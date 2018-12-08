Сводки от ополчения Новороссии 08 декабря 2018

Прифронтовая зона. Жизнь обездоленных под огнём ВСУ.

Известный военкор ополчения Геннадий Дубовой побывал вблизи линии соприкосновения под столицей ДНР и подготовил репортаж о жизни на донецких окраинах, по-прежнему обстреливаемых украинскими карателями.

Только немногие незаметные герои — добротворцы-волонтёры помогают выживать жителям прифронтовой зоны, дают им надежду на то, что они не забыты, не брошены, не преданы.

Военкор сопровождает Андрея Лысенко — бескорыстного добровольца, который уже много лет приезжает к самым обездоленным жителям Донецкой Народной Республики.

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Геннадий Дубовой, для «Русской Весны»