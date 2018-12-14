Британский чиновник о причинах голода 1921 года

Англичане о причинах разрухи и географии голода в Советской России

Интересное британское свидетельство о причинах голода 1921-1922 года.Весной 1922 года, когда АРА начала набирать максимальные обороты по кормлению голодающих нас, американский профессор-агроном Альфред Аткинсон (Alfred Atkinson) подверг резкой критике агитацию Фритьофа Нансена по оказанию помощи голодающим в Советской России. Аткинсон не верил в засуху и не признавал послевоенную разруху. Единственной причиной голода он считал реквизиции хлеба у крестьян для нужд Красной армии. Поэтому Аткинсон призывал правительство США отказать в помощи, так как, по мнению Аткинсона, все гуманитарные грузы идут на питание Красной армии.Гувер и сам Нансен смогли убедить правительство США в том, что это, мягко говоря, не так, и Актинсон есть обычный фрик. Однако, напряжение, вызванное Аткинсоном, продолжалось некоторое время и вызывало тревогу у Советского правительства (время до урожая 1922 года было критическим временем для страны). В связи с чем был сделан запрос представителю Международного комитета Нансена в Москве Джону Горвину, с просьбой прояснить ситуацию.Джон Горвин (на заглавной фотографии), действующий чиновник британского министерства сельского хозяйства прислал 9 мая развернутый ответ, в котором по пунктам расписал как Гувер и Нансен бьют критику Аткинсона.В части разрухи он указал нашему правительству следующее:(если наложить карту фронтов ГВ на карту голода, то получится почти идеальное совпадение – d_clarence).ГАРФ. Ф. Р1058. Оп.1, д. 343, л. 207. https://d-clarence.livejournal.com/305115.html – цинкРазумеется, британскому чиновнику стоило бы помнить, что именно поставки вооружения белым затягивали гражданскую войну в России и приносили те самые разрушающие последствия, которые усугубляли последствия разрухи и нехватки продовольствия.Надо будет собраться и сделать трэш-подборку подобного с "Озона".1. Студия Карташова продолжает рассказывать о знаменитых стравропольцах. На сей раз фильм посвящен Дмитрию Черновалову и называется "Дмитрий Черновалов. Врач.Воин.Революционер".Знаменитый военный врач начинал еще в первую мировую в армии Брусилова, а вторую мировую заканчивал в армии Катукова под Берлином.2. Создатели фильмапосвященного труду волжских речников в период Великой Отечественной Войны вышли на краудфандинг.Подробнее почитать можно вот здесь https://planeta.ru/campaigns/volga-v-ogne , так же как и занести копеечку.Товарищ нашел интересный журнал https://amarok-man.livejournal.com/3968864.html издававшийся заключенными Самарского изолятора в 20х годах. Даже не слышал про такое.И да, чтоб не забыть. Пока в Москве открывали памятник светочу, в Гусь-Хрустальном разбили мемориальную доску Солженицыну.История с Маннергеймом повторяется.

Источник: colonelcassad.livejournal.com