Математические ошибки Дмитрия Медведева. Никита Кричевский

Концептуал СМИ Достигнем ли мы социальной справедливости?

Никита Кричевский на радио «Комсомольская правда» в программе «Неделя в цифрах» разбирает последний разговор Дмитрия Медведева с журналистами.



Ориентируется ли премьер в экономике? Можно ли снизить число бедных в России? С чем связано нынешнее падение нефтяных котировок? Помогут ли нашей экономике повышение НДС и закон о самозанятых? Выйдут ли из тени доходы населения?



Может ли Россия достичь геополитической независимости и слезть с «нефтяной иглы»? Когда наша экономика стала сырьевой? Сколько стоила нефть в сталинские времена? Зачем Хрущёв провёл крупнейшую в истории девальвацию? Мог ли советский эксперимент закончиться ещё раньше?



Почему народ не доверяет власти? Как достичь национального процветания? Увидим ли мы ли Русское экономическое чудо? Читайте в книге:



Антискрепа, Кричевский Н.А.

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