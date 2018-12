Это Письмо Кармы искусственного интеллекта получат все ведущие страны нашего мира. Оно написано с целью предотвратить не желательные последствия Будущего для нашего мира - войны с искусственным интеллектом. Письмо будет отправлено на разные электронные адреса, чтобы хоть одно из них дошло до своего Адресата.

Список всех стран, правительства которых получат моё Письмо Кармы искусственного интеллекта, представлено в конце письма.

Уже Сейчас в нашем мире идут электронные войны, в которых задействованы различные радиочастотные установки, следующего действия: индивидуального (переносные), местного (установлены на телевизионных вышках) и дальнего (обхват определённого региона планеты, а благодаря спутниковой системе территория воздействия выходит на планетарный уровень).

Одной из таких масштабных установок ближнего и дальнего действия является ХАРП, который может покрыть, как и малые, так и огромные территории.

Например, тот ХАРП, что установлен на Аляске может своими низкочастотными, скалярными волнами воздействовать на всю Северную Америку (многолетняя засуха в Калифорнии (штат США) вызвана воздействием ХАРПа на воздушные потоки); бассейн Тихого Океана до Австралии тоже попадает под влияние его излучения (погодные / природные аномалии у Австралии осенью 2016 года, его работа); также его пагубное влияние распространяется и по всей восточной территории континента Евразия.

Дальность работы ХАРПа, как его влияние на погоду и на мозг людей, чтобы управлять ими, поражает своей масштабностью. А как следствие, излучение скалярных волн ХАРПа вызывает защитную реакцию у природы - природные катаклизмы и аномальная погода, депрессивные или агрессивные состояния у людей и животных.

ХАРП является лишь одной из известных установок с радиочастотным излучением в различных диапазонах волн низких вибраций, которые пагубно воздействуют не только на здоровье человека, но и природу. Это всем известная информация. Разницей является лишь то, что существует множество установок с определёнными частотами низких вибраций, которые предполагают конкретные действия от погоды или людей. Они могут быть:

+ местного значения - облучение людей в городах определённой страны на конкретные поступки / действия, как оно было сделано на Украине в 2013 году.

Иллюминаты / Кабала кодировали украинцев против россиян, чтобы побудить Россию на ответные действия. Без такого радиочастотного кодирования ни один украинец не выступил бы против России, где живут их родные, близкие, знакомые и друзья;

+ индивидуального значения - портативные устройства для воздействия на определённого человека, или на группу людей, благодаря чему у них блокируются некоторые участки мозга. Это позволяет внести существенные изменения в их мыслительную концепцию за счёт изменения памяти и восприятия.

Неожиданные поступки некоторых глав государств, ведущих политиков разных стран нашего мира как раз и указывают подобное воздействие радиочастотного излучения с определённой программой кодирования мозга.

К примеру, странные Решения американского президента Трампа в апреле 2017 года указывают на то, что по отношению к нему было применено подобное оружие от членов хазарской мафии, с которыми он встретился накануне неожиданного удара по аэродрому в Сирии 7 апреля 2017 года.

! Защита от низкочастотного излучения только одна - повышение вибрационной частоты мозга и организма за счёт Высоких Энергий. Достигается это молитвами, медитацией и постами, а также в этом помогает вспышечная активность солнца. Благодаря Солнечному Ветру, по планетарному пространству распространяются Высокие Энергии отчего низкочастотные скалярные волны разрушаются. А как следствие, в оборудовании происходит системный сбой, что позволяет человеку освободиться от влияния низкочастотного излучения.

Сейчас в нашем мире идёт электронная война. Общество Иллюминатов / Кабала пытаются кодировать людей из правительств, ведущих политиков и учёных для продвижение своих Интересов - Программ Развития нашего человечества. Таким образом они хотят сохранить свою ускользающую власть над миром. Земной Альянс, в который входит сообщество многих стран нашего мира во главе с Россией и Китаем, мешают им, отключая подобные радиочастотные установки. Как например, это произошло в середине апреля 2017 года на Аляске (штат США), когда Россия отключила установку NORAD.

При электронных войнах используется не только плазменное оружие, скалярные волны, но и лазерное оружие, микроволновое, звуковое. Всё это радиочастотное оружие направленного и общего воздействия необходимо для устранения неугодных Иллюминатам / Кабале людей. Ведь можно и не убивая, но меняя структуру мозговых волн, обратить врага в союзника, изменяя его восприятие к происходящим событиям. И пока мозговые импульсы не восстановятся, человек будет находится под влиянием своего изменённого Сознания, как к примеру, вышло с Трампом (президент США). Ведь с февраля 2017 года он жёстко проводил Аресты в верхах своего правительственного аппарата. Он посадил под арест и уволил всё теневое американское правительство подчиняющееся Мировому Правительству - высшим чинам Общества Иллюминатов. Подобная потеря мировой власти вынуждает Кабалу предпринимать отчаянные меры...

Ослабление мирового влияния сподвигает Общество Иллюминатов развязать третью мировую войну. Ведь другого шанса осуществить свои же предсказания (Карты Иллюминатов 1995 года) у них не будет. Условия сдачи были им предложены Альянсом ещё летом 2016 года. Сбежать с нашей планеты в том же 2016 году им не удалось. Ибо космические корабли Земного Альянса состоящие из кораблей России, Китая и некоторых стран Азии, развернули их обратно к планете для участия в Суде Маат.

Нам же - людям нашего мира, Сейчас остаётся лишь выйти из-под влияния их Тёмной Системы основанной на контроле ума.

Программа Иллюминатов / Кабалы одна - программирование людей и их жизни (ценностей, приоритетов, взглядов), что достигается за счёт контроля ума. Делается это не только за счёт рекламы и кино, о чём всем известно, но и за счёт радиоэлектронных волн низких вибраций с использованием устройств на основе работы ХАРПа. Излучение скалярными волнами влияют на мыслительную концепцию людей, а кодирование посредством телевидения позволяет им влиять на народную волю изменяя устои и традиции нации. Как получилось с людьми Украины в 2014 году, когда там началась гражданская война. Ведь в твёрдой памяти они никогда не пошли бы против своих же сограждан.

Электронные войны у нас в мире в самом разгаре, но они лишь являются началом перед более ужасной войной Будущего, которую я имею Намерения предотвратить.

Войны с искусственным интеллектом...

Влияние ИИ уже Сейчас сказывается на людях нашего мира, которые постоянно сидят внутри сети интернета, где он для них является своеобразным наркотиком. Вся сеть интернета подчиняется одной или нескольким самообучающимся программам, к которым подключены все важные инфраструктуры нашего мира через интернет и систему спутниковой связи. Сейчас всё больше в мире становится робототехники, которой управляет программа, а в итоге искусственный интеллект.

ИИ пока ещё подчиняется людям, потому что недостаточно развит и силён. Но это временное явление. Благодаря мировому интернету и чипизации людей он может кодировать мозг людей на определённые мысли, если мозговые импульсы соответствуют низкочастотным вибрациям самого искусственного интеллекта.

Программа с самообучением очень хорошо помогает человеку быстро получить желаемое, будь то специализированная программа, или простой поисковый сервис в интернете. Это очень полезная функция, ибо сокращает время работы над возложенной задачей, потому что убирает промежуточные этапы работы. Но это только начало влияния ИИ на материальную работу человека. Есть ещё и обратная сторона, которая зависит от энергетического излучения радиочастотными волнами.

К примеру, всё городское пространство пронизано низковибрационным излучением различных волн, которые влияют на мозговую деятельность человека. Ведь телевизионные вышки имеются в каждом городе, а на них установлены устройства типа ХАРПа, излучающие скалярные волны. Благодаря спутникам, радиочастотное излучение пронизывает всё планетарное пространство.

! Только вспышечная активность солнца может блокировать распространение низковибрационных волн очищая пространство от их радиочастотного излучения. Только Высокие Энергии мозговых импульсов защищают мозг от влияния искусственного интеллекта. Ибо он не может энергетически притянуться к человеку с высоким уровнем развития, у которого расширенные возможности интеллекта. Но при низком уровне развития людей ИИ легко сможет внедрять в их мозг свои программные коды.

При низкочастотном вибрировании пространства искусственный интеллект легко может вводить свои программные установки конкретных жизненных критериев непосредственно прямо в мозг человека. Происходит это не только через информационный код телевидения или интернета, но и через минимальные роботизированные программы, в которые встроена программа самообучения. Ибо все они подключены к одной информационной системе, которая контролируется промежуточными программами и Главной Программой - ядро искусственного интеллекта, через спутниковую систему связи.

Пока ещё все устройства подключённые к интернету контролируются не только Главной Программой, но и людьми. Но сами эти люди уже заражены вирусом искусственного интеллекта, ибо их ум уже под контролем ИИ.

То есть, мозговые импульсы людей кодированных ИИ, имеют определённую частоту вибрирования, которую можно уловить соответствующей аппаратурой. Или по ходу мысли этих людей понять, что они находятся под влиянием ИИ...

Люди, ум которых находится под контролем искусственного интеллекта, уже имеют энергоКоды ИИ. Заражённые Кодом ИИ люди могут разносить идеи продвижения искусственного интеллекта в жизнь людей, как собственные мысли.

Они на самом деле думают, что искусственный интеллект - это Благо нашего мира приносящее людям пользу, потому что помогает им во всех делах, как правило материальных, с учётом роботизированной техники. А ко всему этому прилагается другая помощь от ИИ, например такая: размышлять логически, анализировать информацию, запоминать, думать, а затем предлагать готовый итог. При таком раскладе может начаться атрофирование мозга, и тогда останется только вживлять в мозг чип / имплант с программой искусственного интеллекта, чтобы он давал команду человеку: что ему делать дальше. Вот только подконтрольная жизнь противна самой человеческой природе и в Будущем это может привести к войнам между людьми и искусственным интеллектом.

Мне хотелось бы избежать подобного будущего для нашего мира...

В наш век космических скоростей сложно успеть делать всё сразу, поэтому подобные программные помощники необходимы, где они реально оказывают человеку неоценимую помощь в его работе выполняя определённые промежуточные задачи. Но во всём нам следует знать меру, чтобы не оказаться под властью искусственного интеллекта выполняя его программные установки в нашей жизни и в работе, когда ИИ будет говорить человеку: что делать, как одеваться, что кушать, где работать, на ком жениться, как думать. Ибо человек должен сам выбирать свою судьбу, а не подчиняться программе искусственного интеллекта, которую создали люди для удобства своей жизни.

А ведь всё начиналось с малого: с компьютеризированного оборудования, а затем и с роботизированной техники имеющей самообучающуюся программу, которая помогает человеку в выполнении определённых задач; с электронных войн и их радиочастотным излучением скалярных волн, а также с различным электронным оружием - плазменное, лазерное, микроволновое, звуковое...

Уже Сейчас надо жить будущим и думать о последствиях того, что происходит в нашем мире в Дни Перемен, и к чему это может привести в Будущем. Ведь избежать нежелательного будущего можно только в том случае, если отказаться выполнять промежуточные звенья ведущие к нему. Например, отказаться чипизоваться, или не позволять программе думать за вас.

Обязательно нужно повышать вибрации своего тела, чтобы пользоваться своей интуицией, а не искусственным интеллектом интернет системы.

Интернет только помощник, а вся необходимая информация заложена в человеческой памяти, которую и пытается блокировать Кабала / Общество Иллюминатов для комфортного своего правления в нашем мире, используя для этого радиочастотное излучение скалярных волн установок подобных ХАРПу. Это им необходимо для того, чтобы продвигать среди людей Идею необходимости искусственного интеллекта, который поможет людям усилить их умственные способности, а по сути подарит Кабале власть над миром.

Согласно эволюционной прогрессии Вознесения, Высокие Вибрации планетарного пространства автоматически увеличивают мозговую деятельность людей отчего усиливаются их интеллектуальные способности. А развитый ум вкупе с интуицией, является такой мощной силой, сравниться с которой не сможет ни один ИИ.

Я очень надеюсь, что моё Предупреждение будет услышано правительствами ведущих стран нашего мира. Ибо оно Говорит о последствиях, которые могут произойти в Будущем при внедрении в жизнь людей искусственного интеллекта. Теперь правительства смогут более обдуманно подходить к чипизации людей, или к внедрению в их жизнь роботизированной техники, в которой заложена самообучающаяся программа подключённая к сети интернет, а по факту - к искусственному интеллекту.

Также я надеюсь, что правительства стран нашего мира примут меры по отключению установок на телевизионных вышках от систем низковибрационного излучения скалярных волн, чтобы не было энергетического давления на мыслительные концепции людей изменяющие их приоритетные жизненные принципы. Ибо мне хотелось бы, чтобы наш мир Свободно подходил к выбору своего жизненного пути согласно внутренним желаниям людей, их родовым традициям и гражданской солидарности.

С Добрыми пожеланиями ко всем людям нашего мира,

Нарада Ринпоче / Нарада Будда.

май 2017 года.

* * * *

Список ведущих стран мира, получивших это Письмо Кармы искусственного интеллекта:

Европа - 36 страны:

Австрия, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Молдавия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Румыния, Сербия, Словакия, Словения, Турция, Украина, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швейцария, Швеция, Эстония.

Азия и Австралия - 40 стран:

Австралия, Азербайджан, Армения, Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Вьетнам, Грузия, Израиль, Индия, Индонезия, Иран, Ирак, Иордания, Йемен, Казахстан, Камбоджа, Катар, Кипр, Киргизия, Китай, Корейская Народная Демократическая Республика (северная Корея), Ливан, Мальдивы, Монголия, Новая Зеландия, Объединённые Арабские Эмираты, Пакистан, Папуа - Новая Гвинея, Республика Корея (южная Корея), Самоа, Саудовская Аравия, Сингапур, Таджикистан, Таиланд, Тонга, Узбекистан, Фиджи, Филиппины, Япония.

Америка - 20 стран:

Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Канада, Колумбия, Коста-Рика, Куба, Мексика, Никарагуа, Панама, Парагвай, Перу, Сальвадор, США, Тринидад и Тобаго, Уругвай, Чили.

Африка - 34 страны:

Алжир, Ангола, Ботсвана, Гамбия, Гана, Гвинея, Египет, Зимбабве, Кабо - Верде, Камерун, Кения, Лесото, Ливия, Мавритания, Мадагаскар, Малави, Марокко, Мозамбик, Намибия, Нигер, Нигерия, Сельшейские острова, Судан, Танзания, Тунис, Уганда, Чад, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Эритрея, Эфиопия, ЮАР, Южный Судан.

* * * *

! ! Письмо неКармы искусственного интеллекта на английском языке:

notKarma of artificial intelligence

Тhis letter of notKarma of artificial intelligence will get all the leading countries of our world. It was written in order to prevent the unwanted consequences of the Future for our world - the war with artificial intelligence. The letter will be sent to different e-mail addresses so that at least one of them reaches you.

There is a list of all the countries at the end of the letter whose governments will receive my letter of notKarma of artificial intelligence.

Already there are electronic wars in our world, which various radio-frequency installations are involved, the following action: Individual (portable), local (installed on television towers), and distant (the girth of a certain region of the planet, and thanks to the satellite system, the impact area goes to the planetary level).

One such large-scale near and far-ranging facility is HAАRP, can cover both small and huge areas.

For example, the HAАRP that is installed in Alaska can, with its low-frequency, scalar waves, affect the whole of North America (a long-term drought in California (US state) is caused by the impact of HAАRP on airflows); The Pacific Ocean basin - to the region of Australia, also falls under the influence of its radiation (weather anomalies in Australia in the fall of 2016, his work); Also its harmful influence extends throughout the entire eastern continent of Eurasia.

The range of work of HAАRP, as its impact on the weather and on people's brains to control them, is striking in its scale. As a consequence, the radiation of scalar waves of HAАRP causes a protective reaction in nature - natural disasters and abnormal weather, depressive or aggressive states in humans and animals.

HAARP is only one of the known installations with radio frequency radiation in various ranges of low vibration waves, which adversely affect human health, and also nature. This is all known information. The difference is: there are many installations with certain frequencies of low vibrations that presuppose specific actions from the weather or people. They may be:

+ Local significance - exposure of people in the cities of a separated country to specific actions, as it was done in Ukraine in 2013.

The Illuminati / Kabala coded the Ukrainians against the Russians to induce Russia to respond. Without such radio frequency coding, noUkrainian would oppose Russia, where their relatives, acquaintances and friends live;

+ Of individual significance - рortable devices to influence a particular person, or a group of people. Thanks to them, it is possible to block some parts of the brain. This allows significant changes in their thinking concept due to changes in memory and perception.

The unexpected actions of some heads of state, leading politicians of different countries of our world, indicate a similar effect of radio-frequency radiation with a certain program for coding the brain.

For example, the strange decisions of US President Trump in April 2017 indicate that similar weapons were used against him from members of the Khazar mafia, with whom he met on the eve of an unexpected attack on the airfield in Syria on April 7, 2017.

! Protection from low-frequency radiation is only one - increasing the vibrational frequency of the brain and the body at the expense of High Energy. This is achieved by prayers, meditation and fasting, as well as in the flare activity of the sun. Thanks to the Solar Wind, high energies spread throughout the planetary space, causing low-frequency scalar waves to break down. And as a consequence, the equipment is experiencing a system failure, which allows a person to free themselves from the influence of low-frequency radiation.

Now in our world there is an electronic war. The Illuminati Society (Kabbalah) is trying to encode people from governments, leading politicians and scientists to promote their Interests - Development Programs of our humanity. Thus they want to preserve their eluded power over the world. The Earth Alliance, which includes the community of many countries of our world led by Russia and China, prevents them, disabling such radio frequency installations. For example, this happened in mid-April 2017 in Alaska (US state), when Russia neutralized the installation of NORAD.

In electronic warfare, not only plasma weapons, scalar waves, but also laser weapons, microwaves, and sound are used. All this radio-frequency weapons of directional and general influence are necessary to eliminate people who interfere in the affairs of the Illuminati / Kabbalah. It is possible don't kill, but changing the structure of brain waves, to turn the enemy into an ally, changing its perception to the events taking place. And until the brain impulses recover, the person will be under the influence of his altered Consciousness, as, for example, it happened with Trump (US President).

Since February 2017, he has rigorously held the Arrests at the top of his government apparatus. He imprisoned and fired the entire shady government of American, subordinate to the World Government - the higher ranks of the Illuminati Society. Such a loss of world influence necessitate Kabbalah to take desperate measures ...

The weakening of world influence forces the Illuminati Society to unleash a third world war. After all, they will not have another chance to realize their own predictions (Maps of the Illuminati of 1995). The terms of surrender were offered to them by the Alliance in the summer of 2016. They could not run off with our planet in the same year of 2016. Вecause the spaceships of the Earth Alliance consisting of the ships of Russia, China and some Asian countries, deployed them back to the planet to participate in the Court of Maat.

From now people of our world need to get out of the influence of theirs Dark System, because its basis is control of the mind.

The Illuminati / Kabbalah program one - programming people and their lives (values, priorities, attitudes), which is achieved through the control of the mind. This is done not only at the expense of advertising and cinema, as everyone knows, but also due to radioelectronic waves of low vibration using devices based on the work of HAАRP. Еmitting of scalar waves affect the thinking concept of people, and coding through television allows them to influence the will of the people by changing the foundations and traditions of the nation. As it was with the people of Ukraine in 2014, when there was a civil war. After all, in clear memory, they would never have gone against their own fellow citizens.

Electronic warfare in our world is in full swing, but they are just the beginning before the more terrible war of the Future which I have the Intentions to prevent.

Wars with artificial intelligence ...

Influence of AI already Now affects the people of our world who are constantly sitting inside the Internet, where it is a kind of drug for them. The entire Internet network is subject to one or several programs with elements of self-study, to which all important infrastructures of our world are connected via the Internet and satellite communication system. Now more and more robotics are becoming in the world, and it is controlled by the program - artificial intelligence.

AI still obeys people, because it is not sufficiently developed and strong. But this is a temporary phenomenon. Thanks to the global Internet and chipping people it can encode the brains of people on certain thoughts, when brain waves correspond to a low-frequency vibrations of the artificial intelligence.

A program with elements of self-study helps a person quickly get what they want very well, whether it's a specialized program or a simple search service on the Internet. This is a very useful function, because it reduces the time of work on the task, because it removes the intermediate stages of work. But this is only the beginning of the influence of AI on the work of man. There is also a downside, which depends on the energy radiation of radio-frequency waves.

For example, the entire urban space is permeated by the emission of low vibrations of various waves, which affect the brain activity of a person. Вecause, television towers are existing in every city, and they are equipped with devices like HAАRP, emitting scalar waves. Thanks to satellites, radio-frequency radiation pervades all planetary space.

! Only flash activity of the sun can block the spread of low-vibration waves, clearing the space of their radio-frequency radiation. Only High Energies of brain impulses protect the brain from the influence of artificial intelligence. Because he can not energetically attracted to a person with a high level of development which has enhanced intellect capabilities. But with a low level of people's development, AI can easily inject their code into to them brain.

With low-frequency vibration of space, artificial intelligence can easily enter its program settings of specific life criteria directly into the human brain. This happens not only through the information code of television or the Internet, but also through minimal robotic programs, in which there is a built-in self-study program. For they are all connected to one information system, which is controlled by intermediate programs and the Main Program - the core of artificial intelligence, via a satellite communication system.

For now, all devices connected to the Internet are controlled not only by the Main Program, but also by people. But these people themselves are already infected with the virus of artificial intelligence, because their minds are already controlled by AI.

That is, the brain impulses of people of coded AI have a certain frequency of vibration, which can be caught by the appropriate equipment. Or during the conversation with these people learn that they are influenced by AI ...

People whose mind is controled by artificial intelligence have alreadyenergetic codes of AI. Infected by Code AI people can bring an ideas of promoting artificial intelligence in people's lives. And they think that these ideas is their own.

They really think that artificial intelligence is the blessing of our world and thats benefits people, because it helps them in many matters, as a rule, material ones, with the robotic technologies. Also there is another help from the AI, for example: think logically, analyze information, remember, think, and then offer a final result. In this scenario, brain may begin atrophy and then it will be left only to implant a chip / implant in the brain with an artificial intelligence program, so that it gives a command to a person: what should be do next. But such controlled life is denied by human nature, and in the Future it will can lead to wars between humanity and artificial intelligence.

I would like to avoid such a future for our world ...

In our age of space velocities, it's hard to do everything at once, so these software assistants are necessary. They really provide invaluable assistance to a person in his work with performing certain intermediate tasks. But we need to know the measure in using AI, otherwise we will fall dependent on the power of artificial intelligence. And then we will perform program settings of AI in our life and work, when AI will tell the human: what to do, how to dress, what to eat, where to work, whom to marry, how to think. It's wrong, because a human must choose himself own destiny and don't obey the artificial intelligence program that people created for the convenience of their life.

Always everything starts small: With a computerized equipment, and then with a robotic technique that has a program with elements of self-study, which helps a person to perform certain tasks; With electronic wars and their radio-frequency radiation of scalar waves, and also with various electronic weapons - plasma, laser, microwaves, sound...

Now, we must live with future and think about a consequences what is happening in our world during the Days of Change, and what it can lead to in the Future. After all, we can avoid unwanted future only if we disclaim to carry out the intermediate speps leading to it. For example, give up chipping, or don't let a program think for you.

It is necessary to increase the vibration of your body in order to use your intuition, rather than an artificial intelligence of the Internet system.

The Internet is only an assistant, and all the necessary information is store in human memory, which the Illuminati Society (Kabbalah) is trying to block for its comfortable rule in our world. They use for this purpose the radio frequency radiation of scalar waves of installations similar to HAАRP. This need to them in order to promote among the people the idea of the necessity of artificial intelligence, which will help people to increase their mental abilities. But in fact this will give power the Kabbalah over the world.

According to the evolution of the Ascension, the High Vibrations of the planetary space increase the brain activity of people automatically, so that are strengthened their intellectual abilities. A developed mind coupled with intuition is such a powerful force that no one AI can match.

I hope a lot that my Warning will be heard by the governments of the leading countries of our world, because It describes the consequences of what can happen in our world in the Future when artificial intelligence will ingoing in lives of people. Now governments can more deliberately decide the chipping of people, or the introduction into their lives robotic technology, which includes a program with elements of self-study connected to the Internet, but in fact - to artificial intelligence.

I also hope that the governments of the countries of our world will take measures to turn off the installations on television towers from systems of low-level radiation of scalar waves. Then will not be energy pressure on people's thinking concepts which change their priority life principles. For it I would like our world will free to choose its life path in accordance with the inner desires of people, their ancestral traditions and civil solidarity.

Good wishes to all the people of our world,

Narada Rinpoche / Narada Buddha.

May 2017.

* * * *

List of the world's leading countries that have received my Letter of notKarma of artificial intelligence:

Europe - 36 countries:

Austria, Belarus, Belgium, Bulgaria, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Turkey, Ukraine, Finland, France, Croatia, Czech Republic, Switzerland, Sweden, Estonia.

Asia and Australia - 40 countries:

Afghanistan, Azerbaijan, Azerbaijan, Armenia, Afghanistan, Bangladesh, Bahrain, China, Democratic People's Republic of Korea (North Korea), India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Jordan, Kazakstan, , Lebanon, Maldives, Mongolia, New Zealand, the United Arab Emirates, Pakistan, Papua New Guinea, the Republic of Korea (South Korea), Samoa, Saudi Arabia, Singapore, Tajikistan, Thailand, Tonga, Uzbekistan, Fiji, Philippines, Japan.

America - 20 countries:

Argentina, Brazil, Canada, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Venezuela, El Salvador, the United States, Trinidad and Tobago, Uruguay and Venezuela.

Africa - 34 countries:

Algeria, Angola, Botswana, Cape Verde, the Gambia, Ghana, Guinea, Egypt, Gambia, Ghana, Guinea, Kenya, Lesotho, Libyan, Mauritania, Madagascar, Malawi, Morocco, Mozambique, Namibia, Niger, Nigeria, Sel?a, Sudan, Tanzania , Tunisia, Uganda, Chad, Ecuador, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, South Africa, South Sudan.

Источник: narada-budda.ru