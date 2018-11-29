Обращение к председателю Совета Федерации России В.И. Матвиенко

Концептуал СМИ В связи с задержанием В.А. Ефимова

Уважаемая Валентина Ивановна!



Обращаюсь к Вам с просьбой, чтобы Вы знали и обратили Ваше внимание на ситуацию вокруг ставшего резонансным задержания бывшего ректора Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктора Ефимова и по возможности содействовать объективному парламентскому контролю, но не в плане судебного процесса, а в плане его объективного освещения в СМИ.



В обществе возникло разночтение о виновности или невиновности Виктора Ефимова из-за того, что до вынесения судебного приговора некоторые СМИ опубликовали материалы, в которых говорится о его виновности. При этом многие жители Петербурга, да и всей России, которые знают В.А. Ефимова, считают, что взятие под стражу 71-летнего человека является недоразумением, поскольку Ефимов всю жизнь верой и правдой служил народу СССР и России. Многие люди высказывают своё недоумение об избыточности меры пресечения, поскольку его можно было оставить под домашним арестом, однако, он был арестован до 14 декабря.



Из некоторых СМИ можно узнать, что по версии следователей, Виктор Ефимов, занимая должность ректора Аграрного университета, заключил в 2011 году государственный контракт на выполнение научно-исследовательских работ в университете на сумму 36 миллионов рублей. На момент заключения сделки Ефимов знал, что исследовательские работы осуществлены не будут, заявляют в правоохранительных органах.



Так пишут. А как на самом деле – это может установить только суд. Если виновен человек, то он должен понести наказание, а если невиновен, то человека нужно полностью оправдать и отпустить. В любом случае это будет зависеть от решения суда. Но на сегодняшний день в некоторых СМИ публикуется однобокая информация. О положительных же делах В.А. Ефимова, о его защите России, о его книгах и лекциях — в публикациях ничего не говорится.



Биография Виктора Алексеевича Ефимова самым тесным образом связана с Ленинградом и Санкт-Петербургом.



Он родился в Псковской области, с золотой медалью окончил школу, затем окончил физический факультет Ленинградского государственного университета, впоследствии получил высшее экономическое (Ленинградский финансово-экономический институт им. Н. А. Вознесенского) и политическое образование (Высшая партийная школа), служил командиром взвода в районах Крайнего Севера. Работал в НПО «ВНИИМ им. Д. И. Менделеева».



С 1986 по 1989 год — первый секретарь Ленинского райкома КПСС.



В 1989 — 1990 годах — секретарь Ленинградского горкома КПСС.



Трудовая деятельность В. А. Ефимова была связана с аграрным производством и перерабатывающей промышленностью России. Он работал управленцем на предприятиях: председателем правления ОАО «Банк развития пищевой промышленности „Вита-банк“», генеральным директором ОАО «1-я Петербургская макаронная фабрика». 10 лет руководил Аграрным университетом.



Также он являлся членом партии «Единая Россия» и членом Общественного Совета при ОМВД Пушкинского района.



В.А. Ефимов за время работы был награждён Орденом «За Заслуги Перед Отечеством» II степени, Почётными грамотами Правительства РФ, Администрации Президента, руководства города и области.



Виктор Ефимов является автором таких книг, как «Экономическая азбука», «Прозрение», «Глобальное управление и человек. Как выйти из матрицы», «Концептуальная власть», «Курс эпохи Водолея. Апокалипсис или возрождение», «Россия – альтернатива апокалипсису», «Русский путь. Кто спасет страну?».



Достаточно большое количество граждан России знает В.А. Ефимова и его творчество. Люди хотят знать правду. Прозвучавшее совсем недавно Открытое письмо в интернет-газету Фонтанка.ру от адвоката В.А. Ефимова – Александра Почуева поставило под сомнение достоверность публикаций в ряде известных СМИ Санкт-Петербурга. В нём в частности говорится:



«Как адвокат известного общественного деятеля, учёного и мыслителя Виктора Алексеевича Ефимова, десятилетие возглавлявшего крупнейший ВУЗ — Санкт-Петербургский Аграрный университет — я обращаюсь к современной прессе и общественности, в частности, к издательству Фонтанка.ру.



Виктор Алексеевич задержан по длящемуся много лет делу, в орбиту которого оказались втянуты люди, участвовавшие в хозяйственной деятельности ВУЗов. Буквально все знакомые лично с Виктором Алексеевичем, те, кому известна его многолетняя бескорыстная просветительская деятельность, связанная с разъездами по всей стране, узнав эту новость, пребывают в сильнейшем недоумении. Никто не может поверить в то, что этот интеллигентнейший человек, который стеснялся затруднить какими-либо просьбами даже хорошо знакомых людей, может быть причастен к каким-то серым схемам, махинациям и мошенничеству.



Однако немедленно, буквально через считанные минуты после задержания, словно по единой команде, в нескольких изданиях начали выходить одна за другой статьи, которые содержат в себе готовые приговоры, утверждения о никем не проверенных, не доказанных и даже не инкриминируемых фактах. Такое гиперактивное рвение на грани клеветы со стороны конкретных изданий, вызывает вопросы об их мотивации.



Любой человек, которому ещё даже не предъявлено обвинение, имеет право на защиту от огульных «желтых приговоров» безответственных журналистов. А они, стараниями Фонтанки.ру и нескольких их соратников в бессудных обличениях, заполонили интернет и СМИ.



Россия, к нашему общему сожалению, имеет чрезвычайно богатую историю неправедных расправ. Очень многие известные люди, люди чести, вынуждены были пройти через незаслуженные испытания. Я, как адвокат, специалист с большим опытом, отлично знаю, что наша правоохранительная система далеко не идеальна, и задержание человека вовсе не означает его виновность!



Я предостерегаю прессу и общественность от нарушений презумпции невиновности до вступления в силу решения суда! Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Это дословная цитата ст.49 Конституции России, основного Закона нашей страны.



Мы будем защищать права, честь и достоинство Виктора Алексеевича Ефимова всеми законными способами и приложим все усилия не только к его освобождению от безусловно несправедливых обвинений, но и к привлечению к уголовной и гражданской ответственности клеветников и злопыхателей, надеющихся заработать дивиденды на поднятии грязной информационной волны.



Адвокат Почуев А.М.».



Такова позиция адвоката.



Многие граждане России недоумевают по поводу данной ситуации, что хорошо видно по оживлённым дискуссиям в социальных сетях. Очень важно в государственной системе России поддерживать объективное освещение любых процессов, в том числе и судебных. При этом, если высказывается подозрение и показываются «минусы», то нужно говорить и о «плюсах», а уж дальше в процессе судебных заседаний выяснится истина.



Если есть возможность у таких уважаемых изданий как «Парламентская газета» и журнал «Российская Федерация сегодня», учредителями которых являются Государственная Дума РФ и Совет Федерации РФ, провести собственное журналистское расследование, то это будет очень хорошо.



Прошу Вас, уважаемая Валентина Ивановна, содействовать объективному парламентскому контролю для объективного же освещения в СМИ данной ситуации.



С уважением,



Сергей Лисовский, главный редактор газеты «Общество и Экология»

