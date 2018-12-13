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Математические ошибки Дмитрия Медведева. Никита Кричевский

16:51. 13 декабря 2018 Просмотров - 229 Нет комментариев Опубликовал:

Достигнем ли мы социальной справедливости?

Никита Кричевский на радио «Комсомольская правда» в программе «Неделя в цифрах» разбирает последний разговор Дмитрия Медведева с журналистами.

Ориентируется ли премьер в экономике? Можно ли снизить число бедных в России? С чем связано нынешнее падение нефтяных котировок? Помогут ли нашей экономике повышение НДС и закон о самозанятых? Выйдут ли из тени доходы населения?

Может ли Россия достичь геополитической независимости и слезть с «нефтяной иглы»? Когда наша экономика стала сырьевой? Сколько стоила нефть в сталинские времена? Зачем Хрущёв провёл крупнейшую в истории девальвацию? Мог ли советский эксперимент закончиться ещё раньше?

Почему народ не доверяет власти? Как достичь национального процветания? Увидим ли мы ли Русское экономическое чудо? Читайте в книге:

Антискрепа, Кричевский Н.А.

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Радио «Комсомольская правда»

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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