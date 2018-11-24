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Новости Украины и Новороссии 24 ноября 2018

09:20. 24 ноября 2018 Просмотров - 91 Нет комментариев Опубликовал:

За игру в ДНР футболист получил пожизненный «приговор» (ФОТО)

За игру в ДНР футболист получил пожизненный «приговор» (ФОТО) | Русская весна

Бывший игрок херсонского спортклуба «Каховка», ПФК «Сумы» и краматорского «Авангарда» Сергей Козаченко получил пожизненную дисквалификацию.

Такое решение принял контрольно-дисциплинарный комитет Всеукраинской Федерации Футбола.

В документе ФФУ сказано, что Козаченко до конца своих дней запрещено осуществлять любую деятельность, связанную с футболом. Причиной такого жесткого наказания стало то, что Козаченко в 2016–2017 годах играл нападающим под номером 12 в команде «Оплот Донбасса», почётным президентом которой был глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко.

В столицу ДНР форвард перебрался из Краматорска, где перед этим играл за ФК «Авангард». В те годы донецкая команда выступала не только в соревнованиях в ДНР, но и участвовала в открытом чемпионате Ростовской области, с возмущением пишут украинские СМИ.

В 2018 году Козаченко начал выступать за команду СК «Каховка». Этой весной спортивный клуб стал обладателем Кубка Херсонской области. Интересно, что затем спортсмен на своей странице в запрещённой на Украине соцсети «Вконтакте» написал, что кубок едет в Донецк. После громкого скандала Сергей Козаченко покинул каховскую команду.

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За игру в ДНР футболист получил пожизненный «приговор» (ФОТО) | Русская весна

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Порошенко плюнул в лицо украинцам, объяснив, за что скакал майдан (ВИДЕО)

Порошенко плюнул в лицо украинцам, объяснив, за что скакал майдан (ВИДЕО) | Русская весна

Президент Украины Пётр Порошенко цинично поглумился над украинцами, заявив, что участники майдана требовали сближения Украины с Европой, а не повышения зарплат и социальных стандартов.

«Был миллион людей на улицах Киева, которые требовали не повышения заработных плат или пенсий, или снижения налогов или тарифов на газ.

Они требовали движения в Европу, они требовали подписания Соглашения об ассоциации, они требовали углубления зоны свободной торговли с ЕС, они требовали, чтобы правительство начало работать над безвизом», — сказал он на встрече со студентами в Киеве.

«И чтобы мы начали эту работу, нужна была революция», — сказал Порошенко.

Но в отличие от украинского президента «Русская Весна» помнит, за что скакал майдан, и публикует текст обращения сторонников госпереворота к участникам «антимайдана», в котором утверждается прямо противоположное тому, что сказал Порошенко.

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Порошенко плюнул в лицо украинцам, объяснив, за что скакал майдан (ВИДЕО) | Русская весна

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Началось: Минюст Украины отменил передачу Почаевской Лавры УПЦ 

Началось: Минюст Украины отменил передачу Почаевской Лавры УПЦ  | Русская весна

Министерство юстиции Украины отменило перерегистрацию сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры.

Об этом сообщила первый заместитель министра юстиции Украины Елена Сукманова, передает пресс-служба ведомства.

«Комиссия Минюста на своем заседании удовлетворила жалобу Кременецко-Почаевского государственного историко-архитектурного заповедника, который просил отменить решение о государственной регистрации права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры за религиозной организацией Почаевская Свято-Успенская Лавра. Соответствующий приказ Минюста был подписан сегодня», — отметила Сукманова.

Отмечается, что регистратор осуществил государственную регистрацию права пользования на комплекс сооружений Свято-Успенской Почаевской Лавры якобы с нарушениями требований действующего законодательства.

«Именно поэтому это решение о государственной регистрации было отменено, а государственному регистратору, который его совершил, блокирован доступ к государственному реестру прав на недвижимое имущество», — отметила первый заместитель министра юстиции.

Ранее депутат Почаевского городского совета Тарас Паляница сообщал, что Почаевскую Лавру в Тернопольской области незаконно передали в пользование Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

Депутат продемонстрировал выписку из Госреестра, согласно которой сооружения Лавры записаны на УПЦ МП до 1 января 2052 года с правом пролонгации. Позже сообщалось, что тернопольская полиция расследует злоупотребления при передаче Почаевской Лавры УПЦ МП.

Самозванец Филарет заявил, что Россия не имеет на Украине церковной собственности, а после признания Единой украинской поместной православной церкви Киево-Печерская и Почаевская Лавры должны перейти в собственность украинской церкви.

Свято-Успенская Почаевская Лавра расположена в одноименном городе Кременецкого района Тернопольской области. Является крупнейшим православным храмовым комплексом на Западной Украине и вторым по стране после Киево-Печерской Лавры.

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Метки: важное, компиляция
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