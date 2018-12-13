Авторские новости 11.12.2018

Топ-1: Жители Украины выразили своё отношение к разрыву Договора о дружбе с Россией

Анатолий Вассерман: Жители Украины выразили своё отношение к разрыву Договора о дружбе с Россией. Большинство из них считают, что после его прекращения выиграет только Москва. Об этом стало известно после опроса, проведённого в прямом эфире одного из украинских телеканалов.

В целом, участники опроса правы. Так называемый большой договор содержит очень много положений, полезных для Украины и заметно ущемляющих интересы Российской Федерации. В добавок, Украина систематически нарушала договор даже в мирное время, а мы на это ничем не отвечали. Теперь появится возможность вести себя по отношению к Украине почти также, как она ведет себя по отношению к нам.

Топ-2: Дональд Трамп допускает, что может подвергнуться процедуре импичменту

Анатолий Вассерман: Дональд Трамп допускает, что может подвергнуться процедуре импичменту после того, как к демократам перейдет контроль в палате представителей Конгресса США. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на источник, близкий к главе Белого Дома.

Это вполне правдоподобно, поскольку импичмент запускает именно нижняя палата, но дальше это дело рассматривает верхняя. Поэтому понятно, что демократы могут запустить эту процедуру просто, чтобы попиариться и потрепать соперникам нервы, но также понятно, что импичмент закончится безрезультатно.

Топ-3: «Союзмультфильм» за последние два года вернул 70% прав на «золотую коллекцию»

Анатолий Вассерман: «Союзмультфильм» за последние два года вернул 70% прав на «золотую коллекцию». Некоторое время назад министр культуры РФ Владимир Мединский уточнил, что авторские права были “за копейки розданы непонятным посредническим фирмам” в конце 1990-х, и заявил, что перед новым руководством стоит задача в кратчайший срок добиться возвращения этих прав.

Я не раз говорил и писал, что для вознаграждения творческой деятельности человечеством накоплено множество вариантов. Причем, практически все они для самих авторов гораздо полезней, чем так называемые имущественные авторские права. И очень надеюсь, что после того, как «Союзмультфильм» вернул себе большую часть этих прав, творцы, работающие (или когда-то работавшие с этой студией), смогут получать за свое творчество адекватное вознаграждение иными способами.

Топ-4: Роскомнадзор оштрафовал компанию Google на полмиллиона рублей

Анатолий Вассерман: Роскомнадзор оштрафовал компанию Google за отказ фильтровать запрещенный контент на полмиллиона рублей. Глава ведомства Александр Жаров подчеркнул, что за неисполнение этих требований для юридических лиц предусмотрен штраф размере от 500 до 700 тысяч рублей.

Понятно, что для «Гугла»500 тысяч рублей – это семечки. Но, на мой взгляд, сама деятельность Роскомнадзора давно зашла в тупик. Речь о попытках блокировать противоправную информацию (вернее – ссылки на нее). Во-первых все эти блокировки довольно легко обходятся. Поскольку интернет изначально задумывался, как система, способная действовать даже в условиях ядерной войны, в нем есть системы обхода любых препятствий. А во-вторых запретный плод сладок и когда пытаются что-то запрещать, не объясняя, почему это плохо, это приводит только к увеличению интереса. А что касается «Гугла», то даже если он заблокирует ссылки на противоправный контент в Российской Федерации, их не сложно будет получить через сетевые ресурсы в других странах.

Топ-5: Голливуд отказался от экранизации книги Глуховского

Анатолий Вассерман: В Голливуде отказались от экранизации книги российского писателя Дмитрия Глуховского «Метро 2033». Как уточнили в компании MGM, взявшейся за реализацию проекта, продюсеры так и не смотри адаптировать реалии, описанные в произведении, под американскую действительность.

Понятно, почему не смогли адаптировать: большая часть метро, скажем, в Нью-Йорке находится над землей, поэтому она легче досягаема для всякой дряни. Но, хочу сказать, что весь цикл «Метро» настолько неправдоподобен и с технической и с социальной точки зрения, что лучше бы его не экранизировать, а в идеале – вообще не писать. Слишком уж много было абсурда (причем, абсурда человеконенавистнического) в тех немногих частях этого романа, что попадались мне на глаза.

Источник – http://nsn.fm/

Источник: vassermans.ru