«Отсель грозить мы будем Трампу»: Сеть отреагировала на прибытие российских Ту-160 в Венесуэлу

Источник: tsargrad.tv

Прибытие двух российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 в Венесуэлу не осталось незамеченным на просторах соцсетей. По мнению некоторых комментаторов, прибытие этих самолетов в боливарианскую республику может иметь самые масштабные стратегические последствия. «Отсель грозить мы будем Трампу», — пишет один из пользователей Twitter.



Журналист, спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов видит в прибытии самолетов в Венесуэлу наглядный результат недавней встречи президентов Владимира Путина и Николаса Мадуро.

Один из результатов встречи Путина и Мадуро: Российские ракетоносцы Ту-160 в Венесуэле pic.twitter.com/bN7wyLx0k6 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 10, 2018

Некоторые ждут усиления американского давления на Венесуэлу.

«Теперь США удвоят усилия, чтобы осуществить в Венесуэле госпереворот и убрать оттуда наших военных», - высказывает свою оценку ситуации российский публицист и политик Николай Стариков.

Другие уверены, что наши Ту-160 станут защитниками Венесуэлы от подобного рода враждебных действий Вашингтона.

«Госпереворот в присутствии наших военных? Не припомню такого случая», - отвечает Старикову одна из пользовательниц Twitter.

Теперь США удвоят усилия, чтобы осуществить в Венесуэле госпереворот и убрать оттуда наших военных. https://t.co/TFfpz7QYK7 — Николай Стариков (@nstarikov) December 10, 2018

Источник: nstarikov.ru