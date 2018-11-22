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Сводки от ополчения Новороссии 22 ноября 2018

12:19. 22 ноября 2018 Просмотров - 305 Нет комментариев Опубликовал:

Карта обстрелов ЛНР: Киевские силовики один раз за сутки нарушили “режим тишины”

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Без паники: В Армии ДНР объяснили звуки взрывов в Республике (ВИДЕО)

Без паники: В Армии ДНР объяснили звуки взрывов в Республике (ВИДЕО) | Русская весна

На днях украинские СМИ в очередной раз попытались запугать население Донбасса ложной информацией о взрывах на арсеналах Донецкой Народной Республики.

В Народной милиции ДНР рассказали «Русской Весне» о продолжающейся активной работе инженерно-сапёрных подразделений.

Неразорвавшиеся боеприпасы с начала войны стали причиной многих чрезвычайных происшествий и смертей мирных жителей ДНР.

В том числе от них страдают и дети. И если в тыловых районах Республики силами МЧС процесс разминирования в целом завершён, то в прифронтовых районах, где обстрелы не прекращаются, эта проблема продолжает оставаться острой.

На полигонах Республики сапёры Народной милиции ДНР продолжают утилизацию неразорвавшихся боеприпасов.

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ВСУ открыли огонь по окраинам Горловки

ВСУ открыли огонь по окраинам Горловки | Русская весна

С утра 22 ноября каратели ВСУ открыли огонь по окраинам Горловки. Уже известно о повреждениях в посёлке Гольмовский.

«В посёлке Гольмовский идет обстрел из зенитных установок и БМП по всей линии от Доломитного сада до блокпоста “Большая Гольма”. Попадания по ул. Больничная, 21», — сообщил глава Горловки Иван Приходько.

Сведениями об утренних обстрелах делятся и местные жители. По их словам, с 7 утра звуки разрывов и стрельбы слышны к северу и северо-западу от Горловки, в районе Зайцево и со стороны Жованки.

«Одним словом — с добрым утром, Горловка», — грустно резюмируют местные.

Сведений о пострадавших на данный момент нет, «Русская Весна» следит за ситуацией в Горловке.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Опубликовано видео как сапёры НМ ДНР проводят утилизацию неразорвавшихся боеприпасов

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

На Донбассе погиб командир разведки «горных штурмовиков» ВСУ (ФОТО)

На Донбассе погиб командир разведки «горных штурмовиков» ВСУ (ФОТО) | Русская весна

На Донбассе погиб начальник разведки 8-го отдельного горно-штурмового батальона ВСУ.

О гибели оккупанта сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.

«В зоне боевых действий погиб ещё один франковец — майор Виталий Кузнецов», — рассказал западноукраинский чиновник.

По данным Марцинкива, инцидент произошёл в населённом пункте Крымское на Луганщине, здесь проходит линия соприкосновения противоборствующих сторон.

Любопытно, что в штабе ООС в среду заявили, что 21 ноября на Донбассе у оккупационных войск потерь якобы не было.

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На Донбассе погиб командир разведки «горных штурмовиков» ВСУ (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

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