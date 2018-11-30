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«Нравится? – Дааа!»: Путин и артековцы в Крыму

09:08. 30 ноября 2018 Просмотров - 144 Нет комментариев Опубликовал:

В рамках экскурсии по Южному Берегу Крыма артековцы передали «привет» Владимиру Путину. На встрече глава государства спросил ребят, нравится ли им в лагере, на что те дружно ответили «Да».

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Видео общения президента и детей в своем твиттере опубликовал журналист Дмитрий Смирнов. Однако глава государства не единственный гость, прибывший на Крымский полуостров. Детский центр также посетила делегация участников конкурса «Лидеры России». Гости приехали с визитом в «Морской» лагерь, пообщались с детьми, вожатыми и поучаствовали в празднике сбора оливок в знаменитой артековской роще.

Участница делегации Алена Гейт подчеркнула: «В «Артеке» царит культура тотального уважения к детям, а это крайне важно, так как сюда попадают дети, которые будут менять жизнь нашей страны к лучшему, и эта привычка – самоуважения и уважения к другому – останется с ними на всю жизнь». Также гости отметили столовые МДЦ. Помимо привычных блюд: супов, салатов, горячего и гарниров, повара дают детям дополнительное количество витаминов в виде фруктов, овощей и ягод. Также они нередко радуют ребят горячими блинчиками, шоколадными и йогуртовыми фонтанами и венскими вафлями. В помещениях столовых для детей часто проводятся кулинарные мастер-классы, конкурсы и состязания.

«Лидеры России» встретились и с директором МДЦ Алексеем Каспржаком. Они поделились своим мнением о лагере и спросили про образовательные проекты, воспитание патриотизма, про кадровую политику, и про перенос опыта «Артека» на другие детские центры.

Алексей Каспржак ответил на все вопросы гостей и подчеркнул: «Мы хотим, чтобы «Артек» стал общественным проектом, повлиявшим на новое поколение – поэтому мы стараемся строиться как можно быстрее, чтобы как можно большее число детей прошло через наш центр и получило «прививку» нового образования».

Также «Артек» недавно посетили главы детских лагерей из США, Канады, Колумбии, Мексики, Малайзии и Хорватии. В ходе встречи делегаты обсудили с Алексеем Каспржаком совместные международные инициативы, а также возможность посещения лагеря иностранными детьми.

Из года в год лагерь привлекает внимание не только детей, но и взрослых, все прочнее укрепляя статус одного из самых гостеприимных детских центров в мире.

 

Метки: Артек
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Источник http://via-midgard.info/

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