командующего Дальневосточного военного округа, можно сделать вывод, что его компетентность на порядок выше многих других генералов ВСУ.

Если допустить, что Сергей Наев, в отличие от тех украинских стратегов, которые загнали собственных солдат в Иловайский, Дебальцевский и другие котлы, не является абсолютным дилетантом, то, вероятнее всего, он осознаёт, что к удару со стороны Мариуполя в Донбассе готовы — хотя бы потому, что обладают соответствующими данными о скоплении живой силы и техники.

Я также вполне допускаю, что все эти визиты в Мариуполь вместе с натовской свитой, а также переброска на этот участок фронта техники являются своего рода блефом для отвлечения внимания от реальной военной провокации на другом направлении.

В том, что сама провокация будет, особо сомневаться не приходится. Уже через неделю закончится тридцатидневный срок, отведённый на военное положение, и Порошенко нуждается в срочном и непременном поводе его продлить: иначе вся эта затея с Керченским проливом и грядущими выборами, шансы победить на которых в его случае до сих пор равны нулю, рискует с треском провалиться. В этом смысле — к гадалке не ходи — киевскому президенту необходимо выкручиваться. И здесь он, конечно, в первую очередь рассчитывает на Наева, который очевидно является его протеже (именно Порошенко лоббировал его назначение на пост командующего «ООС»).

Настоящих фронтовых направлений для организации боестолкновения, необходимого для продления военного положения на Украине, может быть несколько.

Глава российского МИД Сергей Лавров, например, заявил, что имеется информация о подготовке Киевом провокаций на границе с Крымом.

Ещё одно актуальное, на мой взгляд, направление — это Горловка. Несколько месяцев назад военные спикеры из ДНР демонстрировали план ВСУ по организации боевых действий на этом фронте: Киеву выгодно ударить там, чтобы отсечь друг от друга Донецк и Луганск. Поэтому есть все шансы, что масштабное наступление готовится именно на этом направлении.

Впрочем, тот же Лавров отметил, что в случае провокаций у границ с Крымом «ответ будет такой, что мало не покажется». Аналогичную формулировку можно применить и к Донбассу. Парни в окопах под Горловкой, Донецком и Мариуполем, в конце концов, тоже в состоянии ответить жёстко. И никакой блеф украинским командирам в данном случае не поможет.

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