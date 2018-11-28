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Экстраординарные изобретения прошлого

09:15. 28 ноября 2018 Просмотров - 258 Нет комментариев Опубликовал:

Прогресс не стоит на месте. Иногда даже абсолютно непонятные и безумные вещи находят себе применение. Правда, случиться это может не сразу, а спустя порой столетия. Именно так случилось и с неоднозначными изобретениями, о которых пойдёт речь в этом обзоре.

1. Крылья птицы

Очередная попытка заставить человека летать.

Очередная попытка заставить человека летать.

В 1889 году изобретатель Рубен Сполдинг пытался создать вот такой вот летающий аппарат. Человека должен был нести воздушный шар, а планировать по воздуху человек должен был при помощи крыльев как у птицы.

2. Безопасный выход в окно

Неоднозначная система безопасности.

Неоднозначная система безопасности.

Что делать если случился пожар? Прыгать в окно? Это может быть ничуть не лучшей идеей, чем оставаться внутри и ждать помощи. Только если у вас нет парашюта на голову и башмаков с толстой резиновой подошвой. Именно такую систему эвакуации в 1879 году предлагал Бенджамин Оппенгеймер.

3. Ванна для «викторианцев»

Выглядит очень странно.

Выглядит очень странно.

Вот такой вот аппарат для гидротерапии предлагал в 1900 году изобретатель Отто Гензель для представителей Викторианской Англии. Машина так и не была создана, а интенсивная гидротерапия вскоре и вовсе вышла из моды.

4. На мушке

А это разве этично?

А это разве этично?

Что вы видите на этой картинке? Похоже на пистолет, приделанный к мышеловке. Трудно поверить, но это действительно мышеловка, только вместо убийцы-зажима здесь пистолет. Будь в мире Женевская конвенция от мира животных, она бы однозначно запретила это орудие борьбы с грызунами.

5. Поздравляем, у вас робот

Жутковато как-то.

Жутковато как-то.

Роберт Клэй еще в 1971 году хотел создать вот такую вот жутковатую игрушку в виде маленького ребенка. По задумке, у робота должны были дергаться конечности так, чтобы он полз. При этом направление движения могло меняться.

6. Не велосипед

Выглядит достаточно интересно.

Выглядит достаточно интересно.

Велосипед – это не обязательно транспорт с педалями. Как насчет гребного велосипеда? Такой разработал в 1887 году Дэниел Кемпстер. Стоит убрать из конструкции колеса и неожиданно получится тренажер. Кто бы мог подумать.

7. Противогаз XIX

Похоже на какое-то средневековое орудие пытки.

Похоже на какое-то средневековое орудие пытки.

Хорошо, что изобретатель Джордж Нилли все-таки ограничился только патентом на свою мудреную систему защиты от дыма, созданную в 1877 году. Выглядит, мягко говоря, неоднозначно. И очень пугающе.

Источник: www.kramola.info

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