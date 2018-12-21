Госдума имитирует облегчение получения русскими паспортов РФ

Госдума приняла долгожданные поправки, принятые облегчить получение российского гражданства. Долгожданные они потому, что ждем мы их очень долго. О необходимости их принятия многократно говорили представители общественности. Совсем недавно однозначно на эту тему высказался президент.

И вот Госдума оперативно принимает поправки. Но только никакого облегчения получения гражданства для жителей Донбасса эти поправки не принесут. «Упрощенная процедура» так и остается продолжительностью в 3 года, вместо логичных и правильных 2 месяцев. Сложно не согласиться с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским, который говорит:

Перед эфиром на радио Комсомольская Правда я попросил коллегу В.П. Обозного и его супругу Инну изучить поправки, принятые Думой, и дать свой вердикт. Дело в том, что Владимир и Инна познакомились во время нашей гуманитарной поездки в Донецк, поженились и теперь вместе проходят все «круги ада» под названием «ускоренная процедура». Что вышло из этой затеи вы сами сможете убедиться посмотрев и послушав эфир программы «По сути дела» на радио КП от 19 декабря 2018 года.

00:00:13 – Стало ли проще получить гражданство РФ после принятия нового закона.

00:06:42 – Война нужна только Порошенко и Вашингтону.

00:13:12 – Российское гражданство – всем представителям коренных народов России.

00:20:00 — Дети не должны заниматься политикой;

00:32:00 – Две трети россиян сожалеют о распаде Советского Союза.

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Источник: nstarikov.ru