Матёрый военный разведчик со светлыми мозгами и уникальным опытом

Источник: zavtra.ru

Заместителем начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации — начальником Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации назначен вице-адмирал Игорь Костюков.



Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил новому руководителю ГРУ личный штандарт, символизирующий верность воинскому долгу и персональную ответственность начальника за вверенное ему подразделение.

Первый моряк на этом посту. Герой России.

Официальные биографические данные скупы.

57-летний Игорь Олегович Костюков родился в Амурской области. Имеет высшее военно-морское образование, служил в ВМФ СССР. Потом окончил Военно-дипломатическую академию (она же «Консерватория», в/ч 22177 на ул. Народного ополчения, 50, стр.1; сегодняшнее наименование — федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Военная академия Министерства обороны Российской Федерации»), специализирующуюся на подготовке военных дипломатов и сотрудников военной разведки.

Более тридцати лет служит в ГРУ. За целый ряд трудных, опасных и блестяще осуществлённых операций награждён орденом Мужества, медалью «За отвагу», орденом Александра Невского, орденом «За военные заслуги», орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и др.

Стал одним из непосредственных руководителей военной операции в Сирийской Арабской Республике. В 2017 году закрытым указом Президента РФ за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, вице-адмиралу Костюкову присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда». «Вице-адмирал являлся одним из «отцов» уникальной логистической операции в Сирии, когда западные разведки, несмотря на свою агентурную сеть и спутниковое слежение, не смогли засечь переброску российской техники и военного контингента на территорию базы Хмеймим», — указывает информационно-аналитическое издание «Посреди России».

Добавим, что Костюков дважды фигурирует в санкционных списках Соединённых Штатов - «за действия по подрыву демократии в США» (29.12.2016) и «за вмешательства в американские выборы 2016 года» (20.09.2018).

Он известен как жёсткий критик Вашингтона. В апреле 2018 году выступил на VII Московской конференции по международной безопасности. Отметил, что американская администрация стремится получить преференции в экономической области, используя силовые методы. Говорил о том, что США провоцируют обострение ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе: «Подтверждением этому являются представленные Вашингтоном в 2018 году новые доктринальные документы — «Стратегия национальной безопасности», «Стратегия национальной обороны, «Обзор ядерной политики». В них США впервые открыто называют Россию и Китай своими геополитическими соперниками (а по сути — вероятными противниками в возможном вооружённом конфликте). Администрация США, считая американскую государственную модель идеальной, видит главную угрозу в безопасности и процветанию Соединённых Штатов в действиях так называемых «ревизионистских государств», к числу которых Белый дом относит КНР и Российскую Федерацию. В своих новых доктринальных документах американское руководство не стесняясь декларирует, что не устраивающие США тенденции в международной деятельности и мировой экономике могут быть скорректированы за счёт опоры на возросшую военную мощь. Эти подходы Вашингтон реализует и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По мнению Белого дома, для Соединённых Штатов в АТР сосредоточены как главные возможности для обеспечения экономического роста и процветания, так и серьёзные вызовы безопасности. Более того, в «Стратегии национальной безопасности США» заявлено, что в АТР имеет место геополитическое противостояние между «сторонниками свободы» (во главе которых, естественно, стоит Америка) и «приверженцами репрессивных взглядов» (то есть тех, кто не разделяет американские «ценности»)… Белый дом формирует в АТР подконтрольные ему военно-политические союзы с Японией, Республикой Корея и Австралией для геополитического сдерживания России и Китая, как «центров силы», способных поставить под сомнение американское доминирование в регионе. Для реализации своих установок, в том числе создания условий для проецирования силы за счёт быстрого развертывания войск в любой точке АТР Соединённые Штаты создали группировку численностью свыше 400 тыс. военнослужащих. В настоящее время в регионе функционируют более 50 крупных военных баз, а всего здесь насчитывается свыше 200 американских военных объектов. В роли одного из главных инструментов проведения внешней политики Вашингтона выступают американские авианосные ударные группы. Одна из них во главе с атомным авианосцем постоянно базируется в Японии. Кроме того, с 2016 года Пентагон практикует периодическое развёртывание в западной части Тихого океана ещё до двух авианосных ударных групп. Наиболее показательной стала демонстрация военной мощи США в ноябре 2017 года в связи с обострением противоречий с КНДР, когда в районе Корейского полуострова одновременно находились сразу три АУГ. Эффективным средством демонстрации силы командование ВС США также считает стратегическую бомбардировочную авиацию. На авиабазе Андерсен, которая расположена на о. Гуам (Марианские острова) постоянно находится не менее шести самолётов типа В-52, В-1 или В-2, а в отдельных случаях группировка достигает 15 стратегических бомбардировщиков, которые постоянно патрулируют воздушное пространство над акваторией Тихого океана. Пентагон также активно наращивает в АТР группировку противоракетных сил и средств, провоцируя тем самым гонку вооружений в регионе. В настоящее время она насчитывает в своём составе 19 кораблей, способных решать противоракетные задачи, две противоракетные батареи ТХААД, три зенитных ракетных дивизиона ПАК-3, пять мобильных РЛС. Вашингтон расширяет взаимодействие с Японией и Республикой Корея в целях интеграции национальных разведывательных и боевых средств данных государств в тихоокеанский сегмент глобальной системы ПРО США. Увеличиваются масштабы мероприятий оперативной и боевой подготовки ВС США, к которым активно привлекаются азиатские государства. За последние полтора года проведено около 30 крупных совместных с Соединёнными Штатами учений, в ходе которых под предлогом решения задач борьбы с терроризмом и пиратством, зачастую отрабатываются вопросы совместного применения вооружённых сил США и их партнёров в ходе локального или даже регионального конфликтов… Усиление политического давления и демонстрация боевой мощи уже не раз доказывали свою бесперспективность и приводили лишь к возникновению вооружённых конфликтов. Практические результаты применения Вашингтоном принципа «мир посредством силы» мы имеем возможность наблюдать в горячих точках на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В случае если данный подход будет спроецирован Соединёнными Штатами на АТР, уже в обозримой перспективе повысится вероятность вооруженного противостояния в спорных акваториях Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей, эскалации напряжённости в Тайваньском проливе, развязывания военных действий на Корейском полуострове. Это грозит региону и всему миру затяжным кризисом с непредсказуемыми последствиями. При этом нельзя забывать о том, что в истории Азиатско-Тихоокеанского региона существуют многочисленные примеры кровопролитных войн и конфликтов, которые были развязаны в результате прямого вмешательства США. В памяти народов региона невозможно стереть последствия войн в Корее и во Вьетнаме. Таким образом, анализ проводимого Соединёнными Штатами курса в Азиатско-Тихоокеанском регионе, даёт основание сделать вывод о том, что Вашингтон не собирается отказываться от применения «права силы» для сохранения своего глобального лидерства и продолжит решать возникающие проблемы за счёт ущемления интересов других стран. Авантюрные силовые действия США и их союзников ведут к ухудшению ситуации, нарушению баланса сил, обострению многочисленных проблем в АТР и провоцирует гонку вооружений. Это противоречит взглядам многих государств, в том числе Российской Федерации, которая не приемлет диктата и выступает за справедливое мироустройство».

В течение нескольких месяцев вице-адмирал фактически подменял своего предшественника на должности начальника ГРУ — генерал-полковника Игоря Коробова, страдавшего тяжёлым заболеванием онкологического характера. После кончины Игоря Валентиновича 21 ноября 2018 года, Игорь Олегович являлся временно исполняющим обязанности начальника Главного управления (с декабря вновь именуется Главным разведывательным управлением) Генштаба ВС РФ.

«В «Аквариуме» (так между собой военные разведчики называют свой штаб) после кончины Коробова мало кто сомневался, что Костюков — основной кандидат на главную должность в ГРУ, где он прошёл путь от младшего офицера до вице-адмирала. Кстати, это первый в истории ГРУ моряк, ставший во главе военной разведки. Хорошо знающие Игоря Олеговича офицеры говорят, что его профессионализм «определяет не чёрный морской китель, а светлые мозги»», — пишет военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец, экс-советник начальника Генштаба ВС РФ. «В американском Белом доме и Пентагоне на вице-адмирала Костюкова давно «точат зубы»», — подчеркнул он. Беседуя с “Царьградом”, Баранец рассказал об «уникальном опыте» Костюкова, «недюжинном знании иностранных языков», «многолетней работе за рубежом» и т. д.: «Почему именно Костюков? Во-первых, Костюков по своей опытности, по всем постам, которые он прошёл, по всем ступеням, по которым он пришёл, безусловно, является матёрым военным разведчиком, который знает работу от первых азов и примитивной вербовки до организации, до проведения крупных операций… Он эту должность заслужил. Назначение Костюкова — признак того, что эффективная машина ГРУ как продолжала, так и будет работать».

Поздравляем Игоря Олеговича с назначением и желаем дальнейших успехов на службе Отечеству.

Автор: Алексей Иванов

Источник: nstarikov.ru