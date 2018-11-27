Сводки от ополчения Новороссии 27 ноября 2018
- 03:30 Полиция ДНР задержала вооруженных разбойников (ВИДЕО).
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Полиция ДНР задержала вооруженных разбойников (ВИДЕО)
В Шахтерске сотрудники полиции задержали группу лиц, подозреваемых в совершении разбойного нападения.
Об этом «Русской Весне» рассказали в центре общественных связей МВД Донецкой Народной Республики.
Трое вооруженных парней в камуфляжной форме и масках ворвались в один из домов Шахтерска и потребовали деньги и ценности.
Злоумышленники связали хозяев и принялись обыскивать дом в поисках ценных вещей. В это время в одной из комнат находился малолетний ребенок. Разбойники впопыхах похватали все, что подвернулось под руку, и спешно покинули место преступления, оставив хозяев связанными лежать на полу.
На раскрытие этого дерзкого преступления правоохранители бросили все силы. В кратчайшие сроки злоумышленники были установлены и задержаны.
Как сообщил начальник Шахтерского ГО МВД ДНР Юрий Щур, по данному факту возбуждено уголовное дело в порядке ч. 3 ст. 174 УК ДНР (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
“Донбасс – воин”, – волонтер из Санкт-Петербурга о своем первом визите в Донбассе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Годовщина создания 9-го отдельного отряда НМ ДНР “Новоазовск”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Дома призраки посёлка Дзержинского: следы жизни людей сгорели под обстрелами ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
“Мы хотим в Россию! Чем быстрее, тем лучше”, – житель Спартака о главном желании Донбасса
К оглавлению | Источник: www.youtube.com