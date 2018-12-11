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«Отсель грозить мы будем Трампу»: Сеть отреагировала на прибытие российских Ту-160 в Венесуэлу

14:54. 11 декабря 2018 Просмотров - 210 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: tsargrad.tv
Прибытие двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу не осталось незамеченным на просторах соцсетей. По мнению некоторых комментаторов, прибытие этих самолетов в боливарианскую республику может иметь самые масштабные стратегические последствия. «Отсель грозить мы будем Трампу», — пишет один из пользователей Twitter.

Журналист, спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов видит в прибытии самолетов в Венесуэлу наглядный результат недавней встречи президентов Владимира Путина и Николаса Мадуро.

Некоторые ждут усиления американского давления на Венесуэлу.

«Теперь США удвоят усилия, чтобы осуществить в Венесуэле госпереворот и убрать оттуда наших военных», - высказывает свою оценку ситуации российский публицист и политик Николай Стариков.

Другие уверены, что наши Ту-160 станут защитниками Венесуэлы от подобного рода враждебных действий Вашингтона.

«Госпереворот в присутствии наших военных? Не припомню такого случая», - отвечает Старикову одна из пользовательниц Twitter.

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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