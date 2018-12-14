Античные города Доколумбовой Америки.
Цель создания этой видео-статьи, познакомить широкий круг зрителей с тем, какие города существовали в Северной и Южной Америке при её открытии Европейцами, и почему их можно назвать Античными. Это поможет нам лучше понять соответствуют ли действительности данные тех же Европейских карт которые подтверждают информация что раннее на Земле существовала Единая Славянская цивилизация в которую входила Северная и Южная Америка.
В видео-статье рассмотрены материалы которые показывают истинное население все Америки, в виде Белых Индейце, которые живут в городах Античного стиля под такими названиями как: Тула, Тагил, Раса, Марараса, Империя и т.д. Такие же по стиля города существующего в то же время по всей Асии, что и подтверждают всемирные карты, тех же европейцев, показывающие Асия и Южную Америку под одним управлением и соединенные торговыми путями вдоль Тихоокеанского побережья Америки до берегов современной Чукотки, прародины Моголо Тартаров.
Все остальные подробности в видео:
Больше информации в ссылках под видео.
Источник: www.kramola.info
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Все эти сооружения были построены нашими предками… Индейцы – хорошие воины и хранители… Но они – никудышные строители или изобретатели… И воевали нагло-саксы не с индейцами, а с русами… Индейцев же выпятили на первый план, чтобы скрыть от всего мира наше присутствие на этом континенте… Тому есть многочисленные подтверждения – и находки ложек с нашей свастикой, и скульптур с изображением славянских бородатых лиц (у индейцев бороды не растут) и многое др…
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