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Сводки от ополчения Новороссии 12 декабря 2018

19:28. 12 декабря 2018 Просмотров - 292 Нет комментариев Опубликовал:

ЛНР передала Украине 42 заключенных

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Снайперы ВСУ целенаправленно обстреливают мирных жителей ЛНР

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ВСУ начали минировать дороги к югу от Донецка – Безсонов

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ВСУ разметили три ЗРК “Оса” на территории школы в Новоайдарском районе – НМ ЛНР

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Южные рубежи ДНР в преддверии возможного наступления ВСУ

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Кадры из Донбасса в 400 метрах от украинского противника: насколько реально наступление ВСУ

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Карта обстрелов 12 декабря 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки

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