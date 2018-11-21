Новости Украины и Новороссии 21 ноября 2018
- 12:01 СРОЧНО: СБУ готовила теракт в Донецке в день выборов, — МГБ Республики.
- 08:21 Украина: к отмене 8 марта и 9 мая уже всё готово.
- 07:55 При Януковиче не было такого желания тотально контролировать СМИ, — Коломойский (ВИДЕО).
- 05:30 Готовится к худшему: Порошенко распродаёт свой бизнес.
- 02:30 Украина. 21 ноября — чёрно-красный день календаря, отмечаем 5 лет нищеты и разрухи.
- 02:11 Оппозиция Порошенко крепнет.
- 00:39 «Идите работать, бандеровцы»: Как в Польше унижают и обманывают украинцев (ФОТО).
- Вчера 19:54 Представители иностранных делегаций посетили художественный музей в Донецке.
СРОЧНО: СБУ готовила теракт в Донецке в день выборов, — МГБ Республики
11 ноября, в день выборов главы ДНР и депутатов Народного Совета, в Донецке был предотвращен теракт.
Как только что сообщил пресс-офицер МГБ ДНР Михаил Попов, сотрудниками спецслужбы на одном из избирательных участков был задержан диверсант из СБУ.
Он пытался передать самодельное взрывное устройство одному из членов избирательной комиссии.
Взрывное устройство состояло из электровоспламенителя и таймера. Преступники планировали заложить его в урну с избирательными бюллетенями, чтобы бомба сработала после доставки урны в центризбирком.
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Украина: к отмене 8 марта и 9 мая уже всё готово
Председатель так называемого «украинского института национальной памяти» Владимир Вятрович последовательно выступает за отмену выходного дня 8 марта и переформатирование этого праздника.
Об этом он ещё раз напомнил в разговоре с журналистами
«Мы подготовили законопроект, предусматривающий изменения в государственном календаре, и все же надеемся, что депутаты придут к рассмотрению этого законопроекта, и изменения будут внесены», — сказал Вятрович.
Он отметил, что частично изменения уже произошли — 2 мая больше не является выходным днем, зато выходным стало 25 декабря.
«Следующие шаги, которые мы предлагали, — это перенос выходного с 9 мая на 8 мая и отмена выходного 8 марта, вообще переформатирование этого праздника.
Мы предлагаем, чтобы в этот день говорили о дне борьбы женщин за свои права, а не о Международном женском день, который является атавизмом советского прошлого», — заявил он, очевидно не зная, что именно таким и был праздник 8 марта в советские годы. Днём «женственности и весны» он стал в последние 20–25 лет.
Впрочем, Вятрович признаёт, что правительство пока не поддержало соответствующий законопроект и на рассмотрение в парламент он не внесён.
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При Януковиче не было такого желания тотально контролировать СМИ, — Коломойский (ВИДЕО)
Опальный олигарх, проигравший схватку за ПриватБанк новым майданным властям, Игорь Коломойский заявил, что Петр Порошенко «желает тотально контролировать медиа-пространство».
«Такого никогда не было — ни при Кучме, ни при Ющенко, ни при Януковиче. Такого желания контролировать медиа-пространство», — сказал Коломойский в интервью украиснкой журналистке.
Напомним, ранее Коломойский исключил, что Президент Петр Порошенко победит на выборах президента в 2019 году. По мнению Коломойского, первые три места на президентских выборах займут лидер «Всеукраинского объединения Батьківщина» Юлия Тимошенко, комик Владимир Зеленский и лидер «Гражданской позиции» Анатолий Гриценко.
Стоит отметить, что информационная политика в годы президентства Януковича была крайне либеральной: в эфир всеукраинских каналов свободно выходили те, кто планомерно, методично критиковал Януковича, Азарова и его кабинет.
Делалось это конструктивно и неконструктивно. За повышение курса доллара на 40 копеек (сорок копеек) готовящие к госперевороту предатели Украины несколько недель вопили о несостоятельности Азарова, его команды и Януковича, снимались слезоточивые сюжеты со стариками, которые горестно обхватывали голову руками и трагично выдыхали «Как я буду теперь жить?».
Всё это свободно шло в эфир и в печатную прессу при «диктаторе» Януковиче.
А чтобы проиллюстрировать, как «тяжело» жилось тогда и как «сатрап» Янукович давил свободу слова и прессы, вспомним замечательный видеоблог Анатолия Шария, который не утратил актуальности и по сей день.
На видео с 49:40.
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Готовится к худшему: Порошенко распродаёт свой бизнес
Ещё совсем недавно глава Украины во всеуслышание заявлял, что Запад поможет — прокормит, оденет и обогреет. Мол, народ не прогадал, когда поддержал Майдан и курс на евроинтеграцию. Ведь теперь Незалежная как за каменной стеной.
Однако на деле всё оказалось совсем не так. Спустя четыре года Западу оказался не нужен не только украинский народ, но и сами олигархи, которые организовали государственный переворот. Как только США и Евросоюз поняли, что с помощью Киева им на Москву не надавить, то тут же стали искать другие способы. А об Украине быстро забыли.
Сегодня сильные мира сего отмахиваются от Порошенко как от назойливой мухи.
В результате ему то приходится караулить Трампа возле туалета, то без приглашения прилетать в Германию, чтобы встретиться с Ангелой Меркель. Дошло до того, что на последнем саммите в Париже (11 ноября) с Петром Алексеевичем и вовсе не все захотели здороваться.
И тут глава Украины наконец-то всё понял. До Порошенко дошли непрозрачные намеки о том, что ему не на что рассчитывать. На предстоящих президентских выборах Запад его не поддержит, а в родной стране после всего, что он для неё сделал, ему оставаться опасно.
Вот олигарх и решил побыстрее распродать свой бизнес, чтобы сразу после выборов в 2019 году уехать из страны. Начать Порошенко решил с завода «Кузница на Рыбальском», активы которого оценены в 300 млн долларов. Примечательно, что Петр Алексеевич крайне быстро оформил сделку, переписав предприятие на украинского бизнесмена Сергея Тигипко.
Сам Порошенко продажу завода объяснил тем, что не хочет конфликта интересов. Ему, как президенту, вести бизнес по закону не положено. Однако предыдущие четыре года его это не смущало. Так что причина определенно в другом. Наверняка главе Украины срочно потребовались деньги, которые он больше не получает от Запада. Возможно, он даже готовит почву для того, чтобы в ближайшем будущем покинуть страну.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Украина. 21 ноября — чёрно-красный день календаря, отмечаем 5 лет нищеты и разрухи
На Украине праздник. Свечки в каждом окне и в каждом телевизоре. Горячая вода под окнами в виде красивых грязевых фонтанов и целебная ледяная в кранах. Российский реверсный газ из Норвегии и Словакии, донецкий реверсный уголь из ЮАР.
Дороги и мосты готовятся к земле и проваливаются в неё, но это чтобы ни сейчас, ни потом танки имперского агрессора не могли проехать по украинским направлениям — чуть было не сказал по дорогам.
А ещё намечаются танцы-гопак, самая большая вышиванка в мире, презентация генетически выведенной породы свиней с шоколадным салом, поющих песни «Океана Эльзы» и выступающих в ПАСЕ, конкурс юных снайперов «Снайпер столицы — 2018». Причём 2018 — это не год, а количество намеченных целей.
А на официальном сайте Киевского городского совета сообщают, что 21—30 ноября запланирован уже III этап соревнований. Сразу же возникает вопрос, а когда I этап успешно провели — это когда «небесную сотню» метко настреляли, как куропаток на взлёте?
Киевские правители могли бы презентовать нации гидности призёров соревнования. Но нет, вот уже пятый год скромничают. Они такие украинцы, особенно во власти. Скромные.
Вот помню, когда я приезжал в Киев в конце февраля 2014 года посмотреть вблизи на победу гидности, около станции метро Крещатик стояли пяток гробов (нет, не бойтесь, пустых), и много-много цветов и свечек. Красиво.
Как замок некроманта в «Героях Меча и Магии III». Могли бы и сейчас инсталляцию повторить — пятый год всё-таки. «Астрологи объявили неделю гидности. Количество участников „небесной сотни“ увеличилось вдвое».
5 лет бескомпромиссной борьбы с северным агрессором, который настолько коварен, что его танки, истребители, штурмовики не видит ни НАТО, ни США. Но они есть. Как суслик.
5 лет героического выживания в мире паропанка, где стремительно сокращаются запасы углеводородов. Всего лишь 5 лет назад через Украину текло природное месторождение газа — ежегодным объёмом 120 миллиардов кубометров. В результате природной катастрофы национального масштаба месторождение стало иссякать.
По слухам, его перекачивает в свои новые месторождения «Северный Поток — 2» и «Турецкий поток» северный агрессор. Но нация гидности не сдаётся. Синие огоньки в газовых конфорках — это символ рабства. Весёлые язычки огня на дровах в буржуйках — символ свободы.
5 лет стремительного и отчаянного движения «Дранг нах Европа». В итоге населения стало меньше на десять миллионов — у одних дранг в Польшу, и других дранг в Россию, кое-кто даже дранг к Бандере прямо из зоны АТО.
Самые дранговые украинские патриоты уже машут сине-жёлтыми платочками из Канады и США. И хорошо. Чем меньше населения, тем проще протиснуться в окно в Европу. Потому что дверь до сих пор по какой-то необъяснимой причине не открывают.
Помните, у наших бабушек стояли фарфоровые слоники на полках? Так вот теперь на полках у киевских патриотичных старушек, молодых мамочек и секретарш с бьюти-блогершами и дизайнершами, которые носили борщики и пирожки на Майдан, стоят керамические фигурки «небесной сотни». Очень аутентичные. В кастрюльках и с фанерными непробиваемыми щитами.
А даже «пасхалочка» в них есть — подними кастрюльку на макушечке керамического геройчика и прочитай три символа «ДБ!». Это клеймо производителя. И также девиз: «До багатства!». Почти, как per aspera ad astra, только по-украински.
Кто соберёт все сто фигурок «керамической сотни», тот получит трудовую визу в Польшу и романтический ужин с Порошенко.
Посмотрите, сколько сделано на Украине за пять лет. Есть гордость и гидность? Так точно, есть — ответят миллионы. Баржу с арбузами пустили от Херсона? Плюс. Пётр Порошенко стал шире лицом и одним из самых богатых людей в Европе? Плюс. Ульяна Супрун научила украинских врачей и медсестёр возить живых пациентов вперёд ногами? Плюс.
Казак Гаврилюк узнал, что такое ходить по улице одетым и даже в костюме? Плюс. Открыли горячие источники прямо в центре Киева? Плюс. Лучшие умы и перья России переехали на ПМЖ на Украину — Маша Гайдар, Аркадий Бабченко, Мотя Ганапольский, Евгений Киселёв, Айдер Муждабаев? Плюс.
Ещё Евгения Альбац, Николай Сванидзе и Дмитрий Быков упираются — но чувствуем, что сменят они тюрьму народов на вольницу духа и творчества Украину. Без сомнения сменят. А мы тихо позавидуем в сторонке.
А ведь всё началось всего лишь с печенья Виктории Нуланд. И прав был академик Иван Петрович Павлов, рефлексы надо закреплять положительными стимулами. Вот покажешь украинцу печеньку, а у него сразу слюна выделяется и мысли только о демократии, США и защите Европы от варварских орд с Востока.
Дорогие украинцы, с праздником. Если бы не вы, мы бы не узнали, что дна нет в принципе, и что пробить его нельзя, что самоубийство в размерах целого народа и государства возможно, что мечты о Дистрикте Галичина и добром европейском дяде Фюрере не пропадают с поколениями и бережно передаются по генетической линии, что можно «воевать» с другой страной и одновременно требовать, чтобы она не прекращала транзит газа по твоей территории, что можно называть себе патриотами и мечтать массово сбежать в Америку и Европу.
Да много чего мы узнали. Ах да, какими бывают «братские народы», мы тоже узнали. За это отдельное спасибо — очень пригодилось, чтобы от иллюзий избавиться.
А ведь следующий 2019 год, украинцы, это год Желтой Земляной Свиньи. Ваш год. Фарт пойдёт такой, что только успевайте горячие источники в центре столицы затыкать. Искренне за вас рады.
В общем, спасибо вам, украинцы, за всё. И с праздником!
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Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»
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Оппозиция Порошенко крепнет
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«Идите работать, бандеровцы»: Как в Польше унижают и обманывают украинцев (ФОТО)
Украинцы в Польше порой попадают к хозяевам, которые выставляют им кабальные условия.
У них отбирают паспорта и заставляют работать по много часов. За любую провинность штрафуют и заставляют отрабатывать мнимые долги. Ради того, чтобы заработать деньги, многие терпят унижения. Надеяться на помощь местной полиции бессмысленно.
Сейчас количество украинцев, желающих поработать в Польше, сокращается. И причина не только в том, что украинцы бросились осваивать трудовой рынок Западной Европы. Но и в отношении поляков к украинцам.
Отобрал паспорт и заставил отрабатывать долг
По словам главы профсоюза «Трудовая солидарность» Виталия Махинько, к ним с жалобами на польских работодателей каждый день обращается около 10 украинцев.
«В основном это связано с невыплатой зарплаты людям. Чаще всего не платят за последний месяц работы. Украинцы дорабатывают, им нужно уезжать, но работодатель тянет с оплатой и скрывается. В результате люди возвращаются ни с чем», — рассказал Махинько.
Есть и случаи, когда польские хозяева отбирают у украинцев паспорта, буквально оставляя людей в заложниках. В этом году профсоюз зарегистрировал уже три таких случая, последний произошел с Владимиром Тимосевичем из Хмельницкой области. Мужчина поехал работать в Польшу таксистом, причем устроился в местную компанию UBER.
Работодатель сразу сказал, что Владимир будет работать у него неофициально. Дал в аренду машину. Однако Владимир быстро понял, что денег он тут не заработает, клиентов было мало. Когда парень хотел уехать на Украину, то хозяин обманом отобрал у него паспорт и объявил, что тот задолжал ему 1800 злотых (около 14 тысяч гривен) за аренду и бензин. И заставил отрабатывать, фактически взяв в рабство.
«Полиция не желала заниматься этим делом. Когда мы вмешались, паспорт ему вернули. Теперь собираемся привлечь польских юристов, чтобы все-таки наказать этого предпринимателя. Он зарегистрирован под Варшавой. В Польше коррупция меньше, чем в Украине, но в маленьких городах она существует, там тоже есть кумовство», — говорит Махинько.
За возмущение депортировали
Также недавно польская полиция задержала жителя Поморского воеводства. Поляк нанимал для работы на стройках украинцев. Сначала люди работали в фирме, из них отбирали самых нуждающихся и послушных и отправляли на работу в Польшу и Швецию. При этом у людей отнимали паспорта, а договора с ними либо не подписывали, либо составляли на польском языке.
Также обманывали заробитчан и с деньгами — им могли не платить вообще, или выдать незначительную часть. Как только кто-то начинал возмущаться, его сразу же депортировали. Людей также запугивали и даже били.
По мнению следствия, начиная с 2016 года эта фирма задолжала работникам 4,5 млн злотых, а пострадали 540 человек.
И это не единственный случай. В начале этого года полиция уже задерживала некую Агнешку. Она набирала для трех строительных фирм сотрудников, в т. ч. и украинцев. Отбирала у них паспорта, приписывала им различные штрафы и долги. Их наказывали даже за то, что они болели или не отвечали на звонки. В результате люди не могли вернуться домой и вынуждены были работать за копейки.
Обманывают, даже если подписали договор
По словам Виталия Махинько, украинца в Польше не защитит даже то, что он официально заключил договор с работодателем.
«Договора так хитро составлены, что человек может и не получить своих денег. Например, 10% украинцев трудятся на сдельной работе. Т. е. сколько сделал, за это и получил оплату. Сколько коробок сложил или сколько клубники собрал, столько и заплатят. Однако хозяин всегда может сказать, что ты плохо выполнил работу и в результате заплатит копейки», — отметил Махинько.
Выполнение почасовой работы тоже не убережет от обмана. Например, вы отработали на уборке огурцов по 10–12 часов. Приходит время зарплаты, а польский фермер говорит, что платить не будет. Он перед этим выдал вам аванс 500 злотых, вот это все деньги.
«Даже когда приходит инспекция по труду, доказать ничего невозможно. У работников нет документов, что они отработали именно столько часов. Поэтому я советую людям в конце каждого дня всей бригадой составлять документ о том, сколько вы отработали и ставить подписи. Это хоть где-то можно предъявить», — поясняет Махинько.
Угрожали, а одного побили
Сами заробитчане рассказывают, что достаточно часто попадают в подобные истории.
«Когда я поехала в Польшу первый раз, то столкнулась с такой ситуацией. Нанялась собирать яблоки, работать нужно было от зари до зари. Мы в сад выезжали, когда еще было темно, а заканчивали работу, когда смеркалось. Условия жизни были относительно нормальные, у фермера построен специальный дом для рабочих. Но когда пришло время платить, дали половину денег. Мы стали возмущаться, нам заявили, что мы долго спали, отдыхали под деревьями днем. Рассказали, что с нас вычли за жилье, хотя фермер обещал, что это бесплатно. Я сразу уехала оттуда, потому что спорить было бесполезно», — рассказала жительница Тернополя Татьяна Янкович.
Наталья Олексин с Ивано-Франковской области сообщила, как ей пришлось работать на складах известного супермаркета в Польше.
«Мне, девушке, пришлось таскать груз по 20 кг, хотя обещали чуть ли не сидячую работу. Я собирала заказы на складе, иногда это были чай, кофе, конфеты, а иногда большие пакеты порошков, ящики с пивом и алкоголем. Нас постоянно штрафовали, выходные не давали. А если не выполняешь норму, то с тебя вычитают 300 злотых и в этот же день с вещами выставляют из хостела», — отметила Наталья.
Андрей Заровный из Полтавской области рассказывает, что однажды попал в настоящий трудовой лагерь.
«Я строитель, нанялся в польскую компанию. Паспорт у нас сразу забрали, сказали, что это нужно для оформления разрешения на работу. Прошел месяц, но нас не оформили и документы не отдают. Заплатили только треть денег, сказали, остальное ушло на штрафы. Некоторые хотели уволиться, тогда им сказали, что с них должны вычесть 600 злотых за это. Пригрозили полицией, мол, всех депортируют, и больше в Европу не въедете. Оскорбляли, одного парня даже побили, когда он пошел требовать документы и деньги. В результате я проработал там три месяца, получил половину денег и уехал. Нас там за людей не считают, так и говорят, что мы понаехали туда и никаких прав у нас нет», — говорит Заровный.
«У нас зафиксирован один случай переписки в Viber. Украинцы спрашивают у хозяина-поляка, когда он вернет им заработанные деньги. На что он отвечает, мол, идите работать, бандеровцы», — рассказывает Махинько.
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Марина Петик
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Представители иностранных делегаций посетили художественный музей в Донецке
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32% бюджета Украины – это возврат денег МВФ, который зарабатывает на Украине. Заявил депутат от оппозиции Евгений Билецкий.