Британский чиновник о причинах голода 1921 года
12:08. 14 декабря 2018 Просмотров - 140 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Интересное британское свидетельство о причинах голода 1921-1922 года.
Англичане о причинах разрухи и географии голода в Советской России
Весной 1922 года, когда АРА начала набирать максимальные обороты по кормлению голодающих нас, американский профессор-агроном Альфред Аткинсон (Alfred Atkinson) подверг резкой критике агитацию Фритьофа Нансена по оказанию помощи голодающим в Советской России. Аткинсон не верил в засуху и не признавал послевоенную разруху. Единственной причиной голода он считал реквизиции хлеба у крестьян для нужд Красной армии. Поэтому Аткинсон призывал правительство США отказать в помощи, так как, по мнению Аткинсона, все гуманитарные грузы идут на питание Красной армии.
Гувер и сам Нансен смогли убедить правительство США в том, что это, мягко говоря, не так, и Актинсон есть обычный фрик. Однако, напряжение, вызванное Аткинсоном, продолжалось некоторое время и вызывало тревогу у Советского правительства (время до урожая 1922 года было критическим временем для страны). В связи с чем был сделан запрос представителю Международного комитета Нансена в Москве Джону Горвину, с просьбой прояснить ситуацию.
Джон Горвин (на заглавной фотографии), действующий чиновник британского министерства сельского хозяйства прислал 9 мая развернутый ответ, в котором по пунктам расписал как Гувер и Нансен бьют критику Аткинсона.
В части разрухи он указал нашему правительству следующее:
"Никто не может знать лучше чем Вы – потому что я уверен, что Вы пристально следили за кампаниями Колчака и Деникина, - как много из их битв, продвижений и отступлений имели место в этом районе, который теперь охвачен голодом. То, что в последние несколько недель голод распространился на Украину и Крым, показали, по-нашему мнению, окончательно, что голод особенно жесток как раз в тех районах, где происходили битвы между Красной и Белой армиями (если наложить карту фронтов ГВ на карту голода, то получится почти идеальное совпадение – d_clarence).
И мы полагаем, что это может быть единственным общим взглядом. Один из моих коллег, работающий здесь для русских беженцев, является офицером нашего Британского штаба, который был в России в 1918-1919 гг. и он видел много кампаний Деникина, Петлюры и прочих. Он говорит, что он никогда не видел что-нибудь подобное тому разрушению, которое приносилось добровольческими Белыми армиями. Наш коллега говорит, что было бы абсурдным предполагать, чтобы какая-нибудь страна могла бы перенести такое опустошение без того, чтобы всякая экономическая жизнь ее была бы разрушена на долгое время; и он полагает, что доктор Нансен скорее недооценил, чем переоценил действие Войны и гражданской войны, как причину разрушающего эффекта теперешнего голода.
Потому мы полагаем, что по этому пункту слова заметки проф. Аткинсона не особенно глубоки, а также и не особенно удачны".
ГАРФ. Ф. Р1058. Оп.1, д. 343, л. 207.
https://d-clarence.livejournal.com/305115.html – цинк
Разумеется, британскому чиновнику стоило бы помнить, что именно поставки вооружения белым затягивали гражданскую войну в России и приносили те самые разрушающие последствия, которые усугубляли последствия разрухи и нехватки продовольствия.
Плюс еще на историческую тематику из присланного читателями.
Надо будет собраться и сделать трэш-подборку подобного с "Озона".
1. Студия Карташова продолжает рассказывать о знаменитых стравропольцах. На сей раз фильм посвящен Дмитрию Черновалову и называется "Дмитрий Черновалов. Врач.Воин.Революционер".
Знаменитый военный врач начинал еще в первую мировую в армии Брусилова, а вторую мировую заканчивал в армии Катукова под Берлином.
2. Создатели фильма "Волга в огне" посвященного труду волжских речников в период Великой Отечественной Войны вышли на краудфандинг.
Студия «Краеведофф» собирает средства на предпродакшен художественно-документального фильма «Волга в огне».
Основан он будет на уникальных архивных аудиозаписях наших земляков – участников событий. Интервью с ними были записаны для местного радио ещё в 1983 году, с тех пор их бережно хранил самарский журналист Николай Владимирович Казарин. Людей, с которыми он говорил, давно нет в живых, но голоса и истории, до сих пор неизвестные широкому кругу, остались…
Наша нефть и Волга, как важнейшая транспортная магистраль, с первых дней Великой Отечественной войны привлекали внимание Гитлера. Для того, чтобы выйти к Волге, немцы сосредоточили крупную войсковую группировку и летом 1942 года началось историческое сражение за Сталинград. Авиация противника приступила к минированию реки, бомбардировке пароходов и барж.
Не имеющие вооружения, тихоходные, они представляли собой крупные и легко поражаемые цели. Но даже когда враг прорвался к Волге, перевозки нефти не прекратились. Волгари доставляли ее в Астрахань, Сталинград, а позднее, вместе с моряками Каспия – в Гурьев для транспортировки железной дорогой.
Сталинград выстоял, но война на Волге продолжалась. Весной 1943 года немецкое командование предприняло еще одну попытку блокировать реку, выделив для этой цели около ста самолетов. За один месяц немцами было поставлено больше мин, чем за всю прошедшую навигацию. Причём, мины сбрасывались в Волгу морские, расчитанные на суда большого водоизмещения. Одна такая мина полностью уничтожала небольшое речное судно – без шансов экипажу на спасение. Это была настоящая минная война. Горели суда, горела Волга. Но корабли шли, доставляя топливо и боеприпасы для воюющей Красной Армии.
«Смоленск», «Ваня-коммунист», «Онега», «Кондома» – это названия погибших пароходов. Всего за несколько военных месяцев на нижней Волге затонуло свыше 350 судов, погибли сотни речников вместе с семьями. По разным причинам самоотверженный труд волгарей в дни войны выпал из поля зрения писателей, историков, журналистов и целого государства – экипажи этих гражданских судов так и не получили статус ветеранов и участников Великой Отечественной войны. В 80-е годы прошлого столетия ветераны речного флота обратились к Юрию Андропову с просьбой посодействовать в установке памятника погибшим речникам. Руководство Куйбышевской области даже выделило участок под памятник на берегу Волги у города Жигулевск. Однако советское руководство, к сожалению, на просьбу ветеранов не откликнулось. И до сих пор «минная война» на Волге является самой неисследованной страницей в истории Отечественной войны. В фильме будут использованы уникальные кадры из собрания Красногорского архива кино-фотодокументов, архива "Белые столбы". А некоторые события из рассказов очевидцев «минной войны» на Волге мы воссоздадим с помощью актёров, каскадёров, реконструкторов и визуальных эффектов
Подробнее почитать можно вот здесь https://planeta.ru/campaigns/volga-v-ogne, так же как и занести копеечку.
3. На смену кандалам.
Товарищ нашел интересный журнал https://amarok-man.livejournal.com/3968864.html издававшийся заключенными Самарского изолятора в 20х годах. Даже не слышал про такое.
И да, чтоб не забыть. Пока в Москве открывали памятник светочу, в Гусь-Хрустальном разбили мемориальную доску Солженицыну.
История с Маннергеймом повторяется.
Источник: colonelcassad.livejournal.com