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Является ли Россия цивилизованной страной?

13:59. 21 декабря 2018 Просмотров - 63 Один комментарий Опубликовал:

Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/qna-civil…

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 15603 13511
    Вячеслав 21 декабря 2018 в 14:17 Ссылка Пометить
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    Смотря что понимать под термином “цивилизация”… Сейчас цивилизация – это демоническая общественная система, направляющая людей на самоубийственную деятельность и уничтожение природы, а не на развитие собственных способностей и умения жить в единении с природой. Противопоставляется культуре.

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