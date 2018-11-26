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Кто сдерживает развитие человечества? Часть 2

08:58. 26 ноября 2018 Просмотров - 125 Нет комментариев Опубликовал:
В свете последних социально-политических тенденций, разложения общества на сверх богатых и бедных, принятие антисоциальных законов, становятся актуальными вопросы: а куда, собственно, мы идем? Вернее, куда нас ведут? Статья затрагивает лишь верхушки важных вопросов. Раскрыть все темы в рамках статьи просто невозможно. Но некоторые наброски сделать можно.



Многие читатели не остаются равнодушными к моей давнишней статье Кто сдерживает развитие человечества? Делаются репосты, вносятся свои вставки и комментарии на других ресурсах. Это не удивительно, т.к. развитие во многих сферах жизни – основная мотивация к продолжению самой жизни. Получение нового и более качественного уровня жизни и развития себя и своего окружения (среды жизни) – к этому постоянно стремилось человечество. Бывают перекосы в этом процессе: кто-то зациклен на деньгах и ему никогда не будет достаточно комфортного современного уровня мировых благ, т.е. им нужны изыски. И постоянно новые. А кто-то находит смысл в совершенствовании себя (спорт, фитнес, ЗОЖ, духовные практики) и не зациклен на материальном. Есть где жить, что поесть – им этого достаточно. Золотой середины нет, здесь все индивидуально, т.к. нет в обществе идеологии на эту тему. Есть идеология потребительства (навязанная капиталистической системой). Она сейчас и доминирует.
Вначале поговорим про материальную сторону, а именно про технологии, улучшающие качество жизни.



Большинство видят причины, тормозящие наше качественное развитие в порочной капиталистической системе с ее конкуренцией и мировом заговор элит, тормозящие прогресс. Не поспоришь, это имеет влияние и очень сильное. Хотя, во многих учебниках по экономике это выдают за плюс: конкуренция способствует снижению цен, появлению все новых товаров, улучшение их качества. Но на деле мы видим лишь бездарную трату природных ресурсов планеты, ухудшение качества товаров и продуктов (в стремлении снизить их себестоимость). Все генномодифицировать, приспособить под минимальный объем людского труда: чтобы посадил культуру и ее не нужно поливать, ее не едят насекомые-вредители, и будет давать она в разы больший урожай. А мы есть то, что мы едим. Вывод понятен. Список пороков можно продолжать. Часть из них многим будет очевидна. Но есть и невидимые механизмы.

1. Патентная система

Да, есть невидимые на первый взгляд человеческие качества, которые тоже влияют на ход улучшений нашей жизни.
Как известно, качество материальной жизни в некоторой степени зависит от технологий и продуктов потребления, которые были произведены через эти технологии. Казалось бы, изобретатели и рационализаторы должны вносить огромный вклад в этот процесс. Но где все они и их разработки и изобретения начиная с конца 20в.? Явно развивается только микроэлектроника в виде компьютеров и смартфонов. Существуют единичные случаи в других областях науки и техники. Но чего-то прорывного, как это было с конца 19в. и по середину 20в. – уже нет.

Посмотрите это видео:


Где эти изобретатели и где это изобретение?

Постараюсь описать свое мнение, почему человечество не совершает революционных скачков в технологиях. Все изобретатели долгое время выжидают, пытаются запатентовать свое детище, потом найти инвестора для производства. Получается это у единиц. Да, если это сложная технология, то без производств на такой же сложной оснастке, станках и т.д. это не произвести. А если это все просто, можно изготовить чуть ли не в гараже? Но патентная система губит все интеллектуальные наработки на корню. Почти все остается пылиться в патентных бюро, максимум – поверхностные описания выкладывают на специализированных сайтах. И еще: в квартирах городов, куда нас все еще продолжают сгонять – лабораторию или мастерскую не откроешь.





Давайте по-идеализируем. Системам или органам государственной власти необходимо заняться непосредственным исполнением своих обязанностей: внедрением всех этих разработок – упразднить патентование, либо его переделать. А не заниматься созданием препонов, все новых налогов и запретов. Например, организовать процесс с гарантированным выкупом изобретения самим государством и обнародованием технологии на весь мир или внутри страны. Кто хочет – пусть делает. Но, к сожалению, в России не до этого: государственная система не может даже организовать производственные рабочие места (как самоцель существования общества). А все по причине критерия: не выгодно, не прибыльно, сложно, затратно. Критерии капитализма. Это тема очень глубокая, уходящая в работы К.Маркса, В.Ленина. Про порочность капитализма лучше них никто уже не напишет.

Вернемся к изобретениям: авторам хочется утаить, максимум защитить свое изобретение патентом и продавать лицензии. А если повезет – наладить производство. Т.е. пойти по пути конкуренции и наживы. Да, это интеллектуальная собственность определенного человека или группы лиц. Но повторюсь – что если государству выкупать такие наработки? И внедрять! Т.е. не поощрять строительство все новых и новых торговых и развлекательных центров (этого уже предостаточно). А строить центры по внедрению инноваций. От того, что я смогу купить одежду, обувь, продукты, выбрав из пяти, а то и десяти торговых мегацентров – моя жизнь качественнее не станет. Это улучшилась лишь доступность этих, зачастую невысокого качества товаров. Это так взращивается качественный потребить. В сельской местности и в деревнях жителям вообще до лампочки сколько там в городе открылось супер-мегацентров.


Система производит потребителей, но не творцов.





Скажите, есть у нас в РФ центр, гос. корпорация Сколково? Они и должны заниматься подобным внедрением. Выявлять и запускать стартапы (как модно это сейчас говорить). Ну, многие догадываются для чего он существует. Им это как минимум не нужно. Это хорошо показали в фильме Духлес-2. Грубо, кратко, но емко про это сказано здесь



2. Управление технологиями

Многим не дает покоя вопрос: зачем «убили» дирижабли? Это достаточно эффективные средства воздушного перемещения и перевозки грузов в категории малой авиации. Грузоподъемность, дальность полета, приемлемая скорость (ранее за трое суток они пересекали Атлантику), безопасность (при заправке гелием, а не водородом), затраты на топливо из расчета 1кг на 1км пути и т.д. Но их задвинули как по приказу после гибели цеппелина Гинденбург в 1937г.



Хотя, единичные экземпляры выпускают и сейчас:


Дирижабль Au-30. Длина дирижабля – 55 метров. Максимальная скорость 110 км/час. Максимальная высота – 2500 метров. Продолжительность полета – сутки. Дальность полета – 3000 километров. Грузоподъемность – 450 килограммов. Ссылка

Почти 100 лет в забвении находился электротранспорт. Его эпоха развития была в начале 20в. Не дали или отодвинули. Почему-то именно сейчас это направление автомобилестроения решили вывести заново. С учетом достижений в электронике и накопления энергии в АКБ – они с каждым годом будут занимать все больший часть от числа произведенных авто.

Список можно продолжить изобретениями и технологиями, созданные в наше время.
Как пример: струнный транспорт Юницкого. Автор уже не первый десяток лет носится с внедрением этой технологии. Дошел даже до обсуждения в высших кругах власти. Но монополия РЖД никогда не даст возможность внедрить эту технологию даже там, где ЖД нет. А экономически выгоднее и быстрее можно построить именно такой вид передвижения.



Эффект Юткина:



Список и примеры можно продолжить. Это то, что вспомнил.

3. Устранение изобретателей

Продолжим про изобретателей. Есть еще одна сторона этой темы.
Недавно мне задали вопрос: 74 ученых погибли за короткий срок. С чем это может быть связано? Кому это выгодно? Какую цель преследуют?

Обрывки этой статистики давно попадались, особенно по американским ученым-кулибиным.
Думаю, это выгодно тем, кто пытается сдержать развитие человечества как общества. Иначе за очень короткий срок от углеводородов мы перейдем на иные источники энергии, раздвигающие рабские рамки существования. А таким обществом трудно управлять. У людей появится больше времени на самих себя. И ресурсы планеты не резиновые, с таким капиталистическим подходом их надолго не хватит. Системы их разумного и быстрого воспроизводства не продумывают. Максимум – леса садят на вырубках, втормет собирают.

В общем, не исключаю, что люди в черном существуют. Причем с технологиями психического воздействия, программирования. Вплоть до дистанционного физического устранения через программирование под несчастный случай. Где не получается договориться, переманить на свою сторону – устраняют. Слышали про метод Бронникова? Это когда почти любой человек, в особенности любой ребенок может видеть закрытыми глазами. Его ученики даже в телешоу участвовали. Сейчас Бронникова прибрали к себе верха, где-то в окружении элит находится. Пригодился. А если ученый лишний, либо его разработки вообще не вписываются в парадигму и цели хозяев Земли – ликвидация.

4. Дикий капитализм

В существующей на большей части планеты капиталистической системе мы никогда не сможем достичь определенных высот. Эта система расслаивает людей на единиц из сверх богатых и на большинство – из нищих. По-сути, это рабовладельческий строй в новой упаковке. Да, у каждого есть возможность за счет своего интеллекта, предприимчивости и труда вылезти в слои выше среднего. Молодым везде у нас дорога… Переступив через моральные принципы можно вылезти еще выше. Но разве это достойно понятия Человек? В любом случае в этой системе человек-человеку конкурент. Считаю, что мы должны стремиться к взаимодополняющему, синергетическому процессу деятельности каждого.
Спросите: что делать? Не знаю. К революции я не призываю. Она и бессмысленна в отдельной стране. К тому же, в настоящее время эти процессы могут перехватить враждебные силы с целью передела территории и ее природных богатств. Если что-то менять, то менять нужно принципы существования экономики и самого государства. А их нет, как нет государственной идеологии (ее и запрещено иметь нам по Конституции – спасибо ельцинской эпохе).


Кто пишет нам законы после развала СССР и написания самой Конституции РФ.






Подобных высказываний множество

Еще один момент. Считаю, что весь этот дикий капитализм приводит к повальной безграмотности. Не в смысле что большинство не способны грамотно писать, считать, размышлять, изобретать, а в плане накопления невежества, непонимания всего того, что происходит вокруг. Нас лишают системности видения процессов в жизни.





Когда человек занят процессом наживы, либо просто выживанием – ему не до высоких материй и стремлений. Самообразование сходит на нет.

А в системе образования учителям и педагогам так же не дают поднять голову и творчески подойти к процессу. Система их поглотила. Они как шестеренки в процессе и далек от не в творческом. На эту тему хорошо сказал В.А. Сухомлинский:




***

5. Пример Индии

Не так давно посмотрел интересный ролик, выдержки из одной лекции:



Ранее слышал про этот метод ненасильственного сопротивления в Индии. Интересно, если англичане ушли, оставили свою колонию, кому досталось все, что они оставили? Народу Индии или англичане поставили марионеток и у них до сих пор как и было в те времена? Судя по информации, что в Индии большое число миллиардеров и большая часть населения нищета с рабским кастовым мировоззрением – там ничего не поменялось. Но метод интересный. Про этот принцип я слышал в лекциях Глеба Тюрина про поднятие и развитие российской глубинки – деревень. Только он был без названия и разговор шел про мелкие американские города, где их администрации не запускали крупные сетевые магазины (работающие как денежные пылесосы). Рекомендую его лекции (найдете в ютубе).

Сетевые магазины – это денежный пылесос. Все их юр.лица зарегистрированы за рубежом или принадлежат западным корпорациям. Это то же самое, когда англичане владели Индией. Да, и то, что в них продается – в большей степени товары, производимые все теми же западными корпорациями, но на нашей территории. Если заострить внимание на финансовые потоки, то весь этот торгово-производственный процесс – продать населению товар с наименьшей себестоимостью по большой цене. С прибылью в одни руки, находящиеся не в этой стране. А государственная машина так же присасывается к этому процессу в виде сбора акцизов и налогов. Если посчитать, то каждый официально работающий человек платит более 50% налогов.


Куда уж нам до уплаты только десятины, как это было в старые времена. Бюджетников: чиновников и силовиков нужно кормить. Этой категории «работников» становится все больше.
***

6. Сокрытие и искажение истории

Историю пишут победители. Сокрытие или искажение ее эпох – важный элемент управления. Историю переписывали в каждую эпоху правления определенного правителя. Байер, Миллер, Шлёцер во времена Екатерины, министерство цензуры в конце 19в. Думаю, вычещалось все, несоответствующее мыслям того времени. Сейчас исковеркали информацию: почему свершилась революция 1917г., искореняют заслуги Сталина в развитии страны, социализм преподносится как абсолютное зло общества с угнетением свобод граждан. И т.д. Но осознанно народ понимает, кто такие были Горбачев и Ельцин, их «заслуги» в развале страны и лишения нас светлого будущего социального государства. Кое что понимать народ уже не разучишь.


В принципе все сказано этим деятелем. Все понятно и добавить нечего.



Но я все не пойму один момент: почему нас почти каждый год пугают концом света, но не признают, что в историческое время были события, которые откатывали цивилизацию в каменный век? Скорее всего, не раз. В населении был бы больший уровень страха. А страх – механизм управления массами. Значит, за этим кроется что-то еще. Возможно по аналогии: свинье запрещено знать когда она пойдет на убой. Если в массах укоренится мысль и будут знания о прошлом, то многие перестанут заниматься рутиной, устремят взор к вопросу спасения не своих, так последующих поколений. Будут попытки колонизации планет, разработка технологий выхода в космос в спасательных кораблях (на время катаклизма). Либо создание бункеров – укрыться в недрах Земли. В общем, наука занималась бы наукой и управлять, вернее держать людей в состоянии стада с таким вектором развития было бы трудно. Может быть, для избранных все это уже есть. И они держат население в неведении для сохранения ресурсов планеты для своих поколений.


***

7. Невозможность кустарного производства

Еще я для себя сделал вывод: зачем хозяева Земли вложились в Китай в плане переноса туда производств и открытия там производств всего чего потребляет человечество. Почему сделали его главным мировым производителем всего и вся. Это чисто мое мнение и его никому не навязываю. Многие могут со мной не согласиться.
Ответ такой: не дать производить на коленке обычному жителю, ограничить домашние производства, мелкосерийное производство, устранить самозанятость в этой сфере. И по-максимум загнать всех в города. Если человек независим от работодателя, от системы, если он трудится на себя – он опасен для системы. Человек должен быть поглощен системой и зависим от нее. Я не говорю про бизнес купи-продай. Там устроить конкуренцию гораздо проще. Речь про производство.

Т.к. Китай производит почти весь перечень товаров народного потребления (и по низким ценам) – в других странах невыгодно производить тоже самое, начав делать это дома, в гараже, открыв небольшое производство. Произведенное кустарно – не магазинного качества и по более дорогой цене в отличии от конвеерного принципа. Выгоднее привезти. И этот товар будет на рынке по цене гораздо ниже. Качество – это дело третье. Сейчас все производится с ограниченным ресурсом, преждевременным физическим износом. Именно по-этому были запущены и распиарены на весь мир такие мощные торговые площадки как Алиэкспресс и Алибаба – поставки товаров из Китая (розница и опт). Купить можно все: от расчёски до станка. Произвести на месте выгодно лишь то, что будет дорого доставить: объемную или тяжелую продукцию. Например, стройматериалы. Планирую, что об этом будет отдельная статья из личного опыта.
Вспомните, вся вторая половина 19в. – это открытия, сделанные в домашних лабораториях сейчас всем известными учеными и изобретателями. Почему бы не вернуться к этой схеме, если она показала такую эффективность! Или стало нечего изобретать? Сомневаюсь.
В качестве примера, приведу тех изобретателей, кто все же чего-то достиг: технология совмещенных типов обмотки «звезда + треугольник» – мотор-колесо Даюнова; лечебные свойства высокочастотных катушек А.Мишина. Возможно, читатели предложат им известных современных изобретателей.





Какие можно сделать выводы? Да, наша социальная система является якорем на пути воплощения в жизнь многих передовых технологий и разработок. Не преследуется принцип целесообразности. Преследуется принцип получения прибыли на изобретении и товаре. Во главе ставится не улучшение качества жизни населения или групп общества, а сначала получение прибыли индивидуумом, а потом улучшение жизни этой единицы общества и его ближайшего окружения – родственников, друзей. Так устроены низменные качества людей. Человек чужому человеку волк и конкурент. И этот процесс приводит не только к разобщению, но и к морально-этической деградации. В данном примере показательна коммуна муравейника – там есть касты, но нет конкуренции. По этой причине деятельность муравейника максимально эффективна. Все равны. Работа каждого – взаимодополняющая.
Ну, и не стоит упускать, конечно же элемент заговора в самых верхах. Кто эти, на первый взгляд неуправляемые процессы, понимает и направляет в нужные для него стороны. А выход пока один – научиться это видеть и понимать куда нас ведут или куда мы сами позволяем нас вести.
***


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Источник: sibved.livejournal.com

Метки: азбучные истины, заблуждения, новые технологии, политика, управление сознанием, экономика
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