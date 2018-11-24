Новости Украины и Новороссии 24 ноября 2018

Бывший игрок херсонского спортклуба «Каховка», ПФК «Сумы» и краматорского «Авангарда» Сергей Козаченко получил пожизненную дисквалификацию.

Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Всеукраинской Федерации Футбола.

В документе ФФУ сказано, что Козаченко до конца своих дней запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Причиной такого жесткого наказания стало то, что Козаченко в 2016–2017 годах играл нападающим под номером 12 в команде «Оплот Донбасса», почётным президентом которой был глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко.

В столицу ДНР форвард перебрался из Краматорска, где перед этим играл за ФК «Авангард». В те годы донецкая команда выступала не только в соревнованиях в ДНР, но и участвовала в открытом чемпионате Ростовской области, с возмущением пишут украинские СМИ.

В 2018 году Козаченко начал выступать за команду СК «Каховка». Этой весной спортивный клуб стал обладателем Кубка Херсонской области. Интересно, что затем спортсмен на своей странице в запрещённой на Украине соцсети «Вконтакте» написал, что кубок едет в Донецк. После громкого скандала Сергей Козаченко покинул каховскую команду.

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