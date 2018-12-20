Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 20 декабря 2018

13:17. 20 декабря 2018 Просмотров - 184 Нет комментариев Опубликовал:

Карта обстрелов 20 декабря 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Появились новые признаки подготовки Украиной наступления в Донбассе

В зоне так называемой операции объединенных сил Украины в Донбассе подготовлены вертолетные площадки для боевой и санитарной авиации, активно пополняются банки крови и экстренно освобождаются койки в госпиталях, сообщили источники.

«ВСУ подготовили вертолетные площадки для боевой и санавиации в зоне ООС. Речь идет о подконтрольных Киеву донбасских городах – Лисичанск, Краматорск и Северодонецк», – сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источники в донбасской контрразведке.

Местные жители также сообщили, что украинские власти провели в регионе «дни донора», чтобы пополнить банк крови. Кроме того, источники среди медперсонала сообщают об экстренном освобождении койко-мест в госпиталях Харьковской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей.

«Таким образом можно сделать вывод, что Киев предвидит и готовится к потерям в результате грядущего обострения на линии соприкосновения», – подытоживает Telegram-канал, автором которого является военный эксперт Семен Пегов.

Ранее в ДНР сообщили, что украинские военные могут пойти в наступление в Донбассе 24–25 декабря.

 К оглавлению | Источник: voicesevas.ru

О Героях Донбасса: премьера фильма «Добровольцы» на «Русской Весне» (ФОТО, ВИДЕО)

О Героях Донбасса: премьера фильма «Добровольцы» на «Русской Весне» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

«Русская Весна» представляет полную версию фильма «Добровольцы».

Добровольцы  — это люди, которые готовы встать на любой вызов, на любую угрозу.

В том числе, с оружием в руках, как это пришлось сделать в Донбассе.

3 сентября 2018 года состоялась премьера фильма, посвященного тем людям, которые пожертвовали многим, а кто-то даже своей жизнью, ради того, чтобы Донбасс жил. Первый раз показ картины «Добровольцы», которая была снята музеем «Воинской доблести Донбасса», прошел в Санкт-Петербурге. Чуть позже фильм увидел Донецк, затем Москва…

Картину добровольцы уже увидели сотни россиян. На днях коллектив музея «Воинской доблести Донбасса» вернулся из первого тура по городам России, в рамках которого была организована выставка рисунков детей Донецка и Луганска «Пусть не будет войны никогда» и был показан фильм «Добровольцы».

Читайте также: На Украине готовятся к полномасштабному военному вторжению России

О Героях Донбасса: премьера фильма «Добровольцы» на «Русской Весне» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
О Героях Донбасса: премьера фильма «Добровольцы» на «Русской Весне» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
О Героях Донбасса: премьера фильма «Добровольцы» на «Русской Весне» (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 04 декабря 2015
.... 18:03 Сводка МО ДНР за 4 декабря. 17:52...необходимые контакты в группе "Сводки ополчения Новороссии".Плюс его комментарий на тему... Сводка МО ДНР за 4 декабря Сводка МО ДНР за 4 декабря...Донецкой Народной Республике. «Второго декабря донецкая команда СММ ОБСЕ ...
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
... несложное», — рассказывает информационному агентству «Новороссия» Пинчук. Ополченец, прибыв в ФМС... им. Георгия Победоносца. «В декабре я получил ранение в колено...группы. Есть такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к ним...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
... те подразделения, которые противостояли народному ополчению Донбасса в 2014 году.Прошло... за период с января по декабрь 2016 года количество нарушений режима... еще. Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с финансами...
Сводки от ополчения Новороссии 07 января 2016
...» собираются расформировать. Вчера 23:27 Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 06.01... из Херсона, бывший участник отряда ополчения «Сомали» «ПолитНавигатор» К оглавлению | ... результате погиб боец ополчения. Отметим, что 28 декабря глава МИД России Сергей...
Сводки от ополчения Новороссии 19 декабря 2015
....info Сводка МО ДНР за 19 декабря Сводка МО ДНР за 19 декабря К... был продан украинскими военнослужащими бойцам ополчения», — отметил Ященко. К оглавлению | Источник.... К оглавлению | Источник: rusvesna.su Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 18.12...
Сводки от ополчения Новороссии 18 декабря 2015
....com Сводка МО ДНР за 18 декабря Сводка МО ДНР за 18 декабря К... ("Фома"), командир подразделения "Одесса" луганского ополчения, в январе 2015 года арестован... оглавлению | Источник: news-front.info Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 17.12...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>