Является ли Россия цивилизованной страной?
13:59. 21 декабря 2018 Просмотров - 63 Один комментарий Опубликовал: brahman
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Источник: www.youtube.com
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Смотря что понимать под термином “цивилизация”… Сейчас цивилизация – это демоническая общественная система, направляющая людей на самоубийственную деятельность и уничтожение природы, а не на развитие собственных способностей и умения жить в единении с природой. Противопоставляется культуре.