Античные города Доколумбовой Америки.

Цель создания этой видео-статьи, познакомить широкий круг зрителей с тем, какие города существовали в Северной и Южной Америке при её открытии Европейцами, и почему их можно назвать Античными. Это поможет нам лучше понять соответствуют ли действительности данные тех же Европейских карт которые подтверждают информация что раннее на Земле существовала Единая Славянская цивилизация в которую входила Северная и Южная Америка.

В видео-статье рассмотрены материалы которые показывают истинное население все Америки, в виде Белых Индейце, которые живут в городах Античного стиля под такими названиями как: Тула, Тагил, Раса, Марараса, Империя и т.д. Такие же по стиля города существующего в то же время по всей Асии, что и подтверждают всемирные карты, тех же европейцев, показывающие Асия и Южную Америку под одним управлением и соединенные торговыми путями вдоль Тихоокеанского побережья Америки до берегов современной Чукотки, прародины Моголо Тартаров.

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