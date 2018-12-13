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Осенний призыв заканчивается: военкоматы подводят итоги военной кампании-2018

16:08. 13 декабря 2018 Просмотров - 219 Нет комментариев Опубликовал:

Осенний призыв - 2018 подходит к концу. По данным военкоматов, в настоящее время в армию направили более 105 тысяч новобранцев, что составляет примерно 80 процентов от общего плана.

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Процент призванных на службу молодых людей в регионах не однороден. Одни из лучших результатов показывает Курская область: там к началу декабря призвали порядка 95 процентов молодых людей. Несмотря на сокращение срока службы до года, встречаются и уклонисты. Известно, что один курянин уже осужден, в отношении еще двоих возбудили уголовные дела. Есть среди юношей и те, кто мечтает связать свою жизнь с армией.

«Я всегда хотел служить. Войска полностью укомплектованы, материально обеспечены. Молодым военнослужащим предоставляются все условия. Трехразовое питание, сами блюда можно выбирать. Такого понятия как дедовщина в современной армии нет, а каждый вечер солдат осматривают медики», – заявил курский призывник Никита Швец.
За последние годы армейская жизнь действительно стала гораздо комфортней. В казармах построили душевые кабины и установили стиральные машины. Материалы для формы стали использовать более качественные, отказались военные и от портянок. Также солдатам разрешили пользоваться мобильными телефонами и целый час отдыхать после обеда.

Отменили на службе и наряды по кухне с бесконечной чисткой картошки и отмыванием огромных кастрюль. Сейчас за питание в частях отвечают профессиональные повара, работающие по принципу аутсорсинга. Главное изменение – введение «шведского стола» с возможностью выбора конкретных блюд. Во многих столовых появились салат-бары, представляющие собой подносы с нарезанными свежими и консервированными овощами.

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Делают акцент в современной армии и на формирование научно-технических специалистов и кадрового резерва для командующего состава. «В армию поставляется очень сложная техника, она приходит большими партиями, более 50 процентов войск Курского гарнизона уже перевооружились. И нам нужны люди, которые в минимально короткие сроки смогут эту технику освоить», – отмечает военком Курской области полковник Владимир Родионов.

Напомним, что несколько лет назад были созданы так называемые «научные роты». Попасть туда сложно, так как пока таких рот только шестнадцать: в основном это удается молодым людям, имеющим незаконченное высшее образование в сфере науки и техники. В этом году ряды «самых умных» пополнят порядка 300 призывников со всей страны, 30 процентов из которых станут служить при инновационном технополисе «Эра».
 

Метки: кампания, призыв, солдаты
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