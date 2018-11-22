Сводки от ополчения Новороссии 22 ноября 2018

С утра 22 ноября каратели ВСУ открыли огонь по окраинам Горловки. Уже известно о повреждениях в посёлке Гольмовский.

«В посёлке Гольмовский идет обстрел из зенитных установок и БМП по всей линии от Доломитного сада до блокпоста “Большая Гольма”. Попадания по ул. Больничная, 21», — сообщил глава Горловки Иван Приходько.

Сведениями об утренних обстрелах делятся и местные жители. По их словам, с 7 утра звуки разрывов и стрельбы слышны к северу и северо-западу от Горловки, в районе Зайцево и со стороны Жованки.

«Одним словом — с добрым утром, Горловка», — грустно резюмируют местные.

Сведений о пострадавших на данный момент нет, «Русская Весна» следит за ситуацией в Горловке.

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