Что такое справедливость для экономиста? Никита Кричевский

Концептуал СМИ Предварительные итоги недели в студии радио «Комсомольская правда»

Зачем приняли закон о специальной оценке условий труда? Какие рабочие места попадут под новую оценку? Почему об этом никто не говорит? Как будет работать закон о самозанятых? Что влияет на инвестиции? Почему британцы не проявляют особого рвения во введении новых санкций против России? Что изменится, если вырастет доллар?

Как прогрессивный подоходный налог согласуется со справедливостью? Как русская национальная идентичность влияет на экономическую ситуацию в стране? Почему русский человек начинает работать больше только тогда, когда у него возрастает число едоков в семье? А как делает европеец? Почему мы стремимся приобретать жильё, а европейцы арендуют? Чем объяснить небывалый взлёт экономики при Александре III? Какой экономический козырь он использовал?



Почему народ не доверяет власти? Как достичь национального процветания? Увидим ли мы ли Русское экономическое чудо? Читайте в книге:

Антискрепа, Кричевский Н.А.

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