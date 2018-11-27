Сводки от ополчения Новороссии 27 ноября 2018

В Шахтерске сотрудники полиции задержали группу лиц, подозреваемых в совершении разбойного нападения.

Об этом «Русской Весне» рассказали в центре общественных связей МВД Донецкой Народной Республики.

Трое вооруженных парней в камуфляжной форме и масках ворвались в один из домов Шахтерска и потребовали деньги и ценности.

Злоумышленники связали хозяев и принялись обыскивать дом в поисках ценных вещей. В это время в одной из комнат находился малолетний ребенок. Разбойники впопыхах похватали все, что подвернулось под руку, и спешно покинули место преступления, оставив хозяев связанными лежать на полу.

На раскрытие этого дерзкого преступления правоохранители бросили все силы. В кратчайшие сроки злоумышленники были установлены и задержаны.

Как сообщил начальник Шахтерского ГО МВД ДНР Юрий Щур, по данному факту возбуждено уголовное дело в порядке ч. 3 ст. 174 УК ДНР (разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Читайте также: «Россия открыто развязала боевые действия, не прячась за добровольцами», — Тимошенко