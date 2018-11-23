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Здания, занесенные грунтом. Часть 30

09:19. 23 ноября 2018 Просмотров - 126 Нет комментариев Опубликовал:
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Археологи в Москве обнаружили остатки деревянной мостовой Тверской улицы XVI-XVII веков

Обратите внимание на резкую границу: чернозем (культурные слои) и строительный мусор с глиной. Явно что-то произошло. Может быть это следы разрушения Москвы в пожаре 1812г. Но где обгоревшие деревянные элементы, пепел и т.д.? Глина с обломками от кирпичей.


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Тоже раскопки на Тверской в Москве


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Мраморный лев в раскопе Львиного кургана. Дата съемки: 1894 – 1900

Раскоп открыт в 1894 году директором Керченского музея Карлом Евгеньевичем Думбергом в саду подполковника Волошкевича. Сад расположен в нижней части северного склона горы Митридат. Статуя занимает центральное место в современной экспозиции по истории Боспорского царства в Российском Государственном Эрмитаже
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Нарастание культурных слоев – коварный процесс! Здесь еще они слабо накопились. А вот в Риме – там да, росли по-полной. Накопилось шесть, а то и восемь метров! И никто из римлян их не останавливал, улицы не убирали. Так они и накрыли не только Рим, но другие ее города и даже их пригороды. Наверное, римлянам помешали убираться варвары, которые покорили Империю. Дикие же люди были.


Раскопки Рима – это, пожалуй, самый яркий пример в теме «Здания, занесенные грунтом»
А если серьезно, то за всякими разрушениями в войнах, покорением Рима варварами, историки и хотят спрятать все эти разрушения, накопление грунта над строениями, эпохи забвения после катаклизма (или их череды). Я не верю, что там до такой степени все с зашоренными взглядами, что за годы и десятилетия своей работы никто не задается вопросом: а что это, собственно, за многометровые толщи грунт, покрывающий все старые здания в Риме (и не только там).


Сможете угадать на каком уровне здание было закопано в грунт? Фотография говорит про факт того, что на развалинах старого здания было достроен этаж нового.






Если высота грузовика ~2м, то смотрите, толщина грунта: около 8м.


Здание по центру было построено на уровне послепотопного грунта. Все древнеримское (или пусть будет просто античное) – на 8 м ниже.




К сожалению, новых фотографий раскопок Рима в начале 20в. не появляется. Некоторые фотографии, я уже приводил в предыдущих статьях.




Пригород Остии

Источники:
[Spoiler (click to open)]https://ru-italia.livejournal.com/2116937.html
Откопанный Рим 2. Excavated Romе 2 – http://ru-hidden.livejournal.com/37107.html
Откопанный Рим 1. Excavated Rom 1 – http://ru-hidden.livejournal.com/31431.html
https://by-enigma.livejournal.com/15558.html

После фотографий раскопок Рима понятно, что Пиранези и другие якобы художники-катастрофисты изображали реалии того времени, последствия потопа и эпоху забвения:






Где-то к зданиям пристроили крыльцо, обустроили новый вход. Но улицы и дороги – все еще покрыты глиной с разбросанными обломками.


Впечатление от рисунка такое, что он изображает пронесшийся когда-то по городу селевой поток.
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Комментарий: кстати, всем отрицателям культурного слоя полезно побывать на Михаэльплац в Вене. Там под стеклом – законсервированные раскопки: остатки кладки римской эпохи уходят на глубину 3-4 метра








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С-Петербург после ухода воды


Всмотритесь по-внимательнее в этот рисунок. Источник

После этого рисунка логичными выглядят эти наблюдения в роликах:


Петропавловская крепость, закопанная в грунт.


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Ещё одно доказательство версии, что Питер стоит на руинах Древнего города. Как всегда делал свой традиционный обход Питерских дворов с целью найти что-то необычное в архитектуре домов. Мысль проста – если Петербург построен на руинах более древнего города, то за 300 лет существования (офверсия), хоть что-то, хоть самая малость артефактов должна остаться на виду… и вот БИНГО! В очередной раз мои поиски увенчались успехом…. всё та же кладка из белого камня (не фундамент, а именно стеновая кладка), причём так-же как и в случае с Лиговским 50, и с кладкой на Фонтанке, где абсолютно чётко прослеживается стена-руина (не фундамент), в некоторых местах даже до конца не выровненная и достроенная сверху кирпичом, то есть кирпичный дом построен на боле древнем белокаменном основании… Добавлю ещё один очень интересный момент – так же как на Фонтанке, в кладке можно видеть камни с декором…






Может быть это в работу шел брак от строительства других зданий. А может быть, использовали обломки от более древних построек.
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Наблюдения Председателя по Одессе:




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Техасская стена


История рассказывает о троих переселенцах, приехавших в эти места в прошлом. Т.Ю. Уэйд, Б.Ф. Бойдстон и мистер Стивенсон прибыли сюда, чтобы основать фермерское сообщество. В 1852 году Уэйд с семьёй начали строительство дома в долине восточной части восточного рукава реки Тринити, как раз у западных границ современного Рокуолла. Во время строительных работ Мистер Уэйд наткнулся на странное каменное образование. В ходе дополнительных раскопок оказалось, что это каменная стена, погребённая под землёй.




Похоже на земляные валы, обложенные камнем. Но засыпанные глиной.





Источники:
[Spoiler (click to open)]https://salik.biz/articles/16765-zaterjannaja-v-podzemnom-mire-velikaja-tehasskaja-stena.html
https://странаобщения.рф/Brat_WB/весть/41409
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Найденная в 1970-х в Китае мини-«Терракотовая армия»


Местные старожилы рассказали о земляном холме высотой около 4 метров, который раньше находился возле места находки. «Где-то в 1960-х или 1970-х годах рабочие проводили земляные работы, чтобы расширить дорогу Цзяонань-Цзинань».








Источник


Всем известная терракотовая армия около Сианя. Терракотовую армию обнаружили в 1974 году, случайно – при устройстве колодца. Официальное объяснение мотивов изготовления этих статуй – около 8 тысяч воинов должны были сопровождать императора в загробной жизни.


Все было откопано вот из такого состояния.


Часть – не изображают воинов. Это какие-то манекены. Почему часть из них вертикально, а другая – повалена?


Новые раскопки в 2015г. Источник
Может быть все эти статуи и были изготовлены в качестве символизма, культа охраны могилы императора. Но никто их закапывать не собирался.
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Источник: sibved.livejournal.com

Метки: древние строения, история, катастрофы, потоп
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