Сводки от ополчения Новороссии 12 декабря 2018
19:28. 12 декабря 2018 Просмотров - 292 Нет комментариев Опубликовал: admin
- 21:45 ЛНР передала Украине 42 заключенных.
- 21:07 Снайперы ВСУ целенаправленно обстреливают мирных жителей ЛНР.
- 16:27 ВСУ начали минировать дороги к югу от Донецка – Безсонов.
- 16:19 ВСУ разметили три ЗРК “Оса” на территории школы в Новоайдарском районе – НМ ЛНР.
- 14:41 Южные рубежи ДНР в преддверии возможного наступления ВСУ.
- 14:24 Кадры из Донбасса в 400 метрах от украинского противника: насколько реально наступление ВСУ.
- 11:58 Карта обстрелов 12 декабря 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки.
ЛНР передала Украине 42 заключенных
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Снайперы ВСУ целенаправленно обстреливают мирных жителей ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ начали минировать дороги к югу от Донецка – Безсонов
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ разметили три ЗРК “Оса” на территории школы в Новоайдарском районе – НМ ЛНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Южные рубежи ДНР в преддверии возможного наступления ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Кадры из Донбасса в 400 метрах от украинского противника: насколько реально наступление ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Карта обстрелов 12 декабря 2018. Обстановка на линии соприкосновения за сутки
К оглавлению | Источник: www.youtube.com