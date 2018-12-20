Наука побеждать. Уроки управления от исторических личностей
Суворовский управленческий подход
В чем заключалась феноменальная эффективность сувовровской армии, каково главное отличие суворовского подхода к руководству от прочих. Как задачи управления решали государственные деятели прошлого и как мы сейчас можем использовать их опыт. Об этом беседуют ведущий Дмитрий Таран и бизнес-тренер Вячеслав Летуновский.
Как создать систему управления любого уровня для устойчивого процветания конкретной компании и всего общества в современных и перспективных экономических реалиях? Читайте в книге:
Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai
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Трудно писать комментарии к таким постам. Это надо видео просмотреть, потом книгу прочитать. Было бы ещё толку.
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Очень давно хотел попросить тех, от кого это зависит, что бы после ,,видео,, печатали подстрочник. Уверен, что большинство после того, как открывает страницу ,,видео,, даже и не смотрит. Я так делаю практически всегда. С уважением…