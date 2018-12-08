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Сводки от ополчения Новороссии 08 декабря 2018

08:25. 8 декабря 2018 Просмотров - 263 Нет комментариев Опубликовал:

Пронзительные кадры: неизвестные герои Донбасса, — репортаж из прифронтовой зоны (ФОТО, ВИДЕО)

Пронзительные кадры: неизвестные герои Донбасса, — репортаж из прифронтовой зоны (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Прифронтовая зона. Жизнь обездоленных под огнём ВСУ.

Известный военкор ополчения Геннадий Дубовой побывал вблизи линии соприкосновения под столицей ДНР и подготовил репортаж о жизни на донецких окраинах, по-прежнему обстреливаемых украинскими карателями.

Только немногие незаметные герои — добротворцы-волонтёры помогают выживать жителям прифронтовой зоны, дают им надежду на то, что они не забыты, не брошены, не преданы.

Военкор сопровождает Андрея Лысенко — бескорыстного добровольца, который уже много лет приезжает к самым обездоленным жителям Донецкой Народной Республики.

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Геннадий Дубовой, для «Русской Весны»

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Армия ДНР и «Дорога добра»: важная миссия у линии фронта в Горловке (ВИДЕО)

Армия ДНР и «Дорога добра»: важная миссия у линии фронта в Горловке (ВИДЕО) | Русская весна

4 декабря Народная милиция ДНР и благотворительный фонд «Дорога добра» доставили в прифронтовую Горловку новогодние подарки для детей и помощь для семей погибших военнослужащих, а также многодетных семей.

Среди помощи — зимняя обувь, одежда, игрушки и новогодние подарки для детей.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой Управления Народной милиции ДНР.

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Доброволец из РФ “Фаня”: “Я приехал защищать жителей Донбасса”

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ОБСЕ зафиксировала отсутствие в местах хранения 50 единиц техники ВСУ – НМ ЛНР

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Военный ВСУ погиб, ещё 2 получили ранения при взрыве гранаты

Военный ВСУ погиб, ещё 2 получили ранения при взрыве гранаты | Русская весна

Военнослужащий ВСУ погиб, еще двое получили ранения при взрыве ручной гранаты во время учебных сборов.

Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил исполняющий обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР полковник Михаил Филипоненко.

Он отметил, что «в рядах вооруженных сил Украины начали появляться первые жертвы военного положения».

«Во время проведения сборовых мероприятий с военнообязанными на базе 53-й отдельной механизированной бригады по причине некомпетентности руководителей занятия и несоблюдения требований безопасности от разрыва ручной гранаты один военнослужащий вооруженных сил Украины погиб, еще двое получили ранения», — рассказал Филипоненко.

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Боец Народной милиции ДНР о выборах на Украине

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