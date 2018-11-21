Новости Украины и Новороссии 21 ноября 2018

На Украине праздник. Свечки в каждом окне и в каждом телевизоре. Горячая вода под окнами в виде красивых грязевых фонтанов и целебная ледяная в кранах. Российский реверсный газ из Норвегии и Словакии, донецкий реверсный уголь из ЮАР.

Дороги и мосты готовятся к земле и проваливаются в неё, но это чтобы ни сейчас, ни потом танки имперского агрессора не могли проехать по украинским направлениям — чуть было не сказал по дорогам.

А ещё намечаются танцы-гопак, самая большая вышиванка в мире, презентация генетически выведенной породы свиней с шоколадным салом, поющих песни «Океана Эльзы» и выступающих в ПАСЕ, конкурс юных снайперов «Снайпер столицы — 2018». Причём 2018 — это не год, а количество намеченных целей.

А на официальном сайте Киевского городского совета сообщают, что 21—30 ноября запланирован уже III этап соревнований. Сразу же возникает вопрос, а когда I этап успешно провели — это когда «небесную сотню» метко настреляли, как куропаток на взлёте?

Киевские правители могли бы презентовать нации гидности призёров соревнования. Но нет, вот уже пятый год скромничают. Они такие украинцы, особенно во власти. Скромные.

Вот помню, когда я приезжал в Киев в конце февраля 2014 года посмотреть вблизи на победу гидности, около станции метро Крещатик стояли пяток гробов (нет, не бойтесь, пустых), и много-много цветов и свечек. Красиво.

Как замок некроманта в «Героях Меча и Магии III». Могли бы и сейчас инсталляцию повторить — пятый год всё-таки. «Астрологи объявили неделю гидности. Количество участников „небесной сотни“ увеличилось вдвое».

5 лет бескомпромиссной борьбы с северным агрессором, который настолько коварен, что его танки, истребители, штурмовики не видит ни НАТО, ни США. Но они есть. Как суслик.

5 лет героического выживания в мире паропанка, где стремительно сокращаются запасы углеводородов. Всего лишь 5 лет назад через Украину текло природное месторождение газа — ежегодным объёмом 120 миллиардов кубометров. В результате природной катастрофы национального масштаба месторождение стало иссякать.

По слухам, его перекачивает в свои новые месторождения «Северный Поток — 2» и «Турецкий поток» северный агрессор. Но нация гидности не сдаётся. Синие огоньки в газовых конфорках — это символ рабства. Весёлые язычки огня на дровах в буржуйках — символ свободы.

5 лет стремительного и отчаянного движения «Дранг нах Европа». В итоге населения стало меньше на десять миллионов — у одних дранг в Польшу, и других дранг в Россию, кое-кто даже дранг к Бандере прямо из зоны АТО.

Самые дранговые украинские патриоты уже машут сине-жёлтыми платочками из Канады и США. И хорошо. Чем меньше населения, тем проще протиснуться в окно в Европу. Потому что дверь до сих пор по какой-то необъяснимой причине не открывают.

Помните, у наших бабушек стояли фарфоровые слоники на полках? Так вот теперь на полках у киевских патриотичных старушек, молодых мамочек и секретарш с бьюти-блогершами и дизайнершами, которые носили борщики и пирожки на Майдан, стоят керамические фигурки «небесной сотни». Очень аутентичные. В кастрюльках и с фанерными непробиваемыми щитами.

А даже «пасхалочка» в них есть — подними кастрюльку на макушечке керамического геройчика и прочитай три символа «ДБ!». Это клеймо производителя. И также девиз: «До багатства!». Почти, как per aspera ad astra, только по-украински.

Кто соберёт все сто фигурок «керамической сотни», тот получит трудовую визу в Польшу и романтический ужин с Порошенко.

Посмотрите, сколько сделано на Украине за пять лет. Есть гордость и гидность? Так точно, есть — ответят миллионы. Баржу с арбузами пустили от Херсона? Плюс. Пётр Порошенко стал шире лицом и одним из самых богатых людей в Европе? Плюс. Ульяна Супрун научила украинских врачей и медсестёр возить живых пациентов вперёд ногами? Плюс.

Казак Гаврилюк узнал, что такое ходить по улице одетым и даже в костюме? Плюс. Открыли горячие источники прямо в центре Киева? Плюс. Лучшие умы и перья России переехали на ПМЖ на Украину — Маша Гайдар, Аркадий Бабченко, Мотя Ганапольский, Евгений Киселёв, Айдер Муждабаев? Плюс.

Ещё Евгения Альбац, Николай Сванидзе и Дмитрий Быков упираются — но чувствуем, что сменят они тюрьму народов на вольницу духа и творчества Украину. Без сомнения сменят. А мы тихо позавидуем в сторонке.

А ведь всё началось всего лишь с печенья Виктории Нуланд. И прав был академик Иван Петрович Павлов, рефлексы надо закреплять положительными стимулами. Вот покажешь украинцу печеньку, а у него сразу слюна выделяется и мысли только о демократии, США и защите Европы от варварских орд с Востока.

Дорогие украинцы, с праздником. Если бы не вы, мы бы не узнали, что дна нет в принципе, и что пробить его нельзя, что самоубийство в размерах целого народа и государства возможно, что мечты о Дистрикте Галичина и добром европейском дяде Фюрере не пропадают с поколениями и бережно передаются по генетической линии, что можно «воевать» с другой страной и одновременно требовать, чтобы она не прекращала транзит газа по твоей территории, что можно называть себе патриотами и мечтать массово сбежать в Америку и Европу.

Да много чего мы узнали. Ах да, какими бывают «братские народы», мы тоже узнали. За это отдельное спасибо — очень пригодилось, чтобы от иллюзий избавиться.

А ведь следующий 2019 год, украинцы, это год Желтой Земляной Свиньи. Ваш год. Фарт пойдёт такой, что только успевайте горячие источники в центре столицы затыкать. Искренне за вас рады.

В общем, спасибо вам, украинцы, за всё. И с праздником!

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Дмитрий Дзыговбродский, специально для «Русской Весны»