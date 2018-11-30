Сводки от ополчения Новороссии 30 ноября 2018

Под радостное ликование национал-патриотов в десяти областях Украины вступил в силу режим военного положения. Уже первые сутки его функционирования дают возможность проанализировать особые черты этого ранее невиданного в украинском государстве состояния жизни.

Первое — и на это обратили внимание практически все эксперты — деление украинцев на два разных сорта граждан стало теперь особенно наглядным.

Не требуется больших усилий, чтобы понять: военное положение введено в регионах, которые в Киеве считаются «неблагонадежными» (за исключением Винницкой области, добавленной для проформы). Это области юго-востока и севера Украины, которые меньше всех голосовали за Петра Порошенко на президентских выборах 2014 года.

«Согласитесь, трудно себе представить, чтобы депутаты патриотических фракций решились ограничить действие конституции для западных регионов или столицы, — справедливо замечает обозреватель портала Украина.ру Андрей Манчук, — президент, который сделал ставку на правоконсервативную триаду „Віра. Армія. Мова“, не может позволить оттолкнуть от себя патриотический электорат — потому что это сразу приведет его и без того просевший рейтинг к катастрофической минусовой величине. А раздраженные блокпостами и запретами киевляне могли бы стать потенциальными участниками новых протестных акций».

Соответственно, для режима, который сплочённо ущемляет права своих русскоязычных сограждан, усиление давления на жителей нелояльных регионов является вполне приемлемым «компромиссом» — после того как решение о введении военного положения на всей территории Украины не удалось протащить через Раду.

Главная цель — срыв намеченных на конец марта выборов — несмотря на победные реляции карманной оппозиции, остаётся для Петра Порошенко вполне достижимой. Ввести военное положение сложнее, нежели его просто продлить либо распространить его действие на иные регионы. Так что на католическое Рождество приходится ожидать серьёзных провокаций, которые позволят режиму подступить к данному вопросу с новой энергией. Кроме того, тренируется сама привычка населения жить в условиях диктатуры и налаживаются необходимые для того механизмы.

Военное положение в сознании обывателя становится обыденностью, как ранее стали ей националистическая пропаганда, беспредел штурмовиков, аресты несогласных. К военному положению — как к новой нормальности Украины — привыкают и внутри страны, и на Западе.

Разумеется, полностью отрабатывается антироссийская повестка дня. Дескать, военное положение в стране лишь потому, что «Россия виновата». Как сказал господин Порошенко в интервью украинским телеканалам:

«Я хочу, чтобы никто не думал, что это игрушки. Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией».

Увы, майданопитающих, которые ему до сих пор верят, на Украине хватает. Помнится, ещё «диктаторские законы» Януковича им очень мешали, однако прошлое никого и ничему не учит.

Одно из последних в своей жизни интервью соратник Адольфа Гитлера, нацистский преступник Герман Геринг уже во время Нюрнбергского процесса дал психологу Густаву Гилберту. «Политика определяется лидерами страны, — говорил Геринг 18 апреля 1946 года, — и заставить народ поддержать политику — это дело плёвое. И неважно, что это будет — демократия или фашистская диктатура, или парламент, или коммунистическая диктатура».

Гилберт возражает: «Но в демократии есть одно отличие — у народа есть возможность высказаться через своих избранных представителей. И в США только Конгресс имеет право объявить войну». Геринг хладнокровно парирует: «Это, конечно, все прекрасно, но имеют они или не имеют они голоса, народ всегда может быть приведен к послушанию.

Это просто: надо только сказать ему, что на него нападают. И при этом обвинить пацифистов в отсутствии патриотизма и в том, что они подвергают страну опасности. Это срабатывает в любой стране» (Г. Гилберт, «Нюрнбергский дневник»).

Хотя даже лояльный национальной сверхидее народ слегка нервничает — на Украине начались новые облавы на потенциальных защитников отечества.

В субботу, 24 ноября, в Волынской области родственники призывников заблокировали автобус, который выезжал с территории областного военного комиссариата. «Родителей возмутило, что их разыскали и отправили. Большинство родственников призывников приехали из Камень-Каширского района.

Они не хотели, чтобы их дети и мужчины шли на службу», — рассказал заместитель военного комиссара Юрий Кучер.

Подчёркиваю: эта акция проходила до введения военного положения и на территории, которая им не охвачена и сегодня. Подобные манифестации со стороны родителей изловленных призывников, скажем, в Харькове — будут считаться грубым нарушением военного положения и караться по законам полувоенного времени. Как и манифестации недовольных трудящихся или молитвенная защита прихожанами своих храмов.

Естественно, обвалилась гривна. Не ошибусь, если скажу, что дельцы, заранее получившие информацию о грядущих попытках ввести военное положение (и предугадавшие дальнейшие телодвижения в экономике), заработали астрономические суммы. Обнаружилась определённая нервозность и на потребительском рынке.

Как сообщало издание «Вести», накануне введения военного положения в Херсонской, Черкасской и даже Киевской областях население активно скупало продукты длительного хранения, спички, соль, люди массово снимали с карточек деньги, и тому подобное.

Волнений гражданам добавляет и сама власть. Например, патриот и фанат «Гиперлупа», министр инфраструктуры Омелян вдруг начал красоваться в боевом камуфляже, а Служба по чрезвычайным ситуациям опубликовала рекомендации по упаковке «тревожного чемоданчика», с которым надо эвакуироваться в случае российской агрессии.

«Лучше всего выбирать прочный и удобный рюкзак от 25 литров и более. Все вещи должны быть новыми, то есть не те, которыми вы пользуетесь в обычной жизни. Тревожный чемодан предназначен для максимально быстрой эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации», — рекомендуют спасатели.

«Надо заранее подготовить копии документов в непромокаемом целлофановом пакете, карту местности, фонарик, небольшой радиоприёмник. Желательно иметь складной нож, топор, скотч, вязаную шапочку, перчатки, шарф, удобную обувь, мини-палатку, полиуретановый коврик, спальник, презервативы и тому подобное».

В перечне продуктов указаны высококалорийные сладости, тушёнка, галеты, суп-пакеты, рыбные консервы. Запас можно дополнить крупами, макаронами, водкой или питьевым спиртом.

Всё время хочется напомнить о необходимости взять с собой «хорошее настроение».

В связи с введением военного положения свою особую инструкцию получили сотрудники прокуратуры, 28 ноября её обнародовало агентство УНН.

В случае сигнала «Объявлен сбор» прокуроры должны иметь при себе: паспорт; рубашки (блузки) — 2 штуки; одежду по сезону, нательное белье — 2 пары; носки (чулки) — 2–3 пары; спортивный костюм — 1 штука; носовые платочки — 5–6 единиц; полотенца — 2 единицы; туалетные принадлежности (мыло, зубная щетка, зубная паста, одеколон и др.) бритвенные принадлежности; щетка для одежды и обуви, крем для обуви; пуговицы, нитки, иглы, чашку, тарелку, ложку, вилку, нож, термос; карманный фонарик (батарейки к нему), свечи, спички; сухой паёк на двое суток; деньги из расчета на две недели; письменные принадлежности.

Хранить набор следует на рабочем месте в сумке или портфеле размером не более 60 на 40 см.

Ну, а пока прокуроры готовятся к бегству, немного традиционных погромов не помешает. 28 ноября во Львове якобы неизвестные «патриоты» подожгли два отделения «Альфа-банка», который связывают с урождённым львовянином, а ныне видным российским предпринимателем Михаилом Фридманом.

В Крыму «Альфа-банк» работать отказывается, зато на Украине и «коктейли Молотова» ему приятней. Теперь, в связи с военным положением, у земляков Фридмана появился неубиенный повод для отъема вкусного актива, который — по правилам хорошего патриотического тона — надо сначала немного разогреть.

Ну и, наконец, самое главное. Запад своими заботами Украину не оставит, даже если здесь будет царить самая дикая диктатура. Как заявлено в Еврокомиссии, введение военного положения на Украине не должно повлиять на выделение ей макрофинансовой помощи — невзирая на разгул неонацистов, зафиксированные международными правозащитными организациями пытки инакомыслящих и небывалую коррупцию.

Потому что именно такая Украина Западу и нужна, а проблемы запуганных и глуповатых аборигенов шерифа не волнуют.

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Константин Кеворкян

Украина.ру