Сводки от ополчения Новороссии 20 декабря 2018

Карта обстрелов 20 декабря 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки

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Появились новые признаки подготовки Украиной наступления в Донбассе

В зоне так называемой операции объединенных сил Украины в Донбассе подготовлены вертолетные площадки для боевой и санитарной авиации, активно пополняются банки крови и экстренно освобождаются койки в госпиталях, сообщили источники.

«ВСУ подготовили вертолетные площадки для боевой и санавиации в зоне ООС. Речь идет о подконтрольных Киеву донбасских городах – Лисичанск, Краматорск и Северодонецк», – сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники в донбасской контрразведке.

Местные жители также сообщили, что украинские власти провели в регионе «дни донора», чтобы пополнить банк крови. Кроме того, источники среди медперсонала сообщают об экстренном освобождении койко-мест в госпиталях Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

«Таким образом можно сделать вывод, что Киев предвидит и готовится к потерям в результате грядущего обострения на линии соприкосновения», – подытоживает Telegram-канал, автором которого является военный эксперт Семен Пегов. Ранее в ДНР сообщили, что украинские военные могут пойти в наступление в Донбассе 24–25 декабря. Сергей Гурьянов

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О Героях Донбасса: премьера фильма «Добровольцы» на «Русской Весне» (ФОТО, ВИДЕО)

«Русская Весна» представляет полную версию фильма «Добровольцы». Добровольцы — это люди, которые готовы встать на любой вызов, на любую угрозу. В том числе, с оружием в руках, как это пришлось сделать в Донбассе. 3 сентября 2018 года состоялась премьера фильма, посвященного тем людям, которые пожертвовали многим, а кто-то даже своей жизнью, ради того, чтобы Донбасс жил. Первый раз показ картины «Добровольцы», которая была снята музеем «Воинской доблести Донбасса», прошел в Санкт-Петербурге. Чуть позже фильм увидел Донецк, затем Москва… Картину добровольцы уже увидели сотни россиян. На днях коллектив музея «Воинской доблести Донбасса» вернулся из первого тура по городам России, в рамках которого была организована выставка рисунков детей Донецка и Луганска «Пусть не будет войны никогда» и был показан фильм «Добровольцы». Читайте также: На Украине готовятся к полномасштабному военному вторжению России

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