Бумеранг демократии

Автор "Черного лебедя" и "Антихрупкости" Нассим Талеб спрашивает:Как вы понимаете, это был риторический вопрос, едва ли Макрон будет персонально отвечать известному философу/экономисту.Отвечать за разрушение Ливии и продолжающуюся оккупацию Сирии Франция никак не хочет – готтентотская мораль мешает.Собственно, по этим причинам у меня и нет никаких сожалений на тему судьбы режима Макрона, который внезапно для себя попал как кур в ощип, безотносительно того, манипулируют ли США протестами в своих интересах или нет.Франция длительное время на правах младшего вассала США шакалила в различных американских авантюрах, участвуя в разрушении и оккупации суверенных государств и заигрывая с исламским терроризмом, когда это было выгодно Парижу.Сейчас в Париже требуют уважать "французский суверенитет", что особенно смешно слышать от правительства, которое само систематически нарушало и нарушает чужой суверенитет, и когда ему это выгодно, полностью игнорирует принципы невмешательства.Для Вашингтона, что Сирия, что Франция – это объекты внешней политики, даже если Франции было приятно думать, что она не вассал, а младший союзник.Асад, судя по всему задел французские элиты за живое, когда возвращая Макрону французский орден (полученный еще до войны), сопроводил демарш хлесткой фразой про вассальное государство. Сколько после этого было заявлений министров французского правительства, что Франция не вассал, что Франция свободное государство. И если даже оно сейчас не свободно, то скоро, Макрон построит самодостаточную евроориентированную экономику и отдельную от США и НАТО армию, и вот тогда, все увидят, насколько заблуждался Асад.На практике же, все заинтересованные лица увидели, что популярность Макрона во Франции дутая, что США и не думают позволять вассалам иметь отдельную европейскую армию, предлагая оплачивать увеличившийся счет на оборону, и что если потребуется, США даже могут поддержать движение направленное на свержение Макрона, что и скрывается за ехидными комментариями Трампа в Твиттере, где он не без удовольствия глумился над тем положением, в котором оказался Макрон.Помимо требований "Желтых жилетов", есть в происходящем и более масштабное измерение – Британия вот-вот отчалит вместе с рассыпающимся кабинетом Терезы Мэй, Меркель уже вовсю спускается с горы, сдавая аппаратные позиции своим преемникам и преемницам. Макрон, и те, кто за ним стоял, логично рассуждали, что вот он отличный шанс выдвинуть "сильную фигуру" на пост неформального лидера Евросоюза, с объединительной риторикой про самодостаточную экономику и независимую армию. Но сколь легко в Париже строили подобные прожекты, столь же легко весь этот проект торпедируется на наших глазах, ибо даже если Макрон устоит, издержки от произошедшего не позволят ему не только стать неформальным лидером Евросоюза, но даже обеспечить переизбрание на второй срок. И для тех кругов, которые двигали Макрона, это куда как более знаковое поражение, нежели проблемы моральной чистоплотности, о которых вопрошает Нассим Талеб.

Источник: colonelcassad.livejournal.com