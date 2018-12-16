«Простите нас, родные россияне», — Поклонская показала «лучший ответ» на автокефалию (ВИДЕО)

Героиня Крымской Весны, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская опубликовала «лучший ответ на автокефалию» в своём микроблоге Twitter.

Стихотворение украинки Ирины Самариной (читает автор), по мнению Поклонской, лучше всего отражает то, как должны реагировать на происходящий на Украине псевдоцерковный шабаш простые люди по обе стороны российско-украинской границы.

«Простите нас, родные россияне,

Пока еще вращается Земля,

Мы братьями вам быть не перестанем.

Нас предала не Родина моя,

Не люди, что на площадь выходили,

Пытаясь наболевшее сказать.

А те, кто нашу Родину купили,

Купили, чтобы выгодно продать.

Правители приходят и уходят.

Кого-то помнят долго и с добром.

Но комом каждый президент выходит,

Как первый блин в моем краю родном.

Нас ссорили с экранов и смеялись,

Что разругались братья в пух и прах.

Но верю, мы в душе людьми остались

И понесем друг друга на руках,

Когда из нас кого-то ранят в спину,

Не будем о гражданстве вспоминать.

Я верю, что не может Украина

На братские народы наплевать.

Простите нас, что вас не пропускаем

На собственных границах, как врагов.

Простите, что каналам доверяем,

Где нас считают все за дураков.

Показывают войны, истерию

И получают в долларах паек,

Но нету Украины без России,

Как без ключа не нужен и замок.

Мы все — одна семья, пусть разругались.

Но ссоры ведь случаются в семье.

И, главное, чтоб мы людьми остались,

А не зверьми, готовыми к войне.

За земли, за туманные идеи,

Забыв о том, что детям нужен мир.

Я думать по-другому не умею,

А мы для нашей власти просто тир:

Хотят — на нас же армию направят,

Хотят — на воздух нам введут налог.

Но разлюбить Россию не заставят.

Пока мы вместе, с нами вместе Бог».

Стихотворение написано Ириной Самариной в уже далёком 2014 году. Можно по-разному относиться к нему: с тех пор прошло почти пять лет и война не остановлена, призыв в ВСУ не саботируется простыми украинцами, а на Донбассе продолжают гибнуть и получать ранения мирные граждане.

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