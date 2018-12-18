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Сводки от ополчения Новороссии 18 декабря 2018

13:33. 18 декабря 2018 Просмотров - 217 Нет комментариев Опубликовал:

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Подразделения кибербезопасности ВСУ переведены на боевой режим работы

Подразделения кибербезопасности ВСУ переведены на боевой режим работы | Русская весна

Подразделения кибернетической безопасности ВСУ переведены на боевой режим работы.

Об этом на брифинге заявил начальник Войск связи ВСУ — глава Главного управления связи и информационных систем Генштаба ВСУ генерал-майор Владимир Рапко.

«В общей системе кибербезопасности государства ВСУ занимают одно из ведущих мест. Соответствующими подразделениями была налажена полная совместимость и взаимодействие с субъектами обеспечения кибербезопасности в Украине.

С объявлением на территории 10-ти областей Украины правового режима военного положения это сотрудничество только углубилось. Подразделения ВСУ, ответственные за кибербезопасность, перешли на боевой режим работы», — заявил Рапко.

Он пояснил, что основным направлением деятельности подразделений кибербезопасности является защита информационно-телекоммуникационных систем ВСУ «от внешних и внутренних угроз».

По словам украинского генерала, с 2014 года в стране зафиксировано «интенсивное увеличение» количества кибератак различной степени сложности, направленных на нарушение функционирования системы управления и связи ВСУ: как правило, DDoS-атаки на системы и распространение вредоносных программ.

Он добавил, что подразделениями кибербезопасности ВСУ «выработаны чёткие алгоритмы реагирования на различные случаи кибернетических угроз или атак».

Например, добавил Рапко, одним из устройств кибернетической безопасности были зафиксированы атаки на сайт Министерства обороны Украины — более 6000 обращений на сайт в секунду.

«По своей географии больше атак происходит из России, но также могут использоваться площадки союзных нам стран для проведения кибератаки, что затрудняет окончательную идентификацию», — жалуется генерал-майор.

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