Пчелы против меда

Автор - Пронько Юрий

Россия - страна контрастов и парадоксов. На фоне «налоговых баталий» последних дней выяснилось, что в нашем государстве бедные платят больше богатых.

Кроме подоходного налога в 13%, каждый российский гражданин через своего работодателя платит страховые взносы в ПФР, ОМС, ФСС.

Графика: Телеканал «Царьград»

Все косвенные налоги также считаются налогом на бедных, так как человек с более низким доходом в долевом выражении от зарплаты будет платить больше, чем с высоким. Вот такая «плоская» фискальная нагрузка в нашем псевдосоциальном государстве.

В результате уровень жизни обычных граждан с каждым годом всё ниже и ниже, а дворцы и яхты наших олигархов всё просторнее и мощнее. По мнению экспертов, такая ситуация сложилась из-за того, что ключевые решения в стране принимают те, кто как раз не заинтересован в изменении статуса-кво.

«Они не хотят делиться. Даже официальной, открытой частью своих доходов, - объяснил Царьграду причину руководитель Департамента социально-трудовых отношений Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Олег Соколов. - Ведь то, что попадает под налогообложение, мы все прекрасно знаем, это небольшая часть, которая открыта для всех. А то, что остается за скобками, это просто нигде не учитывается».

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Эксперты называют и НДС налогом на бедных, так как у этой категории населения эластичность спроса гораздо меньше. Судя даже по официальной статистике, они уже и так потребляют самое дешевое, им не из чего выбирать, в отличие от богатых. А с нового года переписанные в сторону повышения ценники заставят самых необеспеченных граждан отказаться еще от некоторых категорий товаров, что опустит их уровень жизни «ниже плинтуса».

Фото: www.globallookpress.com

То же касается повышения пенсионного возраста. Ученые-экономисты подсчитали, что эффект от него будет мизерным, а социальное недовольство возрастает с каждым днем.

Несмотря на это, принимаются реформы, ужесточающие и без того непростое положение российских семей, а иные точки зрения на проблему и пути ее решения просто игнорируются нынешним правительством.

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Есть альтернатива, и довольно простая. Эксперты ФНПР предлагают повысить на 2% не НДС, а НДФЛ с доходов свыше 85 тысяч рублей в месяц. Такая «мелочь» позволит бюджету дополнительно получить порядка 164 млрд рублей. Причем это касается только официальной заработной платыработающих граждан, здесь не учитываются ни доходы от собственности, ни дивиденды и т.д.

Одновременно с этим необходимо вообще освободить самых бедных от налогообложения. Сегодня в России берется 13% даже с минимальной заработной платы, которая равняется прожиточному минимуму (11 163 рубля). У человека и так бедного фактически из зарплаты вычитается примерно 1,5 тысячи рублей в месяц.

Но этот т.н. необлагаемый налогами минимум даже не обсуждается ни в правительстве, ни в парламенте. Как и введение прогрессивной шкалы для толстосумов.

Фото: Enrique Ramos/shutterstock.com

«Казалось бы, ладно, мы богатые, можно чуть-чуть помочь бедным. Это же ничего не стоит, - указал господин Соколов. - По нашим оценкам, это всего-навсего 52 млрд рублей. На 2% повышение НДФЛ - 164 млрд. Из них за 52 млрд спокойно можно сделать так, чтобы у нас хотя бы работающие люди не были бедными».

Заведующий отделом социологии экономики Института социально-политических исследований РАН Игорь Богданов также не видит положительного эффекта от увеличения НДС.

«В связи с повышением НДС на 2%, в стране невозможно закрыть брешь, которая образовалась, в 8 трлн рублей для решения так называемых майских программ, - заявил экономист. - За три года это всего лишь, по предполагаемым цифрам, 3 трлн».

То есть уже сегодня все прекрасно понимают, что реализации стратегических нацпроектов, на которой настаивает российский президент, не будет. Или же запустится незначительная их часть, развития и завершения которых точно не дождется никто из ныне живущих.

Как стало известно Царьграду, комиссия, готовящая материалы к предстоящему Госсовету, доказала, что из проектируемых программ только четыре могут быть выполнены, остальные же - вообще недостойны обсуждения.

«Те национальные программы, которые называются социальными и связаны со строительством жилья, - это фикция», - заявил господин Богданов.

Фото: www.globallookpress.com

Другая важнейшая проблема, которая в первую очередь должна быть решена государством, - это производительность труда, считают экономисты. В сельском хозяйстве она у нас в пять раз ниже, чем в европейских странах. Выработка на наших машиностроительных заводах ниже в три с половиной, а иногда и в семь раз. И какой путь решения предложило государство? Что вопросы производительности труда, которые являются краеугольными для страны, должны решаться за счет местного бюджета.

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Откуда в регионах появятся эти деньги, никого не касается. До чиновников, видимо, не доходит, что без решения основополагающих вопросов, связанных с социальными проблемами, никакого опережающего развития мы не добьемся.

Один из краеугольных вопросов сегодня - бегство капитала из страны. Профессор Игорь Богданов считает, что налог на богатых не повышается лишь по одной-единственной причине - чтобы еще больше увеличить отток российских денег.

«Мы неглупые люди и знаем, что до 8 декабря, за месяц, государство должно купить еще 8 млрд долларов для Минфина, - напоминает экономист. - А сколько за это время должно убежать из страны? Оказывается, в два раза больше, порядка 17 млрд так называемой валюты. Кроме того, Минфин только что продал ОФЗ на 20 млрд рублей. Это значит, они будут платить более 8% неизвестно каким господам. То есть это опять колоссальное бегство капитала».

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Итак, повышение НДС на 2% за три года должно дать 3 трлн при нехватке 8 трлн на майские указы. Что же предпринимают наши власти? Оцените их очередное «гениальное» решение - они назначают «выдающегося экономиста» Шувалова президентом не какого-то банка или министерства, а национального института инвестиций, которому будут подчинены все инвестиционные фонды России.

«Для работы этого института уже выделены 300 млрд рублей, - рассказал Царьграду Игорь Богданов. - Но там же еще долги были старые, их тоже надо покрыть. Ну, об этом мы не будем «петь». Мы просто выделим из бюджета страны еще 600 млрд господину Шувалову для покрытия старых долгов».

На мой взгляд, наше «всё», Игорь Иванович Шувалов, получил еще более серьезное назначение, чем занимал ранее, будучи первым вице-премьером. Сегодня это такой госолигарх в законе. Он и его команда в предвкушении, в буквальном смысле, получения этих денег, чтобы начать «распределять» их, как они это умеют делать.

Шувалов никуда не ушел, он продолжает управлять колоссальными денежными потоками. Более того, он резко усилил свои позиции. И если Антон Силуанов сегодня получает тумаки за каждое свое слово, его решения подвергаются жесткой критике, то господин Шувалов теперь у нас «принц датский», оседлавший инвестиционную трубу.

Игорь Шувалов. Фото: www.globallookpress.com

«Мне очень понравилось предложение губернаторов, - рассказывает Игорь Богданов. - Они предложили на этом Госсовете, который должен состояться, создать комиссию по контролю за расходованием денег на национальные проекты. Треть - губернаторы, треть - правительство, треть - администрация президента. Им отказали. Сказали: такая комиссия не имеет юридического статуса».

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Другими словами, чиновники не желают, чтобы их контролировали. Нужный «юридический статус», видимо, имеет комиссия во главе с Игорем Ивановичем Шуваловым, т.к. именно ему передали функции контроля. Он финансирует, и он же контролирует сам себя. Нонсенс высшего уровня!

Сегодня официально признано, причем не нашим Росстатом, а солидными международными агентствами, что бегство среднего бизнеса, не говоря уже об олигархах, из страны превышает 200 тысяч человек. Вот куда уходят те огромные средства, которые страна должна была пустить на свое развитие. Идет массовый отток среднего класса из страны.

«Страна работает на вывоз капитала, и мы это должны четко понимать, что все те банки, которые сегодня поддерживаются, они поддерживаются для того, чтобы оказать содействие среднему капиталу, его вывести и обеспечить его счастливое завтра», - уверен господин Богданов.

Фото: Carlos Yudica/shutterstock.com

То есть Россия готовит огромный резерв бизнеса не для себя, а для совершенно других государств. Правда, и в этих желанных для бегущих на Запад странах есть богатые и бедные. И если олигархов с их многомиллиардными инвестициями встречают там с распростертыми объятиями (другое дело, как их сегодня оттуда провожают), то обычным гражданам России остается лишь надеяться на Бога и верить в то, что когда-нибудь наше правительство одумается и повернется к людям лицом.

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Источник: tsargrad.tv