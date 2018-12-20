Наука побеждать. Уроки управления от исторических личностей

Концептуал СМИ Суворовский управленческий подход

В чем заключалась феноменальная эффективность сувовровской армии, каково главное отличие суворовского подхода к руководству от прочих. Как задачи управления решали государственные деятели прошлого и как мы сейчас можем использовать их опыт. Об этом беседуют ведущий Дмитрий Таран и бизнес-тренер Вячеслав Летуновский.



Как создать систему управления любого уровня для устойчивого процветания конкретной компании и всего общества в современных и перспективных экономических реалиях? Читайте в книге:

Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич

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