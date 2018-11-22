Сводки от ополчения Новороссии 22 ноября 2018
- 12:57 Карта обстрелов ЛНР: Киевские силовики один раз за сутки нарушили “режим тишины”.
- 11:54 Без паники: В Армии ДНР объяснили звуки взрывов в Республике (ВИДЕО).
- 11:28 ВСУ открыли огонь по окраинам Горловки.
- 10:41 Опубликовано видео как сапёры НМ ДНР проводят утилизацию неразорвавшихся боеприпасов.
- 01:30 На Донбассе погиб командир разведки «горных штурмовиков» ВСУ (ФОТО).
Карта обстрелов ЛНР: Киевские силовики один раз за сутки нарушили “режим тишины”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Без паники: В Армии ДНР объяснили звуки взрывов в Республике (ВИДЕО)
На днях украинские СМИ в очередной раз попытались запугать население Донбасса ложной информацией о взрывах на арсеналах Донецкой Народной Республики.
В Народной милиции ДНР рассказали «Русской Весне» о продолжающейся активной работе инженерно-сапёрных подразделений.
Неразорвавшиеся боеприпасы с начала войны стали причиной многих чрезвычайных происшествий и смертей мирных жителей ДНР.
В том числе от них страдают и дети. И если в тыловых районах Республики силами МЧС процесс разминирования в целом завершён, то в прифронтовых районах, где обстрелы не прекращаются, эта проблема продолжает оставаться острой.
На полигонах Республики сапёры Народной милиции ДНР продолжают утилизацию неразорвавшихся боеприпасов.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ открыли огонь по окраинам Горловки
С утра 22 ноября каратели ВСУ открыли огонь по окраинам Горловки. Уже известно о повреждениях в посёлке Гольмовский.
«В посёлке Гольмовский идет обстрел из зенитных установок и БМП по всей линии от Доломитного сада до блокпоста “Большая Гольма”. Попадания по ул. Больничная, 21», — сообщил глава Горловки Иван Приходько.
Сведениями об утренних обстрелах делятся и местные жители. По их словам, с 7 утра звуки разрывов и стрельбы слышны к северу и северо-западу от Горловки, в районе Зайцево и со стороны Жованки.
«Одним словом — с добрым утром, Горловка», — грустно резюмируют местные.
Сведений о пострадавших на данный момент нет, «Русская Весна» следит за ситуацией в Горловке.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Опубликовано видео как сапёры НМ ДНР проводят утилизацию неразорвавшихся боеприпасов
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
На Донбассе погиб командир разведки «горных штурмовиков» ВСУ (ФОТО)
На Донбассе погиб начальник разведки 8-го отдельного горно-штурмового батальона ВСУ.
О гибели оккупанта сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
«В зоне боевых действий погиб ещё один франковец — майор Виталий Кузнецов», — рассказал западноукраинский чиновник.
По данным Марцинкива, инцидент произошёл в населённом пункте Крымское на Луганщине, здесь проходит линия соприкосновения противоборствующих сторон.
Любопытно, что в штабе ООС в среду заявили, что 21 ноября на Донбассе у оккупационных войск потерь якобы не было.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su